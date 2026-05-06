대학 동아리에서 시작된 축구단, 유벤투스를 꿈꾸다

▲아마추어 축구단의 표본이 되고 싶다는 아이웨이
.아이웨이아마추어축구단
- 간단한 자기소개를 부탁한다.
"한국외대 글로벌스포츠산업학부 재학생이자 아이웨이아마추어축구단의 감독을 맡고 있는 오제훈이다."
- 시즌 준비는 어떻게 되어가고 있나.
"단순히 경기 출전에 집중하기보다는 하나의 구단으로서 시즌을 잘 운영하는 데 초점을 두고 있다. 아이웨이는 올해 에스카라컵, KUFS, 양구대학대회와 참가하고 오는 6월부터는 경기 광주권역 K7리그를 소화할 예정이다.
대학생 대회는 우리 학부의 색깔을 보여주는 자리가 될 것이고, K7리그는 아이웨이라는 구단의 경쟁력을 학교 밖에서 증명할 수 있는 무대다. 그런 만큼 각 대회의 성격에 맞게 선수 운영과 경기 준비를 조금은 다르게 가져가고 있다."
- 구단의 창단 과정이 궁금하다.
"아이웨이는 현재 비영리 법인 형태로 운영되고 있다. 사실 이 팀은 한국외대 글로벌스포츠산업학부 학생들이 모여 시작된 축구 학회였다. 처음에는 축구를 좋아하는 학부생들이 모이면서 시작되었지만, 시간이 지나면서 팀을 체계적으로 운영하고자 하는 욕심이 들었다.
초기에는 선수 관리, 대회 참가, 홍보 활동에 집중했지만 점점 범위가 넓어지면서 현재는 스폰서십 유치, 유소년 행사 등 다양한 활동도 적극적으로 하고 있다.
2024년 비영리 법인으로 전환된 것은 단순히 구단의 형태만 바뀐 것이 아니라고 생각한다. 아마추어 축구단도 충분히 체계적이고 지속 가능한 방식으로 운영될 수 있다는 가능성을 보여준 사례라고 생각한다.
처음에는 축구를 사랑한 학생들의 모임이었다면, 지금은 스포츠 산업의 한 분야를 발전시키는 구단으로 성장하고 있다."
- 프로팀 못지않게 다양한 부서로 팀이 구성된다고 들었다.
"아이웨이는 잠시 운영되었다가 사라지는 구단이 아니다. 그렇기에 경기만 잘하는 것이 아니라 구단을 운영하는 능력도 갖춰야 한다는 비전 아래에서 다양한 부서를 조직하여 체계적으로 운영하고 있다.
현재 우리 구단은 김태현 단장을 중심으로 경영본부, 기술본부, 미래전략실로 구성되어 있다. 경영본부는 구단이 외부와 연결되는 데 힘을 쓰고 있다. 세부적으로는 SNS 홍보를 진행하는 홍보·PR팀, 실무 행정을 담당하는 행정지원팀, 스폰서십 및 브랜딩 관련 업무를 담당하는 마케팅팀이 운영되고 있다.
기술본부는 현장 운영에 집중하는 부서로, 선수운영팀과 스포츠과학팀이 각각 선수 명단 및 출전 관리, 부상 관리 등을 맡고 있다. 미래전략실은 우리 팀이 앞으로 어떤 방향으로 성장할지 고민하는 부서라고 볼 수 있다. 구단의 단기적인 운영을 넘어 우리가 곧 개최하는 HYFF 같은 유소년 대회 기획, 지역사회 연계 등 장기적인 발전 방향을 설계하는 역할을 담당하고 있다."
- 대학 리그뿐만 아니라 K7리그에도 참여한다고 들었다. K7은 어떤 리그인지?
"우리 팀이 다른 대학 축구 팀과 조금 다른 점이 있다면 대학생 대회뿐만 아니라 K7리그에도 참여한다는 것이다. 앞서 언급했듯이 현재 우리는 경기광주축구협회 소속으로 K7리그에 참가하고 있다.
이 리그는 아마추어 리그이지만 정식 리그 체계 안에서 운영되기 때문에 상책임감과 경쟁 강도가 상당하다. 단순한 친선경기가 아니라 매 경기 결과가 기록되고, 팀의 조직력과 운영 능력까지 함께 평가받는 무대다.
아이웨는 대학생 축구와 지역 아마추어 축구를 함께 경혐하면서, 대학생 기반 아마추어 구단이 어디까지 성장할 수 있는지를 보여주고 싶다."
"아마추어도 충분히 브랜드 될 수 있어"