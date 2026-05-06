사카 결승골... 아스널, 챔피언스리그 20년 만에 결승 진출

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2025-26 UEFA 챔피언스리그 4강 2차전 결과

(5월 6일 오전 4시, 아스널 스타디움, 런던)

★ 아스널 FC 1-0 아틀레티코 마드리드 [골, 도움 기록 : 부카요 사카(43분 59초,도움-레안드로 트로사르)]

- 1, 2차전 합산 점수 2-1로 아스널 FC 결승 진출!

◇ 아스널 FC (4-2-3-1 감독 : 미켈 아르테타)

FW : 빅토르 요케레스

AMF : 레안드로 트로사르(83분↔가브리엘 마르티넬리), 에베레치 에제(58분↔마르틴 외데고르), 부카요 사카(58분↔노니 마두에케)

DMF : 루이스-스켈리(74분↔마르틴 주비멘디), 데클란 라이스

DF : 리카르도 칼라피오리(58분↔피에로 힌카피에), 가브리엘 마갈량이스, 윌리엄 살리바, 벤 화이트

GK : 다비드 라야

◇ 아틀레티코 마드리드 (4-4-2 감독 : 디에고 시메오네)

FW : 훌리안 알바레스(66분↔티아고 알마다), 앙투안 그리즈만(66분↔알렉스 바에나)

MF : 아데몰라 루크만(57분↔나우엘 몰리나), 코케, 마르코스 요렌테, 줄리아노 시메오네(57분↔조니 카르도소)

DF : 마테오 루게리, 다비드 한츠코, 로뱅 르 노르망(57분↔알렉산더 쇠를로트), 마르크 푸빌

GK : 얀 오블락

◇ 4강 남은 일정

5월 7일(목) 오전 4시 ☆ FC 바이에른 뮌헨 - 파리 생 제르맹 (푸스발 아레나 뮌헨)

- 1차전 결과(파리 생 제르맹 5-4 FC 바이에른 뮌헨)

아스널 FC의 챔피언스리그 결승 진출 소식을 알리고 있는 uefa.com 챔피언스리그 페이지하루 전 잉글리시 프리미어리그 2025-26 시즌 우승 기회를 극적으로 확인한 아스널 FC 선수들이 더 단단한 마음을 모아 챔피언스리그 첫 우승 역사까지 만들어 보겠다고 뭉쳤다. 2005-06 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 결승 무대를 처음 경험하고 정확하게 20년 만에 결승에 진출한 것이니 5만 8874명 런던 홈팬들은 더 큰 자긍심을 느낄 수 있었다.미켈 아르테타 감독이 이끌고 있는 아스널 FC(잉글랜드)가 한국 시각으로 6일 오전 4시 런던에 있는 아스널 스타디움에서 벌어진 2025-26 UEFA 챔피언스리그 4강 2차전 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 홈 게임에서 주장 완장을 찬 날개 공격수 부카요 사카의 짜릿한 결승골에 힘입어 1-0으로 이겨 1, 2차전 합산 점수 2-1로 결승에 올라 '파리 생 제르맹 vs. FC 바이에른 뮌헨' 게임 승리 팀과 5월 마지막 일요일에 부다페스트에서 만나게 됐다.챔피언스리그 결승행 길목에 선 홈 팀 아스널 FC 선수들은 정확하게 하루 전 힐 디킨슨 스타디움(리버풀)에서 들려온 프리미어리그 3-3 무승부 소식에 전율을 느끼고 기분 좋게 챔피언스리그 일정에 몰두할 수 있게 됐다.프리미어리그 우승 경쟁을 펼치고 있는 맨체스터 시티가 에버턴 FC와의 어웨이 게임에서 승점 3점을 얻지 못하고 3-3으로 비긴 것이다. 이로써 승점 5점 차 선두 아스널 FC는 남아있는 프리미어리그 일정상 2위 맨체스터 시티의 추격을 뿌리치고 자력 우승의 조건을 갖추게 된 셈이다.이 기분좋은 소식에 런던 홈팬들은 챔피언스리그 4강 2차전에 5만 8천 명이 넘게 찾아왔고, 멋진 승리까지 이끌어냈으니 당분간 잊을 수 없는 5월이 시작된 것을 확인했다. 부다페스트행 결승으로 올라가는 천금의 결승골은 43분 59초에 터져나왔다. 레안드로 트로사르가 왼쪽에서 날카로운 오른발 슛을 1차로 날렸을 때 AT 마드리드 골키퍼 얀 오블락이 자기 왼쪽으로 몸을 날려 가까스로 막아냈지만 곧바로 달려든 부카요 사카의 왼발 밀어넣기까지 막아낼 수는 없었다.트로사르의 오른발 슛 순간 아슬아슬하게 온 사이드 포지션에 있던 부카요 사카는 AT 마드리드 수비수 루게리와 르 노르망 사이에서 가장 먼저 튀어나와 천금의 결승골을 밀어넣은 것이다.어웨이 팀 아틀레티코 마드리드도 이대로 물러설 수 없었기에 후반에 동점골을 노렸지만 다비드 라야가 단단히 지키고 있는 아스널 FC 골문을 끝내 열지 못했다. 51분에 줄리아노 시메오네가 아스널 골문 앞으로 빠져나가며 결정적인 동점골 기회를 잡았지만 홈 팀 센터백 가브리엘 마갈량이스가 포기하지 않고 몸을 날려 공을 막아낸 것이 가장 아슬아슬한 순간이었다.AT 마드리드에서의 라스트 댄스를 선언한 앙투안 그리즈만도 56분에 위력적인 오른발 대각선 슛을 날렸지만 아스널 골키퍼 다비드 라야가 침착하게 각도를 잡고 막아내는 활약을 펼치는 바람에 끝내 고개를 숙이고 말았다. 86분에도 아틀레티코 마드리드 후반 교체 멤버 알렉산더 쇠를로트가 아스널 골문 정면을 바라보며 결정적인 동점골 기회를 잡았지만 왼발을 잘못 휘두르는 바람에 공을 때리지도 못했다.이렇게 아스널 FC는 챔피언스리그 14게임 연속 무패 행진을 이어나가며 결승에 올라 20년 전(2006년 5월) 파리에서 열린 챔피언스리그 결승 무대를 다시 떠올릴 수 있게 되었다. 당시에는 FC 바르셀로나(스페인)에게 1-2로 아쉽게 패하고 말았지만 이번 부다페스트 결승 무대를 통해 잉글리시 프리미어리그 우승을 포함하여 2관왕까지 노릴 수 있게 된 것이다.아스널 FC의 결승 상대는 하루 뒤 뮌헨에게 벌어지는 'FC 바이에른 뮌헨 - 파리 생 제르맹' 게임에서 결정된다. 아스널 FC의 프리미어리그 남은 일정은 리그 하위권에 몰려 있는 팀들과의 세 게임(vs. 웨스트햄 유나이티드-18위, vs. 번리-19위, vs. 크리스탈 팰리스-15위) 뿐이다.