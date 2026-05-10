전주와 영화제의 동행은 성공적? 열띤 분위기 속 위기의 징후를 읽다

김성호

큰사진보기 ▲전주국제영화제포스터 전주국제영화제

#7. 개막작과 폐막작



영화제의 얼굴이 첫인상이라면 폐막작은 남기는 여운이라고 한다. 첫인상과 만남 뒤의 여운을 제하면 커다란 실체가 남겠으나, 우리는 첫인상과 여운이 때로 실체보다도 큰 영향을 발한단 걸 알고 있는 바다. 어디 사람과 사람 사이에서만 그러할까.



올해 전주국제영화제 개막작은 켄트 존스의 <나의 사적인 예술가>다. 앞선 두 차례 제안을 거절했던 그에게 전주는 개막작의 영예를 안겼다. 말하자면 삼고초려다. 한국계 이민자 배경 감독과 배우들이 만들어 화제가 됐던 <패스트 라이브즈>의 주연 그레타 리가 출연한단 점도 전주국제영화제로 오는 데 영향을 미친 듯. 여러 모로 의미 있는 <나의 사적인 예술가>를 한 마디로 평하자면 '동료 예술가에 전하는 거품 1도 없는 격려'라 하겠다. 예술에 얽힌 모든 거품을 걷어낸 투박하고 건조한 진실, 그러나 그것이 도리어 응원이 되는 건 켄트 존스가 진실한 예술가가 어떠해야 하는지를 이해하는 이인 때문이겠다.



폐막작은 지난해에 이어 다시 한 번 한국 다큐멘터리에 돌아갔다. 김현지의 <남태령>으로, 2023년 작 <어른 김장하>로 화제를 일으킨 바로 그 감독의 신작이 되겠다. 경남 MBC PD 출신인 그녀가 영화판으로 재편집한 <어른 김장하>를 몇 차례에 걸쳐 깊이 다루었다. 너무나 좋은 소재를 매끄럽게 다룬 작품이 드러낸 결코 작지 않은 문제를 다큐에도 주요하게 등장하는 김주완 기자의 책 <줬으면 그만이지>와 함께 분석하기도 했다. 다큐 카메라로 사건과 사람을 조명하는 데 있어서 바람직하고 그렇지 못한 태도를 돌아보는 건 언제나 의미 있는 일이다. 이에 대해선 곧 나올 폐막작 관련 글로써 짚어보기로 한다.



지난해 전주 폐막작 <기계의 나라에서>는 독립영화계 내에서 큰 파문을 일으켰다. 제작자 김옥영이 감독 허철녕 대신 감독으로 작품을 상영하고 출연자며 스태프를 대동한 채 공식석상에 선 건 충격적이기까지 했다. 전주프로젝트를 통해 같은 작품의 감독으로 지원까지 받았던 허철녕이 직접 영화제 측에 문제를 제기했으나 바뀌는 건 없었다. '씨네만세'에서 이에 대해 비판하는 기사를 내기도 했으나 전주는 끝내 어떤 응답도 하지 않았다(관련기사:



지난해에 이어 다시금 한국 다큐멘터리가 폐막작으로 자리했다. 지난해 실망스런 행보를 뒤로하고 올해 또한 한국 다큐로 문을 닫는 영화제의 결정을 살펴본다. 거기엔 한국사회에 실재하는 현재적 문제, 그를 저만의 시각으로 깊이 돌아보는 감독의 시선에 대한 관심과 존중이 자리하고 있으리라고 믿는다. 그렇다면 전주는 '응원'으로 문을 열고 '연결'로써 문을 닫는 것이다. 아쉬움 많은 전주국제영화제에서 희망을 찾는 이유가 여기에도 있다.

포스터영화제의 얼굴이 첫인상이라면 폐막작은 남기는 여운이라고 한다. 첫인상과 만남 뒤의 여운을 제하면 커다란 실체가 남겠으나, 우리는 첫인상과 여운이 때로 실체보다도 큰 영향을 발한단 걸 알고 있는 바다. 어디 사람과 사람 사이에서만 그러할까.올해 전주국제영화제 개막작은 켄트 존스의 <나의 사적인 예술가>다. 앞선 두 차례 제안을 거절했던 그에게 전주는 개막작의 영예를 안겼다. 말하자면 삼고초려다. 한국계 이민자 배경 감독과 배우들이 만들어 화제가 됐던 <패스트 라이브즈>의 주연 그레타 리가 출연한단 점도 전주국제영화제로 오는 데 영향을 미친 듯. 여러 모로 의미 있는 <나의 사적인 예술가>를 한 마디로 평하자면 '동료 예술가에 전하는 거품 1도 없는 격려'라 하겠다. 예술에 얽힌 모든 거품을 걷어낸 투박하고 건조한 진실, 그러나 그것이 도리어 응원이 되는 건 켄트 존스가 진실한 예술가가 어떠해야 하는지를 이해하는 이인 때문이겠다.폐막작은 지난해에 이어 다시 한 번 한국 다큐멘터리에 돌아갔다. 김현지의 <남태령>으로, 2023년 작 <어른 김장하>로 화제를 일으킨 바로 그 감독의 신작이 되겠다. 경남 MBC PD 출신인 그녀가 영화판으로 재편집한 <어른 김장하>를 몇 차례에 걸쳐 깊이 다루었다. 너무나 좋은 소재를 매끄럽게 다룬 작품이 드러낸 결코 작지 않은 문제를 다큐에도 주요하게 등장하는 김주완 기자의 책 <줬으면 그만이지>와 함께 분석하기도 했다. 다큐 카메라로 사건과 사람을 조명하는 데 있어서 바람직하고 그렇지 못한 태도를 돌아보는 건 언제나 의미 있는 일이다. 이에 대해선 곧 나올 폐막작 관련 글로써 짚어보기로 한다.지난해 전주 폐막작 <기계의 나라에서>는 독립영화계 내에서 큰 파문을 일으켰다. 제작자 김옥영이 감독 허철녕 대신 감독으로 작품을 상영하고 출연자며 스태프를 대동한 채 공식석상에 선 건 충격적이기까지 했다. 전주프로젝트를 통해 같은 작품의 감독으로 지원까지 받았던 허철녕이 직접 영화제 측에 문제를 제기했으나 바뀌는 건 없었다. '씨네만세'에서 이에 대해 비판하는 기사를 내기도 했으나 전주는 끝내 어떤 응답도 하지 않았다(관련기사: https://star.ohmynews.com/NWS_Web/OhmyStar/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003137770 ).지난해에 이어 다시금 한국 다큐멘터리가 폐막작으로 자리했다. 지난해 실망스런 행보를 뒤로하고 올해 또한 한국 다큐로 문을 닫는 영화제의 결정을 살펴본다. 거기엔 한국사회에 실재하는 현재적 문제, 그를 저만의 시각으로 깊이 돌아보는 감독의 시선에 대한 관심과 존중이 자리하고 있으리라고 믿는다. 그렇다면 전주는 '응원'으로 문을 열고 '연결'로써 문을 닫는 것이다. 아쉬움 많은 전주국제영화제에서 희망을 찾는 이유가 여기에도 있다. 전주국제영화제 JIFF 내이름은 전주이게영화제 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 3만 명 탄원도 소용없었다... 다큐 감독과 JTBC 기자의 엇갈린 운명

현장 사진영화제 첫 날, 거리 한편에 우두커니 서서 약속한 누구를 기다리고 있었다. "저기요"하는 말에 고개를 드니 젊은 친구 하나가 내게 팸플릿을 건넸다. 무언가 하니, 이날 저녁 저들만의 영화제를 준비했다는 것이다. '전주이게?영화제'랬나.뜻 맞는 이들 몇이 모여 영화제에 냈으나 탈락한 작품을 모아 야외상영을 준비했다고 했다. 요즈음은 이런 게 유행인가. 여기저기 비슷한 기획을 야심차게 시도하는 청춘들을 발견한다. 작년에도 다른 주체의 비슷한 행사가 있었는데 상영작들이 정말 참담했더랬다. 그를 떠올리며 "전 전주영화제 때문에 왔어요"했더니 "그래도 꼭 한 번 들러주시면..."하였다.지난 4년 여, 300편 이상의 기사를 작은 영화제와 독립영화들에게 내주었다. 그저 몇몇 독립영화 및 영화제 관계자들의 한탄 때문만은 아니었다. 기자와 평론가라는 이들이 영화제를 찾아 웰컴키트처럼 선물이나 받고 기념사진을 찍은 뒤 보도자료와 다를 바 없는 기사 한둘을 내고 돌아가기 일쑤란 지적 때문 만도 아니었다. 비평이 마땅히 있어야 할 곳을 비운 현실이 못마땅하다 여겼고, 어쩌면 열의와 재능을 갖춘 동료를 만날 수 있으리란 기대가 있었던 것이다. 그리고 꾸준히 작업을 지속한다면 동료 비평가, 뜻 맞는 영화인들과 새로운 흐름을 모색할 수 있으리라 여겼다. 그렇게 4년이 지났고, 나는 절반의 성공과 절반의 실패 가운데 품이 지나치게 많이 드는 이 작업을 포기하기로 결정했다. 내게 건넨 이 팸플릿을 그러나 외면하는 것이 마땅한 것일까. 글은 쓰지 않더라도 한 번 걸음 하는 정도는 해볼 수 있지 않은가, 그런 마음이었다.올해 전주국제영화제 개막작은 비평가 출신 켄트 존스의 <나의 사적인 예술가>다. 열의 가득한, 그러나 세상이 아직 알아주지 않음에 한탄하는 젊은 예술가 집단과 첫 시집을 내고 완전히 잊혀져 우체국 직원으로 지내는 장년 사내가 마주하게 되며 일어나는 이야기를 다룬 작품. 영화 가운데 이런 대사가 있다. "포도즙이 포도주가 되는 데는 시간과 적절한 온도 뿐"이라는. 개막작 기자회견 가운데서 켄트 존스 감독은 젊은 시절에 감독하지 않고 인생을 더 알게 된 지금에 이르러 영화를 찍게 된 걸 다행한 일이라 말했다. 젊은 시절 영화를 찍었다면 훨씬 씨네필(부정적 의미에서)적이어서 오늘의 저와 관객의 마음에 들지 않았을 거라며. 그러니 무르익은 지금에서야 많은 고민과 철학을 담아 내적 기준에 충족되는 작품을 빚을 수가 있게 됐다는 이야기다.영화제의 선택을 받지 못한 작품들을 추려 관객 앞에 내걸기를 택한 젊은 영화인들의 시도를 보며 나는 양가적인 감정을 지울 수 없었다. 포도즙도 포도주가 되려면 적절한 시간과 온도를 필요로 한다. 하물며 포도즙조차 아니라면 어떨까. 자기를 표출하려는 열정과 관객에게 닿으려는 욕망에 앞서 저 스스로를 치열하게 돌아보는 것이 오늘의 작가에게 더욱 긴요한 일이 아닐까. 이토록 야심찬 시도 앞에서 차마 글을 내지는 못하겠다고 돌아나온 이유다.