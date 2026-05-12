전주영화제가 다시 소환한 '세계의 주인', 할리우드 배우의 찬사

전주국제영화제

스틸컷그러나 이번 그레타 리의 언급이 특별히 회자되는 건 아마도 그녀가 한국에서 미국으로 이민을 간 배경을 가진 때문이겠다. 미국과 한국을 동시에 깊이 이해하며 할리우드에서 자리를 잡고 있는 영화인이 뚜렷하게 없는 상황 가운데서 그레타 리가 중간자의 역할을 해준다면 더 많은 작가, 작품이 세계와 통할 수 있는 창구가 마련될 수 있으리란 기대를 품어 본다.그레타 리는 할리우드에서 주목받는 중견 연기자다. 아시안계 여성 배우로서 할리우드에서 지속되고 있는 소수자 배려 정책의 수혜를 누린 그레타 리다. 2020년대 들어 아카데미 영화제가 영화 안팎, 그러니까 제작과 출연 모두에서 소수자를 일정 수준 이상 고용하고 기용한 작품만이 작품상 후보에 오를 수 있다는 규정을 발표한 이후다. 장애, 성적지향 등 다양한 소수성 중에서도 각별히 여성과 민족성이 큰 수혜를 입고 있는 상황으로, 아시안계 여성배우의 대표주자 중 하나로 그레타 리가 한층 발돋움한 건 주목할 대목이다.그레타 리는 여러 인터뷰에 적극 나서 이 같은 정책이 형식적으로 소수자를 작품에 끼워 넣는데 그치는 '토크니즘'에 머물러선 안 된다는 입장을 수차례 드러내기도 했다. 아시안을 기준을 충족하게 하는 도구가 아니라 정면에서 진실로 바라봐야 한다는 주장이다. 이 같은 인터뷰들 사이에서 할리우드서 부재한 새로운 시각, 진실과 진심이 담긴 시선을 가진 작가의 이야기 또한 등장한다. 여성작가며 여성배우에 대한 관심과 애정을 감추지 않은 그레타 리는 이번 전주국제영화제 자리에서도 한국 여성 감독의 매력을 말했다. 이경미와 함께 거론된 이가 바로 윤가은, <세계의 주인>을 만든 감독이 되겠다.