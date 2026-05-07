65세 이상만 입장 가능한 '수상한' 카페가 문을 엽니다

▲차승원 배우 쿠팡플레이

셰프팀에는 생애 첫 프랑스 베이킹에 도전한 차티시에 차승원과 허당미로 주방에 활력을 불어넣을 막내 이기택이 정교한 디저트의 항연을 예고했다.



차승원은 "프로그램의 의도와 목표가 명확했다. 작가와 PD 모두 믿음이 갔고, 목표가 잘 흘러가게끔 길을 만들어 주었다"다며 참여 계기를 밝혔다.



특히 차승원은 '아름답지 않은 빵은 반혁이다'라는 말로 제빵왕의 면모를 드러냈다. 본업을 떠나 <삼시세끼>, <스페인 하숙> 등 쉽지 않은 예능에 도전했던 차승원은 "제과 자체만으로 엄청난 성취욕과 행복감을 얻었다. 하나씩 해 나가는 허들의 난도가 컸고 성취욕도 높았다"며 기존 요리 예능과 차별점을 꼽았다.



그는 "베이킹은 대충 할 수 없었다. 처음에는 막연했지만 마지막을 찍을 때가 되니 의미를 알 수 있었다. 제과제빵은 과학이라는 말처럼 복잡한 공정이 필요하더라. 요리처럼 감으로 할 수 없었다. 촬영 당일까지 반신반의했지만 마법처럼 디저트가 완성되었다"라고 덧붙였다.



차승원의 찰떡 보조로 활약한 이기택은 "고창 지역 어르신에게 행복을 전달해 준다는 명확한 의도가 있었다. 할아버지, 할머니 생각도 날 것 같았다. 선배님과 함께 일할 수 있어 설렜다"며 "본질을 잃지 않기 위해 차 선배님을 도와 최선을 다했다"라고 말했다.



홀팀은 온화한 카리스마로 공간을 채우는 총괄 매니저 김희애와 어르신들의 최애 손주로 등극한 바리스타 김선호가 팀워크를 선보였다는 후문.



김희애는 "기획의도도 좋았지만 솔직히 사심이 있었다. 일하면서 맛있는 커피와 다과를 먹을 수 있겠다고 생각했다. 하지만 내내 긴장하다 보니 끝나고 몸살을 앓을 정도였다"며 "디저트 하나가 나오기까지 노력과 공정이 필요하더라. 사실 눈치 보며 먹었다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.



김희애는 이어 "홀의 서비스를 담당하면서도 커피와 음료를 만들어야 했다. 감이 오지 않았지만 선호씨가 레시피를 녹음해 줬고 정리해 줘서 든든했다"라고 전했다.



김선호는 "제작진의 취지만으로 참석할 이유가 컸지만 매번 여행하는 것처럼 기대감이 커서 참여했다"며 합류 의도를 전했다. 이어 세븐틴 디노, 옹성우, 이주빈 등 특급 아르바이트생에 대해서는 "공연 일정으로 모두 참여하지 못했을 때, 참여해 주셔서 도움받았다. 항상 웃는 얼굴로 맞아 주시고 일도 잘 해주셔서 감동적이었다"고 감사 인사를 전했다.



한편, 쿠팡플레이 예능 <봉주르빵집>은 오는 5월 8일 공개된다.





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