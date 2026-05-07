총 대신 식칼, 탄띠 대신 앞치마... 박지훈의 특별한 군 생활

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티빙 오리지널 <취사병 전설이 되다> 제작발표회티빙
부대 내 요주의 인물이 된 이등병 강성재 역의 박지훈은 천만 영화의 성과 후 코믹 연기에 도전해 새로운 모습을 선보인다.
박지훈은 "가장이던 아이가 입대 후 게임처럼 선택창을 이용하면서 성장해 나가는 캐릭터다"라며 "코미디라는 장르 안에서 캐릭터 강성재와 인간 박지훈이 경계 없이 넘나드는 순간을 표현하려고 했다. 귀엽게 웃기는 게 포인트다"라며 잔망스러움을 강조했다.
이어 코믹 연기의 부담에 관해 "부담은 없었다. 작품의 성격을 떠나 배우로서 표현해 나갈 한계와 상대역과 어떤 에너지를 나눌지에 대해서만 생각했다. 작품마다 최선을 다하겠다는 모토로 앞으로도 배우의 본분을 잊지 않겠다"고 강조했다.
미필자이자 요리 초보의 어려움도 털어놨다. 박지훈은 "감독님이 미필자의 시선에서 어색하고 민망한 모습까지 자연스럽게 해주길 바라셨다. 평소 밀리터리 덕후라 군 생활에 대해 어느 정도 인지하고 있었지만 촬영하면서 새로운 정보를 알게 되었다"며 "해병 수색대 지원 로망은 변함 없다"고 전해 강인한 면모를 드러냈다.
전설의 취사병을 꿈꾸는 캐릭터답게 일취월장하는 요리 실력을 선보인 박지훈은 "칼질부터 요리 연습을 많이 했다. 요리에 재능이 없다는 사실을 깨달았지만 칼질은 늘었다"며 "성재의 눈에만 보이는 선택창이 어색하지 않도록 몰입하기 힘들었다. 포인트를 외워가며 CG로 입혀질 모습을 상상했다"고 에피소드를 전했다.
이에 조남형 감독은 "지훈 씨가 미지의 존재와 교감하는 것처럼 보였지만 사실 혼자 연기해야 했다. 어려움을 잘 소화해 주었다. 낯선 요리사의 길과 함께 가는 성재의 재미있는 모습을 기대해도 좋다"라며 연출 주안점을 밝혔다.
다채로운 인물구성, 코미디로 승부