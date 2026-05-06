'선발 1회→벌써 5골' 아부달라, 강원 FC의 확실한 '게임 체인저' 등극

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강원FC FW 아부달라슈퍼 조커로 떠오른 '강원 킬러' 아부달라다.박태하 감독이 이끄는 포항 스틸러스는 5일 오후 4시 30분 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 12라운드에서 정경호 감독의 강원FC와 1-1 무승부를 거뒀다. 이로써 강원은 4승 5무 3패 승점 17점 4위에, 포항은 4승 4무 4패 승점 16점 6위에 자리했다.흐름을 이어가야 했던 강원이었다. 개막 후 5경기 무승(2무 3패)으로 흔들렸지만, 이후 4경기 무패(3승 1무)를 질주하면서 분위기를 뒤바꾸는 데 성공했다. 10라운드에서 FC서울에 1-2로 패배하며 잠시 흐름이 끊겼지만, 직전 경기서 인천에 0-1 승리를 챙기며 반등 기틀을 마련했다. 이런 상황 속 정 감독은 "어린 팬들에게 감동을 주는 경기하겠다"라며 각오를 다졌다.포항 역시 마찬가지였다. 개막 후 10경기서 단 3승에 그치며 불안한 출발을 보였던 이들은 직전 라운드서 동해안 '라이벌' 울산을 1-0으로 잡아내면서 포효했다. 서서히 안정되고 있는 경기력을 바탕으로 상위권 도약을 노렸던 가운데 박 감독은 "모두가 어린 팬들에게 좋은 추억거리를 줬으면 한다. 기억에 남을만한 경기가 되길 바란다"라며 승리를 다짐했다.그렇게 시작된 경기서 양 팀은 승점 1점을 획득하는 데 그쳤다. 포항은 전반 15분 강원 이기혁의 핸드볼 파울로 페널티킥을 얻어냈으나 키커로 나선 어정원이 실축하면서 기회를 놓쳤다. 위기를 넘긴 강원은 공세를 이어갔고, 후반 23분 모재현의 크로스를 받은 아부달라가 헤더로 선제골을 터뜨렸다. 이후 다급해진 포항도 부랴부랴 반격에 나섰고, 기어코 동점을 만들었다.코너킥을 얻어낸 후반 36분, 기성용의 크로스를 받은 조상혁이 펄쩍 뛰어올라 헤더로 승부의 균형을 맞춘 것. 이후 양 팀은 거칠게 맞붙었으나 결정적 장면이 나오지 않았고, 경기는 그대로 1-1로 종료됐다.이처럼 누구도 웃지 못한 결과를 만든 가운데 유독 눈에 띄는 활약을 펼친 이가 있었다. 바로 강원 '해결사'로 등극한 아부달라다. 지난 시즌부터 강원 지휘봉을 잡았던 정 감독은 리그에서 5위에 자리하며 2년 연속 파이널 A 진출이라는 결과를 냈지만, 유독 아쉬웠던 부분이 단 하나가 있었다. 바로 빈약한 공격력이다.리그 38경기서 단 37번(최소 득점 1위)만 상대 골망을 흔들었고, 이는 강원이 더 높은 곳으로 가지 못하는 요인으로 작용했다. 이번 시즌도 비슷했다. 개막 후 리그 5라운드까지 단 3골에 그쳤고, 우려는 현실이 되는 듯했다. 하지만, 6라운드 광주전부터는 180도 달라지고 있다. 무려 3골을 넣으며 승리를 리그 첫 승을 가져왔고, 이어 대전전에서도 2골을 터뜨렸다.이후 전북(1골)·김천(3골)·서울(1골)·인천(1골)을 상대로 연이어 득점을 터뜨리며 갈증을 해소하고 있는 상황 속 신입생 아부달라의 득점력은 상당히 눈에 띄고 있다. 이스라엘 국적인 그는 2001년생으로 자국 연령별 대표팀을 거치면서 성장했고, 이후 UAE(아랍에미리트)·조지아 무대를 거쳐 이번 시즌 K리그 무대를 밟았다.겨울 전지훈련 막바지에 합류해 빠르게 컨디션을 끌어올리지 못했지만, 나올 때마다 클래스를 100% 선보이고 있는 아부달라다. 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 리그 스테이지와 16강(마치다 젤비아) 무대에서는 침묵했지만, K리그에서는 달랐다. 개막전이었던 울산과 맞대결에서 후반 막판 교체 투입됐던 그는 간결한 슈팅으로 시즌 1호 골을 완성했다.기세는 이어졌다. 5라운드 제주와 홈 경기서 0-1로 뒤진 후반 막판 강윤구의 패스를 받아 정확한 오른발 슈팅을 통해 극적 동점 득점을 터뜨렸다. 이후 김천·서울을 상대로도 각각 1골을 기록한 아부달라는 이번 포항전에서도 득점 행진을 이어갔다. 후반 10분 고영준을 대신해 경기장을 밟은 가운데 김건희와 투톱을 형성하며 날카로운 움직임을 뿜어냈다.정확한 연계를 시작으로 포항 철벽인 전민광을 비롯해 박찬용을 끊임없이 괴롭혔고, 후반 23분에는 적절한 위치 선정으로 전민광·니시야 켄토의 견제를 뚫어내며 선제골을 터뜨렸다. 이후에도 위협적인 움직임을 통해 골망을 노렸으나 아쉽게도 기회를 생산하지 못했고, 설상가상 후반 막판에는 조상혁에게 득점을 내주면서 경기 '주인공'이 되지 못했다.그럼에도 불구, 아부달라의 존재감은 톡톡히 빛나고 있다. 이번 시즌 리그 11경기에 나서고 있는 그는 선발이 단 1회임에도 불구, 벌써 5골을 터뜨리며 개인 득점 순위 공동 3위에 자리하고 있다. 특히 90분당 1.18골을 기록하고 있는데, 이는 득점 선두 무고사보다 2배 이상 빠른 76분당 1골 페이스를 자랑하고 있다.이에 그치지 않는다. 총출전 시간이 381분에 불과함에도 5골을 터뜨리고 있는 아부달라는 경기당 약 32분만 소화하고도 경기 흐름을 완전히 바꾸는 리그 최정상급의 슈퍼 조커임을 기록으로 증명하고 있는 셈이다.이런 활약은 상당히 반갑다. 최전방 공격 자원인 박상혁(1골)과 김건희(0골)가 침묵하고 있는 가운데 아부달라가 제 역할을 다해주고 있는 점은 정경호 감독의 부담을 덜어줄 수 있다. 특히 김대원(4골 2도움)으로 집중되고 있는 공격 분포도를 분산해서 가지는 점은 공격 다변화를 만들 수 있기에, 이는 팀적으로도 상당히 귀중한 '복덩이'인 셈.한편, 강원은 휴식 후 짧은 휴식 후 오는 9일(토) 광주로 내려가 리그 8연패로 위기에 봉착한 최하위 이정규 감독의 광주FC와 13라운드 일전을 치르게 된다.