전주영화제가 삼고초려, 켄트 존스의 특별한 개막작

전주국제영화제

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"재능은 부분일 뿐"



영화는 이들 사이에서 마치 옛 예술가들의 시대가 부활한 듯한 감격을 느끼는 에드의 모습을 비춘다. 그리고 그 눈에 거듭 밟히는 거짓과 허영의 흔적들을 또한 포착한다. 믿고 싶은 마음과, 온전히 믿을 수 없는 부실한 현실의 괴리 사이에서 에드가 겪는 일들이 따갑다. 영화는 열정주의자 모임 가운데 누가 진짜고 누가 가짜인지를 가려내는 데는 관심이 없다. 자연히 그 사실이 드러나긴 하지만, 영화가 집중하는 건 어디까지나 에드의 행방이다. 그가 교류하고 진짜임을 확인하게 되는 단 한 명의 인물이 맞이하는 결말이 곧 영화의 결말처럼 보이기도 한다.



감독은 그래서 이 영화를 '새드엔딩처럼' 보인다고 말했다. 그러나 새드엔딩처럼이란 말은 온전히 새드엔딩은 아니란 뜻이기도 하다. 딱 한 장면만 언급하기로 하자.



도저히 이 모임에 있을 수가 없어 뛰쳐나온 에드를 따라 이 모임서 가장 어린 이가 따라 나온다. 그가 에드에게 제 글을 보아달라고, 제게 재능이 있는지를 알려달라고 부탁한다. 걸작을 쓴 천재니까 제 재능쯤을 판별해줄 수 있지 않느냐며. 그때 에드가 답하는 말, 그것이 나는 이 영화의 진짜 이야기라 여긴다. 에드와 다른 이가 맞이하는 새드엔딩처럼 보이는 결말보다도 말이다.



에드는 말한다. "재능은 부분일 뿐"이라고. 지속하고 하지 않고, 그 중요한 걸 다른 이에게 기대지 말라고 말이다. 모임, 관계, 알아봐줌, 발탁되고 그렇지 않고를 넘어서 예술가를 지탱하고 지속하도록 하는 중한 것이 무언지를 이 영화는 말하고자 한다. 나는 그것이 진실에 가깝다고 여긴다. 어떤 희망에도 이르지 않는 이 영화가 동료 예술가에게 전하는 응원처럼 다가온 건 바로 이 때문이다.

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개막식영화는 에드가 이 모임에 들어갔다가 나오기까지의 이야기다. 주요한 사건이라곤 에드의 시 낭독을 중심으로 한 일종의 문학제다. 모임이 주최한 문학제에서 구성원들은 제가 지은 글을 참석자들 앞에 발표한다. 그 자리를 위해 모임이 발굴한 전대의 시인 에드는 새로 시를 쓸 것을 요구받는다. 연극배우라는 글로리아(그레타 리 분)가 그를 읽을 것이라 한다.글로리아는 이 모임의 주역이다. 마치 파리의 카페 드 플로르 가장 열띤 테이블에 시몬느 드 보부아르가, 바이런과 퍼시 비시 셸리의 곁에 메리 셸리가, 블룸즈버리 그룹의 중심에는 버지니아 울프가 있었던 것처럼 그녀가 있어 이 모임은 활기를 띤다. 만인의 연인이고 뮤즈인 매력적 예술가, 실제로 빼어난 외모에다 예술적 감수성, 신비한 이력까지 갖췄단 점에서 많고 많은 예술가 모임의 여주인 자격을 꼭 맞춘 듯하다.이 모임에서 일어난 많고 많은 일들을 일일이 적을 필요는 없겠다. 흥미롭고 매력적인 이야기 중 일부는 여느 예술가들이 모인 모임에서 숱하게 일어났을 법한 것들이다. 그러나 그보다 훨씬 더 많은 부분은 다른 곳을 향한다. 이들이 찐이 아닌 짭이란 것, 그 미묘한 차이를 섬세하게 부각한다. '기술이 뇌를 망가뜨린다'는 건 이들에겐 강령처럼 통용되는 주장이다.적어도 예술 부문에선 얼마쯤 사실과 맞닿는 이야기지만, 이들의 삶과 연계하여 바라보자면 진실이 슬며시 고개를 추켜든다. 휴대폰을 보지 않고, SNS를 쓰지 않고, 기술과 거리를 두는 것이 곧 예술적 위대함일까. 현란한 기술적 자극이 사고하고 관념을 닦으며 사상을 세우는 일을 방해한단 건 사실이다. 그러나 그 역은 사실일 수 없다. 관념을 닦고 사상을 세우는 일이 오로지 현란한 기술적 자극을 배제함으로써 달성되지 않는다. 관념을 닦고 사상을 세우며 표현으로써 그를 드러내는 작업을 이뤄야만 한다. 전자는 쉽고 후자는 어렵다. 그래서 짭들은 쉬운 것을 택해 어려운 것을 이룬 척 한다.