전주와 영화제의 동행은 성공적? 열띤 분위기 속 위기의 징후를 읽다

▲전주국제영화제
행사장 앞 대기하는 사람들전주국제영화제
[이전 기사] 예매율은 최고, 지역 상권은 한산... 전주영화제의 두 얼굴
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#4. "낙후된, 늙어가는 도시"
이번엔 남쪽. 영화의 거리를 기준으로 사람들이 북으로 걸음하는 경우는 얼마 되지 않지만 남으로는 비교적 많이 향한다. 그건 남동쪽엔 저 유명한 '한옥마을'이, 남쪽엔 먹거리 많은 '남부시장'이 있는 때문이다. 현지인의 맛집과 소위 어플 별점 높은 관광객의 맛집 사이에 상당한 차이가 있는 전주의 사정이라지만, 남부시장 곳곳에 자타공인 맛집들이 즐비하단 것만큼은 전주를 아는 이라면 누구나 공감할 터다. 남부시장을 향해 걷던 이틀 차, 이번엔 몰려 대화하는 상가 상인들의 대화에 낀다.
한 상인이 말하기를 이 거리, 그러니까 제법 잘 닦여 차도 왕복 두어 대쯤 오가는 이 길에서 얼마전 퍽치기 사건이 있었단다. 그렇게 늦지도 않은 저녁 때였다는데, 상인들은 문제의 원인이 요즘 늦게 들어오는 가로등 때문이라고 짚는다. "사람이 다 늙었고 상권도 죽어가니까 그러는 건지 어둑어둑해져서 안 보이는데도 시에서 불을 안 킨다"고 하는 이가 있고, "어두우니까 사람들이 더 안 오고 그러지. 젊은 사람들은 다 신시가지로 가고."하고 말하는 이도 있다. 민원도 많이 넣은 모양인데, 영화제 기간에는 제발 장사가 잘 돼야 한다는 이들의 이야기가 절절하다.
전주를 찾은 게 벌써 20년 가깝다. 요 몇 년 절실히 느껴지는 건 전주의 역력한 노쇠화다. 인구 감소세가 완연한 전주시 가운데서도 영화의 거리가 위치한 완산구와 구도심은 낡고 늙은 흔적이 역력하다. 휴일, 또 영화제가 있는 시기엔 그나마 젊은층이 몰려드는 번화가지만 동서남북으로 1-2km만 벗어나도 심각한 상황을 실감할 수 있다. 처음 전주를 찾았을 적엔 중년이던 이들이 이제는 백발성성한 노년이다. 어느 가게에서나 4-50대 주인장을 마주했던 이 도시에서 이제는 6-70대 나이든 이들을 만난다. 한 시 관계자는 내게 완산구 일대 주민 중에 40세 미만이 사분의 일밖에 되지 않는다고 귀띔했다. 지역 자체가 급속히 노쇠하고 있다고 우려했다.
그 영향이겠다. 회생의 기미 없는 텅 빈 상권, 떠나간 뒤 간판조차 떼지 못한 듯 보이는 빈 점포들이 수두룩하다. 전주, 완주 통합논의에서 거듭 나오는 주제, 전주엔 이렇다 할 산업이 없고 젊은층도 없다는 비판이 이와 떨어져 있지 않다. 지난 몇 년 알고 지낸 전주에 터를 둔 문화예술 애호가들은 사귈 만한 이들이 하나둘 전주를 등지는 게 뼈아프다 말한다. 전주쯤 되는 역량 있는 도시가 이렇다면 더 낙후된 지방의 사정이야 보지 않아도 빤하다.
영화제와 전주인들 사이의 거리가 선명한 상황에서 터 잡은 지역으로 보다 다가서려는 노력이 필요하지 않은가를 생각한다. 전주국제영화제는 '지역과 함께 성장하는 영화제'를 표방한다. 그러나 그 구체적 방안은 매년 같이 홈페이지에 적시되는 수준에서 벗어나지 못한다. 지역 대학과의 산학협력, 지역영화인의 참여기회 확장, 지역 제휴 업체와의 협력이라 명기된 것들은 지역영화 쇼케이스를 마련해 특별 상영 섹션을 조금 터주고, 협찬 및 마케팅 수익금을 지역발전에 쓰며 몇몇 업소에서 할인을 제공하는 정도로 구현된다. 이를 두고 보다 실제적인 지역민의 축제라고 말할 수 있을까. 지난 십여 년, 매년 전주에서 수백 명을 만나 대화한 결과로써 나는 그렇지 않다고 자신할 수 있겠다.
지역과 긴밀히 상호작용하지 못하는 영화제는 언제고 지역을 떠날 수 있다. 선댄스영화제가 파크시티를 등지고 새 둥지를 찾았듯, 도시는 언제든 외부주체들이 주도하는 축제를 잃어버릴 수 있다. 나는 오늘의 전주영화제와 전주시가 맺는 관계가 문화가 아니라 자금과 지원에 기초하고 있다 느낀다. 급속히 생기를 잃어가는 도시, 축제와 관계 맺는 데 실패하는 현 상황에 대하여 우려를 금하기 어렵다.