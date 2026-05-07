네온사인으로 몸 감싼 독일 전자음악의 거장, 전율을 느꼈다

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크라프트베르크 내한 공연염동교
밴드의 중핵 플로리안 슈나이더(Florian Schneider)가 2020년에 작고했으나 원년 멤버 랄프 휘터(Ralf Hütter)가 건재하며, 그를 보좌하는 헤닝 슈미츠(Henning Schmitz), 포크 그리펜하겐(Falk Grieffenhagen), 게오그르 봉가르츠(Georg Bongartz) 세 구성원이 전자음악의 대부를 보좌했다. 보컬과 주요 키보드 멜로디는 휘터가, 그 외 외피로 작용하는 음향을 나머지 멤버가 협력하는 방식이었다. 때론 인간처럼, 때론 로봇처럼 적재적소의 움직임으로 음향을 빚는 네 사람은 시시각각 번쩍이는 의상으로 시선을 빼앗았다.
"멀티미디어"라는 투어처럼 시각과 청각 모두 붙잡은 공연이었다. 2026년 차례로 내한한 후배 일렉트로닉 뮤지션 맥스 쿠퍼의 압도적 예술성, 원오트릭스 포인트네버의 재기와 창의 넘치는 영상과 결은 달랐다. 단순명확하면서 핵심을 콕콕 찌르는 이미지가 크라프트베르크의 소리와 닮아있었다.
화면 속 연둣빛 숫자가 쉴 새 없이 쏟아진 도입부 '넘버스(Numbers)'와 < 컴퓨터 월드(Computer World) > 앨범 아트 속 컴퓨터를 띄운 "컴퓨터 월드(Computer World)"처럼 초반부터 오디오 비주얼이 돋보였다. "컴퓨터 월드(Computer World)"는 콜드플레이의 '토크(Talk)"에 샘플링된 덕에 젊은 팬들에게도 익숙한 작품이다. 남한 지도에 좌표를 찍고, 우주선이 롯데 월드타워를 지나 명화 라이브홀에 당도하는 '스페이스랩(Spacelab)'은 한국 관객을 위한 크라프트베르크의 특별한 선물이었다.
자국인 독일을 벗어나 대륙으로 시선을 확대한 '트랜스 유럽 익스프레스(Trans Europe Express)'과 '투르 드 프랑스(Tour de France)'에도 청중은 열광했다. 전자는 기차가 선로에서 미끄러져 갈 때 들려온 효과음, 후자는 경륜 선수의 헐떡임을 재현한 랄프 휘터의 육성이 압도적이었다. 끊이지 않는 친숙한 선율에 "비틀스가 로큰롤에서 그랬던 것처럼 전자음악에선 크라프트베르크가 멜로디를 선취하지 않았나"하는 생각이 들었다.