대학 동아리에서 시작된 축구단, 유벤투스를 꿈꾸다

아이웨이아마추어축구단

- 아마추어 리그에서는 흔히 볼 수 없는 스폰서십도 진행한다고 들었다.

- 요즘 재밌는 대회를 준비하고 있다고 들었다.

- 학생으로서의 일도 바쁠 텐데, 시즌 중에는 많이 힘들 것 같다.

- 그렇다면 아이웨이의 최종 목표와 개인적인 목표는 무엇인지.

"스포츠 산업을 전공하고 있는 학생으로서 학교에서 배운 내용을 현장에 직접 적용하면서 다양한 스폰서십을 유치했다. 특히 대학생 기반 아마추어 축구단이 킷 스폰서를 보유한 것은 K7리그에서 처음 있는 사례로 알고 있다.하지만 우리는 스폰서십을 단순한 후원의 개념으로 보지 않는다. 구단과 파트너의 가치를 함께 키우는 데 최선을 다하고 있다. 아마추어 구단도 충분히 브랜드가 될 수 있다. 우리의 경기력, 선수들의 이야기, SNS 콘텐츠 및 지역사회 활동이 함께 쌓이면 하나의 매력적인 스포츠 콘텐츠가 될 수 있다고 확신한다.""유소년을 대상으로 '한국외대 글로벌스포츠산업학부와 함께하는 영어 축구 페스티벌(HYFF)' 대회를 준비하고 있다. 이 대회는 아이들이 축구를 통해 즐겁게 뛰면서 영어를 자연스럽게 경험할 수 있도록 만든 행사로, 우리 구단만의 색깔을 가장 잘 활용할 수 있는 행사라고 말하고 싶다.축구는 어린 세대에게 가장 쉽게 다가갈 수 있는 교육적 도구다. 아이들은 경기장에서 뛰면서 팀워크, 배려, 도전과 소통하는 법을 자연스럽게 배운다. 여기에 영어를 더하면 단순한 체육 활동을 넘어 더 넓은 세상과 연결되는 특별한 경험이 될 수 있다고 본다.지난해에도 성황리에 행사를 마무리했고, 올해도 대회가 개최되는 5월 30일을 위해 모두가 열심으로 준비하고 있다. HYFF를 통해 우리 팀이 단순히 경기만 뛰는 팀이 아니라 스포츠를 통해 지역사회와 미래 세대에 긍정적 영향을 주는 구단이란 것을 보여주고 싶다.""힘들지 않다면 거짓말이다. 학생으로서 수업과 과제도 해야 하고 동시에 아이웨이의 감독으로서 훈련과 경기, 선수단 관리, 대회 운영까지 신경 써야 한다. 지금 준비 중인 HYFF 역시 단순히 일정만 짜는 일이 아니라 참가팀 모집, 경기장 확보, 예산 관리 등 여러 요소가 포함된 행사다. 특히 아이들이 참가하는 행사이기 때문에 안전과 관련된 요소를 끊임없이 점검하고 있다. 학부모가 안심하고 자녀를 참가시킬 수 있는 그런 대회를 만들 것이다.하지만 이 모든 과정이 우리에게는 큰 배움이라고 생각한다. 학교에서 배운 것들이 실제 현장에서 적용되는 장면을 목격했을 때만큼 보람된 순간도 없다. 물론 이 모든 일을 결코 혼자서 할 수 있는 것은 아니다. 앞서 언급한 많은 부서원이 각자의 역할을 수행하며 함께 팀을 만들어가고 있다.힘든 순간도 많았지만, 계속 성장하는 팀의 모습을 보면서 이 어려움을 충분히 감수할 가치가 있다고 느낀다(웃음).""아마추어팀은 쉽게 만들어질 수 있지만, 오래 유지되기는 어렵다는 단점이 있다. 우리는 단순히 경기만 뛰는 팀이 아니라 선수들이 소속원으로서 자부심을 느끼고, 스폰서와 지역사회가 함께하며 유소년 스포츠 이벤트 등을 통해 사회적인 가치를 생산하는 특별한 구단의 정체성을 지속적으로 유지할 것이다. 장기적으로는 대학 기반 아마추어 구단이 어떻게 성장할 수 있는지 잘 보여주는 모델이 되었으면 좋겠다.개인적으로는 스포츠를 통해 사람과 브랜드, 지역사회를 연결하는 일에 최선을 다하고 싶다. 감독으로서 선수들을 이끄는 경험, 대회를 준비하는 경험, 구단을 운영하는 경험이 앞으로 내가 스포츠 산업에서 성장하는 데 중요한 기반이 될 것이라고 확신한다."