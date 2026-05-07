빙의 된 무명 배우 '임지연', 시청자에 통할까

tvN 화면 캡처

드라마에서 주연경험이 없었던 박보영은 '빙의로맨스' <오 나의 귀신님>으로 TV 드라마에서 처음으로 주연을 맡았다.드라마는 영화에 비해 리얼리티를 더욱 중요하게 생각하기 때문에 빙의 같은 소재를 다룬 판타지물은 시청자들에게 낯설게 다가오는 경우가 많다. 지난 2008년 MBC에서는 사고로 목숨을 잃은 아버지의 영혼이 냉혈 기업사냥꾼에게 빙의한다는 설정의 드라마 <누구세요?>를 방송했다. 하지만 <누구세요?>는 SBS의 <온에어>와 KBS의 <쾌도 홍길동>에 밀려 큰 반향을 일으키지 못하고 막을 내렸다.빙의 소재의 드라마가 시청자들에게 본격적으로 관심받기 시작한 작품은 2011년에 방송된 SBS 드라마 <49일>이다. <49일>은 교통사고로 뇌사 상태에 빠진 신지현(남규리 분)의 영혼이 송이경(이요원 분)의 몸에 빙의해 49일 동안 자신을 진심으로 사랑한 세 사람의 눈물을 모으기 위해 고군분투하는 드라마로 최고 시청률 16.1%를 기록하며 많은 사랑을 받았다(닐슨코리아 시청률 기준).2015년에는 주로 영화에서만 활동하던 박보영이 처음으로 드라마에서 주연을 맡은 <오 나의 귀신님>이 '응큼 발칙 빙의 로맨스'를 부제로 내세웠을 정도로 빙의가 핵심 소재로 사용됐다. <오 나의 귀신님>은 음탕한 처녀 귀신 신순애(김슬기 분)의 영혼이 소심한 주방 보조 나봉선(박보영 분)의 몸에 빙의돼 스타 셰프 강선우(조정석 분)와 썸을 타는 드라마로 '극I'와 '파워E' 사이를 넘나드는 박보영의 연기가 돋보였다.<나의 아저씨>를 통해 배우로 인정받은 아이유의 차기작으로 주목받은 2019년 작 <호텔 델루나>에서도 '빙의'라는 설정이 등장한다. 2회에서 호텔 벨보이 지현중(표지훈 분)이 구찬성(여진구 분)에게 빙의하는데 현중은 구찬성의 몸에서 나오라는 장만월(아이유 분)의 말을 듣지 않다가 만월에게 얻어맞고 빠져나온다. 강미나가 연기한 김유나 역시 정수정(박가람 분)의 영혼이 빙의한 몸이다.2020년 tvN에서 방송돼 17.37%의 최고 시청률을 기록했던 신혜선, 김정현 주연의 <철인왕후>도 최연소 백악관 셰프 장봉환(최진혁 분)의 영혼이 조선 왕비 김소용(신혜선 분)의 몸에 들어가면서 벌어지는 이야기를 담은 판타지 코믹 사극이다. <철인왕후>는 숙취에 시달려 직접 해장라면을 만들다가 대령숙수(김인권 분)를 제치고 수라간을 접수하는 등 신혜선의 능청스러운 연기로 많은 사랑을 받았다.