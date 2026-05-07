"지옥에 떨어집니다" 예언은 왜 위로가 됐나

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
"피를 토하는 고통을 겪었지. 그래서 내 말에는 힘이 있는 거야."
|[이 장면 이후 우리 사회는] 영화, 방송, 책등 작품 속 한 장면을 통해, 오늘의 사회적 장면과 감정의 흐름을 살펴봅니다.[기자말]
이 말을 처음 들었을 때, 쉽게 반박할 수 없었다. 틀린 말이 아니기 때문이다. 호소키 카즈코(토다 에리카)는 실제로 고통받았다. 1946년 패전 직후, 잿더미 속에서 굶주리는 동생들을 위해 불상 앞의 빵을 훔쳤고 자신은 울면서 지렁이를 먹었다. 유흥업계의 착취를 견뎠고, 야쿠자의 지배 아래서 살아남았다. 그 고통은 꾸며낸 것이 아니었다. 진짜였다.
그래서 더 위험하다. 우리는 거짓말보다 진짜 고통 앞에서 더 쉽게 속는다. 진짜 고통이 거짓 권위의 근거가 될 때, 우리는 어디서 멈춰야 하는지 모른다. 의심해야 할 순간에도 쉽게 의심하지 못한다. 검증해야 할 말 앞에서 잠시 머뭇거린다. 그 사람이 실제로 견뎌낸 고통을 떠올리는 순간, 반박은 잔인함처럼 느껴져서다.
넷플릭스 〈지옥에 떨어집니다〉는 바로 그 멈칫하는 순간을 집요하게 파고든다. 2000년대 초반 일본 황금시간대를 10년 가까이 지배한 독설 점술가의 일대기. 그러나 이 드라마가 진짜 묻는 것은 호소키 개인의 선악이 아니다. 우리는 왜 진짜 고통 앞에서 이렇게 쉽게 무장해제 되는가.
단호한 목소리