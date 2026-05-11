전주영화제가 삼고초려, 켄트 존스의 특별한 개막작

봄을 알리는 영화제, 27회 전주국제영화제에서 처음 본 작품은 개막작 <나의 사적인 예술가>다. 원제는 'Late Fame', 직역하면 '뒤늦은 명성' 쯤이 될까. 이야기는 원제 그대로다. 뒤늦게 찾아온 명성에 들뜬 어느 시인이 있다. 저 유명한 명우 윌렘 데포가 연기한 그는 정말로 뉴욕 어느 구석에서 살아가는 이름 모를 우체국 직원이 시대가 몰라준 위대한 시인일 수 있겠다는 설렘을 안게 한다. 그러니까 이 영화 <나의 사적인 예술가>에서 마주하게 되는 첫 감정은 설렘이다. 날 좋은 봄, 전주까지 걸음해 이 영화제가 가려 뽑은 개막작과 마주한 예술 애호가들에게 영화는, 영화제는 설렘을 안긴다.
감독 켄트 존스는 비평가로 영화경력을 시작했다. 같은 영화를 여러 번 보고, 비평가가 되고, 아예 직접 영화를 만드는 단계로 올라섰다. 그가 감독이 되기까진 적지 않은 시간이 필요했으나, 그건 마땅한 시간이기도 했다. 이 영화는 그로부터 얻어진 이야기이기도 하다.
설렘으로부터 출발한 영화는 설렘에서 끝나지 않는다. 그 설렘을 무참히 즈려 밟아 기대한 모든 것이 이뤄지지 않음을 말한다. 한 편의 영화로부터 가장 마주하고 싶지 않은 것이 있다면 이런 것이 아닐까, 그런 생각을 하는 이도 있을 수가 있겠다. 개막작 기자시사가 끝나고 감독 스스로가 말한 바, 영화는 매력적인 꿈을 팍팍한 현실 가운데 비추어 보이지만 그것이 완전히 깨어져 나가는 모습으로 귀결된다. 존스는 영화가 '새드엔딩처럼' 끝난다고 말했다. 주요한 두 인물 중 하나는 깨어졌고, 다른 하나는 원상복귀일 뿐이라고. 그러니까 기대한 비상은 이뤄지지 않는다고 말이다. 그렇다면 이 영화 <나의 사적인 예술가>는 우울하고 실망 가득한 영화인 것일까.