65세 이상만 입장 가능한 '수상한' 카페가 문을 엽니다

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쿠팡플레이 <봉주르빵집> 제작발표회쿠팡플레이
<유 퀴즈 온 더 블록>, <스페인 하숙>을 연출한 박근형 PD와 <1박 2일>, <무한도전>, <스페인 하숙> 등 히트작 제조기 김란주 작가의 의기투합으로 화제를 모았다.
김란주 작가는 "암 투병을 오래 했던 아버지가 지방에서 용산으로 내원하셨다. 구내식당만 다니셔서 아쉬웠다. 관심 보이시던 케이크를 사다 드렸고, 처음 맛보시는 걸 보고 맛집을 찾아다녔다. 지금은 돌아가셨는데 부모님과 시간을 보내지 못한 자녀들이 편안하게 다녀갈 공간을 만들어 보고 싶었다"라며 기획 의도를 밝혔다.
이어 다른 예능과의 차별점을 말했다. 김 작가는 "우리나라 특산물이 프랑스 디저트로 어떻게 바뀔지, 차승원 선배님의 처음 보는 긴장된 표정 주목해 달라"며 "어르신들의 대화를 경청하게 되더라. 친구분들과 나누는 대화와 자녀분들과의 대화가 달랐다. 어르신들의 예측불허 관계성의 재미가 크다"라며 재미 포인트를 전했다.
장소가 고창인 이유도 설명했다. 김 작가는 "고창은 산, 바다, 갯벌까지 모두 있어 특산물이 풍부해 시그니처 메뉴가 탄생하기에도 좋았다"며 "<1박 2일>을 촬영할 때 200회 특집을 진행했던 마을이다. <삼시세끼>, <언니네 산지직송>을 할 때도 매번 들렸었다. 그때마다 매일 같은 장소에서 같은 음식이 다 같이 드시더라. <1박 2일> 때 폐업한 가게를 빌려 어르신들의 추억을 선사해 드리고 싶었다"고 전했다.
이어 김 작가는 "요리에 일가견이 있는 승원 선배님 밖에 떠오르는 사람이 없었다. 아르바이트생을 아우르고 어르신들을 편하게 모실 친근한 얼굴에는 희애 선배님이 적격이었다. 처음 떠올린 분들이 모두 망설임 없이 참여해 주셨다"며 캐스팅 비하인드를 말했다.
지역 특산물과 프랑스 디저트를 접목한 콘셉트에 대해서 박근형 PD는 "어르신들이 아무래도 프랑스 디저트를 생소해 하실 것 같았다. 편안함을 드리기 위해 고창 특산물인 청보리, 딸기를 이용해 만들어 봤다"며 "원산지와 재료가 적인 디저트 카드를 만들자는 희애 선배님의 아이디어가 반영되었다.실버카를 끌고 다니시는 어르신도 계셨는데 집까지 에스코트해 드리거나 배달해 드렸다"고 에피소드를 공유했다.
박 PD는 이어 "어르신들은 농사일 주기 때문에 루틴이 확실하다. 농사일 후 아침, 점심을 다 같이 모여드시는데 매일 같은 일상을 반복한다. 맛 평가 이외에 어떤 이야기를 나올지 궁금하기도 했다. 디저트를 먹고 생각나는 사람에 주목했고, 포장해 가시는 분을 추적했더니 즐거운 이야기가 등장했다"고 관전 포인트를 전했다.
이번엔 차티시에다!