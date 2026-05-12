전주영화제가 다시 소환한 '세계의 주인', 할리우드 배우의 찬사

27회 전주국제영화제 첫날 있었던 개막 기자·평론가 시사 뒤, 기자회견이 있었다. 개막작 <나의 사적인 예술가> 감독 켄트 존스와 출연배우 그레타 리가 석상에 나란히 자리했다. 영화와 관련한 이런저런 이야기 사이, 그레타 리가 한국영화에 대한 애정을 드러냈다. 최근 '뉴욕타임스'와의 인터뷰에서 한국영화 <세계의 주인>에 대해 언급했다며 윤가은 감독과 만나보고 싶다는 기대를 드러냈다.
할리우드에서 볼 수 없는 새로운 작가주의적 시각을 간절히 구했다던 그녀는 <세계의 주인>에 담긴 윤가은 감독의 시선이 다른 곳에선 찾기 어려운 독특한 색채가 있었다고 전했다. 단순히 만나보는 걸 넘어 언제 함께 작업하고 싶다는 마음을 드러낸 그레타 리는 제가 한국영화를 할리우드에 소개하는 전도사가 될 수 있으리라 기대한다고도 말했다.
기실 한국영화제를 찾아 한국 언론과 만나는 감독이며 배우들이 한국영화와 작가들에게 호의적 평가를 내놓는 건 그리 새로운 일이 아니다. 거의 매년 비슷한 이야기를 접하게 되는데 이 가운데 진심이 담긴 말이 얼마나 되는지를 확신할 수 없다. 실제 협업이며 교류가 이어지는 경우를 찾기 어렵고, 접촉시도 또한 거의 없는 게 사실이기 때문이다.