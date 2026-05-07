빙의 된 무명 배우 '임지연', 시청자에 통할까

지난 2024년 최민식,유해진,김고은 주연의 <파묘>로 '천만 감독'에 등극한 장재현 감독은 2015년 장편 데뷔작이었던 오컬트 영화 <검은 사제들>로 544만 관객을 동원했다(영화관입장권 통합전산망 기준). <검은 사제들>은 주연을 맡은 김윤석과 강동원의 연기도 훌륭했지만 악마의 몸이 들어간 고등학생 이영신을 연기했던 신인 배우 박소담의 신들린 듯한 '빙의 연기'가 많은 관객들을 놀라게 했다.
2010년에 개봉해 301만 관객을 동원했던 차태현 주연의 <헬로우 고스트> 역시 각자의 사연을 가진 귀신들이 외로움을 견디다 못해 죽는 게 소원인 상만(차태현 분)의 몸에 빙의해 벌어지는 소동을 다룬 휴먼 판타지 코미디 영화다. 2011년에 개봉한 영화 <써니>에서는 어린 나미(심은경 분)가 할머니에 빙의해 써니의 공식 욕쟁이 황진희(박진주 분)를 능가하는 걸쭉한 욕 연기를 선보이며 관객들의 극찬을 받았다.
'빙의'는 타인의 영혼이나 악귀,악령 등이 사람이나 동물의 육체에 들어가 옮겨붙는 현상으로 워낙 초자연적인 현상이기 때문에 현실에서 일어나는 경우는 극히 드물다. 하지만 영화나 드라마에서는 종종 빙의를 소재로 만든 작품이 제작돼 대중들의 관심을 모으기도 한다. 8일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 <멋진 신세계> 역시 조선을 뒤흔든 요녀의 영혼이 무명 배우에게 방의 된다는 내용의 판타지 로맨스 드라마다.
'빙의'를 소재로 했던 TV 드라마들