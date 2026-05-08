예매율은 최고, 지역 상권은 한산... 전주영화제의 두 얼굴

▲전주국제영화제지역 독립영화 관련 행사 사진 전주국제영화제

#3. "그들만의 축제지, 뭐"



전주영화제는 틀림없이 올해도 성황을 이뤘다. 예매율이 80%를 넘겨 역대 최고치를 또 한 번 경신했고 출품작수 또한 1835편으로 역대 최다였다. 내가 들어간 상영관마다 좌석점유율이 9할 내외에 달해보였다. 예고된 일이다. 영화에 대한 관심은 급속히 졸아들지만 영화제는, 특히 부산과 전주 같이 규모 있는 영화제는 소위 힙쟁이들의 성지가 된 지 오래다. 올해도 영화제 굿즈는 완판행렬이 이어졌다. 실제로 영화제 첫날부터 굿즈샵 앞에 희귀템을 확보하려는 발 빠른 이들의 행렬이 길게 늘어서 줄을 설 엄두도 내지 못했으니까.



하지만 그게 어디 전부일까. 전주에 갈 때마다 종종 찾는 가게들에 들러 영화제와 관련해 묻는 것은 내 주요한 일과다. 내 단골가게들은 영화제가 펼쳐지는 영화의 거리와는 못해도 2km 내외까지 떨어져 있는데, 불과 이 정도 거리를 걷는 동안 사람들이 급격히 사라진단 게 놀랍기까지 하다. 영화제를 찾은 이들이 주변 상권을 이용하는 범위가 매우 제한적이란 건 전주시에 활력을 불어넣고자 분투하는 이들에게 깊은 고민을 안긴다.



영화제 북쪽으로 난 오거리에 있는 콩나물국밥집 할머니는 "매년 영화제가 열리지만 체감은 전혀 하지 못한다"고 말한다. 영화제는 외지 젊은 사람들이 찾는 행사고 그들이 가는 가게는 따로 있다는 얘기다. 온라인에서 전주의 상징이라고 소문이 퍼진 몇몇 곳들, 아니면 서울 인기 상권과 다르지 않게 인테리어를 해둔 젊은 가게들에 간다는 이야기다. 그러나 내가 찾는 점포들은 또 그대로 지역 어르신들로 그득하니 둘 사이의 거리를 새삼 실감하게 된다.



전주 구도심이라는 동일한 공간에서 분명히 나뉘어 있는 층을 발견한다. 영화제를 즐기는 이들과 전주 사람들 사이에서 교류는 거의 보이지 않는다. 이에 대한 이야기를 하자니 곁에서 식사하던 손님 하나가 말을 받는다. "영화제도 뭐 서울 사람들이 하는 거지. 말만 전주영화제지 높은 사람들부터 싹 다 서울 사람들이 와서 운영하고 가잖아. 직원이랑 봉사자(지프지기)들도 외지인들이고. 우린 안 가 거기." 내가 느낀 위화감이 무언지를 알 것도 같았다.



☞다음 편에서 이어집니다.

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