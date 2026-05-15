'환경 파괴' 시장의 폭주를 멈춰 세운, 예상 밖의 한 방

정치에 있어 누구나 믿는 저마다의 옳고 그름이 있겠지만 사실 명확한 정답이란 없다고 생각한다. 선도 악도 없다. 어렸을 때는 소위 얘기하는 '진영 논리'에 따라 세상을 바라보고 적군과 아군을 따지곤 했다. 하지만 시간이 흐르고서야 생각하게 된 건 '진영'이라는 단어조차 가치 판단이 담긴 단어가 아니라는 것이다. 내 편과 아닌 편이 있을 뿐이지 그게 객관적으로 좋고 나쁨을 결정하진 않는다. 심지어 적군과 아군이라는 표현도 마찬가지다.
물론 여기에도 예외는 있다. 공익을 가장한 사익 추구, 오로지 권력 획득 및 유지만을 목적으로 행동하는 경우, 경쟁자를 정적으로 몰아 상대를 아예 묻어버리려 하는 경우. 하긴 여기까지 간다면 이걸 진지하게 정치 행위라고 보긴 어려울 것이다.
픽사의 애니메이션 <호퍼스>의 주인공 메이블은 열렬한 환경보호 운동가이다. 스스로 그렇게 지칭하진 않는데 행보만 본다면 저 이름이 영락없이 어울린다. 메이블은 할머니와의 추억이 담긴 호수를 지키기 위해 고군분투한다. 문제는 이 호수가 메이블이 사는 비버턴 시의 고속도로 건설 추진 때문에 콘크리트로 메워질 위기에 처했다는 것이다.
그리고 맹렬하게 추진되는 계획의 뒤에는 비버턴의 시장 제리가 있다. 제리 시장을 쫓아다니며 반대 시위를 하고 고속도로 건설을 막기 위해 폭파현장에 드러누울 정도로 호수 보호에 진심인 메이블은 우연히 동물형 로봇에 인간의 정신을 옮겨 담는 '호핑' 기술의 존재를 알게 된다. 심지어 이 로봇에 들어가면 동물과 의사소통까지 가능해진다.
말만 통하면 모든 문제가 해결될까?