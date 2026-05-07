빌보드 3개 차트 동시 1위, 테일러도 못한 기록 세운 신예

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엘라 랭글리의 앨범 '댄딜라이언(Dandelion)'Sony Music
올해 상반기 빌보드 차트에서 가장 눈에 띄는 이름 중 한 명을 뽑으라면 단연 컨트리 가수 엘라 랭글리(Ella Langley)의 이름을 뽑아야 한다. 컨트리 음악의 불모지라 할 수 있는 우리나라에선 생소한 이름이지만, 미국에서는 컨트리 음악을 대표하는 새로운 스타로 떠오른 아티스트다.
엘라 랭글리의 노래 '추진 텍사스(Choosin' Texas)는 최근 발표된 2026년 5월 9일자 빌보드 핫 100 차트에서 1위에 오르며 총 8주 1위를 기록했다. 지난주 핫샷 데뷔(신곡 발표와 동시에 차트에 1위로 진입하는 것)를 기록한 Z세대 팝스타 올리비아 로드리고의 신곡 '드랍 데드(drop dead)'를 제쳤다. 방탄소년단, 해리 스타일스 등 팝스타의 연이은 컴백 가운데에서도 차트 상위권을 지켰다.
1999년생인 엘라 랭글리는 이 기록과 함께 빌보드 차트 역사상 최초로 빌보드 핫 100 차트, 핫 컨트리 송, 컨트리 에어플레이에서 동시에 1위를 거둔 여성 아티스트로 기록되었다. 이 기록은 컨트리 뮤지션 출신의 슈퍼스타 테일러 스위프트 역시 달성하지 못했던 기록이다. (이 기록은 앞서 모건 월렌, 포스트말론, 샤부지 정도만이 달성한 적이 있으며, 랭글리는 이 기록을 최초로 달성한 여성 아티스트로 기록되었다)