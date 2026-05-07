UFC 게임 'EA SPORTS UFC 6' 출시... 표지 모델은 누구?

UFC 제공

큰사진보기 ▲표지 모델 2인중 한명인 전 UFC 페더급(65.8kg) 및 BMF(상남자) 챔피언 ‘하와이안 기관총’ 맥스 할로웨이 UFC 제공

콘텐츠 확장과 라이브 서비스... 장기 흥행 노린다



EA SPORTS UFC series의 최신작인 UFC 6는 콘텐츠 구조에서도 큰 변화를 시도했다. 가장 눈에 띄는 부분은 완전히 새롭게 추가된 '홀 오브 레전드(Hall of Legends)'와 '더 레거시(The Legacy)' 모드다.



'홀 오브 레전드'는 UFC 역사 속 전설적인 순간과 선수들의 커리어를 재현하는 스토리 기반 모드로, 스포츠 다큐멘터리와 게임 플레이를 결합한 형태다. 해외 매체들은 이를 "게임판 '타임머신' 같은 경험이다"고 표현하며 높은 몰입도를 기대하고 있다.



반면 '더 레거시'는 무명 선수에서 챔피언으로 성장하는 과정을 다루며, 선택과 결과에 따라 커리어가 달라지는 RPG 요소가 강화됐다.



얼티밋 에디션 구성도 눈길을 끈다. 신규 파이터 8명이 포함된 파이터 패스와 함께, 향후 1년에 걸쳐 제공될 확장팩 이용권이 포함되어 있다. 특히 랜디 커투어와 켄 섐록 같은 전설적인 인물들이 처음으로 시리즈에 등장하면서 올드 팬층까지 겨냥하고 있다.



스탠다드 에디션을 선주문하는 플레이어는 파이터 스킨 3종을 받을수 있는데 이중에 미샤 테이트, 리온 에드워즈와 함께 '더 코리안 좀비' 정찬성이 포함된 부분도 국내 팬들에게 관심을 끌고있는 모습이다.



종합적으로 보면 UFC 6는 단순한 후속작이 아니라, 기술적 진보와 콘텐츠 확장을 동시에 노린 '리부트에 가까운 진화다'는 평가다. 해외 업계에서는 이번 작품이 스포츠 게임 장르 내에서 새로운 기준을 제시할 수 있을지 주목하고 있으며, 실제 출시 이후 유저 반응이 향후 EA 스포츠 게임 전략에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 표지 모델 2인중 한명인 전 UFC 페더급(65.8kg) 및 BMF(상남자) 챔피언 ‘하와이안 기관총’ 맥스 할로웨이EA SPORTS UFC series의 최신작인 UFC 6는 콘텐츠 구조에서도 큰 변화를 시도했다. 가장 눈에 띄는 부분은 완전히 새롭게 추가된 '홀 오브 레전드(Hall of Legends)'와 '더 레거시(The Legacy)' 모드다.'홀 오브 레전드'는 UFC 역사 속 전설적인 순간과 선수들의 커리어를 재현하는 스토리 기반 모드로, 스포츠 다큐멘터리와 게임 플레이를 결합한 형태다. 해외 매체들은 이를 "게임판 '타임머신' 같은 경험이다"고 표현하며 높은 몰입도를 기대하고 있다.반면 '더 레거시'는 무명 선수에서 챔피언으로 성장하는 과정을 다루며, 선택과 결과에 따라 커리어가 달라지는 RPG 요소가 강화됐다.얼티밋 에디션 구성도 눈길을 끈다. 신규 파이터 8명이 포함된 파이터 패스와 함께, 향후 1년에 걸쳐 제공될 확장팩 이용권이 포함되어 있다. 특히 랜디 커투어와 켄 섐록 같은 전설적인 인물들이 처음으로 시리즈에 등장하면서 올드 팬층까지 겨냥하고 있다.스탠다드 에디션을 선주문하는 플레이어는 파이터 스킨 3종을 받을수 있는데 이중에 미샤 테이트, 리온 에드워즈와 함께 '더 코리안 좀비' 정찬성이 포함된 부분도 국내 팬들에게 관심을 끌고있는 모습이다.종합적으로 보면 UFC 6는 단순한 후속작이 아니라, 기술적 진보와 콘텐츠 확장을 동시에 노린 '리부트에 가까운 진화다'는 평가다. 해외 업계에서는 이번 작품이 스포츠 게임 장르 내에서 새로운 기준을 제시할 수 있을지 주목하고 있으며, 실제 출시 이후 유저 반응이 향후 EA 스포츠 게임 전략에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다. EASPORTSUFC6 표지모델 알렉스페레이라 맥스할로웨이 UFC게임 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 2경기 3홈런 폭발... 아데를린, KIA 신형 대포 될까

표지모델 2인중 한명인 전 UFC 미들급(83.9kg) 및 라이트헤비급(93kg) 챔피언 ‘불합리한 왼손’ 알렉스 페레이라'일렉트로닉 아츠(NASDAQ: EA)'가 자사의 대표 MMA 게임 신작 'EA SPORTS UFC 6'을 공식 발표하며 글로벌 게임 시장의 이목을 집중시키고 있다. 이번 작품은 6월 20일(한국시간) 플레이스테이션5 및 Xbox Series XS로 출시되며, 차세대 하드웨어 성능을 적극 활용한 사실적인 격투 경험을 핵심으로 내세웠다.해외 게임 매체들은 이번 발표에서 가장 주목할 요소로 '현실감의 도약'을 꼽고 있다. EA는 기존 모션 캡처 방식에서 한 단계 발전한 '마커리스 캡처(Markerless Capture)'를 도입해 실제 선수의 움직임을 보다 자유롭고 자연스럽게 구현했다.여기에 EA 스포츠 게임 전반에 활용되고 있는 '사피엔(Sapien) 기술'이 결합되면서, 선수들의 근육 움직임과 타격 반응, 균형 변화까지 세밀하게 표현된다.특히 새롭게 적용된 '실시간 접촉 시스템'은 단순한 타격 판정을 넘어, 충돌 순간의 힘 전달과 자세 변화까지 물리적으로 계산한다. 이로 인해 동일한 공격이라도 거리, 타이밍, 각도에 따라 전혀 다른 결과가 나타나며, 실제 경기처럼 예측 불가능한 흐름이 만들어진다. 해외 커뮤니티에서는 이를 두고 "기존 스포츠 게임과 시뮬레이션의 경계를 허무는 수준이다"는 평가도 나오고 있다.이번 작품의 표지 모델 선정 역시 글로벌 팬들의 관심을 끌고 있다. 전 UFC 미들급(83.9kg) 및 라이트헤비급(93kg) 챔피언 '불합리한 왼손' 알렉스 페레이라(38, 브라질)와 전 UFC 페더급(65.8kg) 및 BMF(상남자) 챔피언 '하와이안 기관총' 맥스 할로웨이(34, 미국)가 각각 스탠다드와 얼티밋 에디션을 장식한다.해외 MMA 전문 매체들은 페레이라의 선정에 대해 '킥복싱 기반 타격가의 완성형'이라는 상징성을 강조한다. 그의 강력한 왼손 훅과 카운터 중심의 스타일은 게임 내에서도 핵심 차별화 요소로 구현됐다. 실제로 EA 측은 특정 선수의 시그니처 기술을 별도로 캡처해 게임플레이에 반영했다고 밝혔는데, 페레이라의 타격은 그 대표적인 사례다.할로웨이는 정반대의 스타일을 상징한다. 끊임없는 압박, 높은 타격 빈도, 그리고 체력 기반의 경기 운영은 게임 플레이 다양성을 보여주는 중요한 요소다. 해외 커뮤니티에서는 "두 선수의 대비되는 스타일이 이번 작품의 방향성을 그대로 보여준다"는 반응이 나오고 있다. 즉, 단순히 강한 캐릭터가 아닌 '파이팅 스타일 중심의 전략 플레이'가 강화된다는 의미다.또한 이번 작품은 선수 개성을 더욱 강조하는 방향으로 설계됐다. 각 파이터는 고유한 장단점, 리듬, 반응 속도를 가지며, 이는 단순 능력치가 아닌 실제 경기 데이터를 기반으로 구성된다. 이러한 변화는 e스포츠 경쟁 환경에서도 중요한 변수로 작용할 가능성이 크다.