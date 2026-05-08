'데미안' 각색한 이 연극이 한국 사회에 남긴 교훈

헤르만 헤세가 1919년 내놓은 소설 <데미안>은 1차 세계대전을 겪은 당시 독일인들에게 큰 반향을 불러 일으켰다. 주인공 '싱클레어'가 '데미안'을 만나 내면의 목소리에 집중해 진정한 자기 자신을 찾아가는 이야기로, 시대적 맥락에 따라 전쟁의 비극을 낳은 기존 질서에 반항하는 메시지로 읽히기도 했다.
이 세상에서 벌어지는 비극의 상당수는 기존 질서에 지나치게 얽매인 탓에 발생한다. 주어진 그대로 세상을 바라보고, 선과 악이라는 단편적인 기준으로 서로를 재단하다 보니 싸움이 벌어진다. 싸움이 반복되다 보면 어느새 싸움의 이유는 잊어버린 채, 그저 지금까지 대립해왔기에 이 상태를 유지하기 위해 싸움을 이어가게 된다.
헤세는 <데미안>의 도덕 지침, 즉 주어진 질서를 넘어설 수 있는 가능성을 스스로에게서 발견하라는 메시지가 세계대전의 비극을 치유하는 데 일조하길 바랐을 것이다. 그러나 <데미안>이 출간된 이후에 나치즘이 태동했고, 나치즘은 2차 세계대전을 불러왔다. 하지만 그렇다고 해서 <데미안>의 메시지를 폐기할 수는 없다. 오히려 더 적극적으로 읽고, 정확하게 읽고, 반복해서 읽어야 한다.
연극 <헤르츠클란>은 헤세의 <데미안>을 반복해서 읽는 시도이다. <헤르츠클란>이라는 제목은 독일어로 '마음'을 뜻하는 '헤르츠(Herz)'와 '소리'를 뜻하는 '클란(Klang)'을 합친 말로, 원작 소설의 메시지를 제목에 담아 보다 직관적으로 전한다.