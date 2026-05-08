'데미안' 각색한 이 연극이 한국 사회에 남긴 교훈

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연극 <헤르츠클란> 공연 사진지난 28일 관람한 <헤르츠클란>의 배경은 20세기 중반으로, 원작 <데미안>이 출간된 해로부터 반세기 정도 흐른 시점이다. <데미안>이 세계대전과 이로 인한 국제적 혼란 속에서 쓰였다면, <헤르츠클란>은 세계대전 이후에도 지속되는 대립을 배경으로 한다. 세계가 미국과 소련이라는 양 진영으로 나뉘어 대립 상태를 이어가는 냉전 시기, 그 영향으로 독일도 미국에 우호적인 서독과 소련에 우호적인 동독으로 갈라진 시기다.엄격한 규율이 적용되는 '헤일리히 신학교'가 연극의 공간적 배경이다. 싱클레어는 신학교에 다니는 학생, 데미안은 이제 막 신학교에 부임한 수습교사다. 원작 소설에서 싱클레어와 데미안이 친구 관계인 것과 다르다. 수습교사 데미안은 신학 교리를 심화해 학습하는 특수반 '캄프'를 조직하고, 싱클레어와 크나우어는 캄프에서 은밀한 수업을 듣는다.캄프는 신학 교리를 심화 학습한다는 명목으로 운영되지만, 실상을 들여다보면 역설적이기 그지없다. 신학은 단일한 교리를 전제하지만, 데미안의 수업은 단일한 교리를 거부하고 세상을 다르게 바라볼 것을 요구한다. 성경을 비틀고, 독일인이 전쟁을 바라보는 관점에 반박하고, 이 세상에는 다양한 관념이 공존할 수 있다는 걸 증명한다.신학교의 엄격한 규율은 오직 단일한 교리로 세상을 이해할 것을 강요한다. 냉전과 분단은 하나의 지배적인 이념을 바탕으로 상대를 적대시할 것을 명령한다. 그렇게 세상에 대한 단편적인 이해, 더 정확히는 '몰이해'가 비극을 낳는다. <데미안>과 <헤르츠클란>이 비극을 막기 위해 역설한 것이 바로 '달리 보는 태도'로, 이는 싱클레어와 크나우어의 개인적 성장을 이끄는 원동력이기도 하다.