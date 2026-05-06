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대학 동아리에서 시작된 축구단, 유벤투스를 꿈꾸다

대학 동아리에서 시작된 축구단, 유벤투스를 꿈꾸다

[인터뷰] 학회에서 비영리법인으로, K7리그 최초 킷스폰서 유치한 아이웨이아마추어축구단

류호진(abci30)
26.05.06 10:20최종업데이트26.05.06 10:20
한국외국어대학교 동아리에서 시작한 아이웨이아마추어축구단 .
한국외국어대학교 동아리에서 시작한 아이웨이아마추어축구단.아이웨이아마추어축구단

시즌을 앞둔 이 청춘의 각오는 다소 특별하다.

유벤투스 FC, 레알 마드리드 CF, SL 벤피카. 이 유서 깊은 구단들은 공통적으로 학생들의 주도로 출발했다는 흥미로운 배경을 지니고 있다. 특히 유벤투스 FC는 라틴어로 '젊은이(Juventus)'를 뜻하는 이름을 택할 만큼, 청춘의 열정 속에서 탄생한 구단이다.

그런데 한국에도 '한국판 유벤투스'를 꿈꾸는 팀이 있다. 지난 시즌 K7리그 경기 광주권역에서 승격 플레이오프에 진출하며 신생팀의 저력을 보여준 아이웨이 아마추어 축구단이다. 이 팀은 한국외국어대학교 글로벌스포츠산업부의 축구 동아리에서 시작되었다.

축구 산업을 공부하는 학생들로 구성된 팀답게 아이웨이는 프로 구단에 버금가는 조직 체계를 갖추고 있다. 또한 학생들이 직접 기업 스폰서십을 유치하는 등 K7리그에서 남다른 행보를 보이고 있다. 그렇다면 이들은 어떻게 팀 운영을 시작하게 된 것일까.

다음은 지난 6일, 한국외대 글로벌캠퍼스에서 만난 오제훈 아이웨이 총감독과의 일문일답이다.

소규모 학회서 비영리 법인이 되기까지
아마추어 축구단의 표본이 되고 싶다는 아이웨이 .
아마추어 축구단의 표본이 되고 싶다는 아이웨이.아이웨이아마추어축구단

- 간단한 자기소개를 부탁한다.

"한국외대 글로벌스포츠산업학부 재학생이자 아이웨이아마추어축구단의 감독을 맡고 있는 오제훈이다."

- 시즌 준비는 어떻게 되어가고 있나.

"단순히 경기 출전에 집중하기보다는 하나의 구단으로서 시즌을 잘 운영하는 데 초점을 두고 있다. 아이웨이는 올해 에스카라컵, KUFS, 양구대학대회와 참가하고 오는 6월부터는 경기 광주권역 K7리그를 소화할 예정이다.

대학생 대회는 우리 학부의 색깔을 보여주는 자리가 될 것이고, K7리그는 아이웨이라는 구단의 경쟁력을 학교 밖에서 증명할 수 있는 무대다. 그런 만큼 각 대회의 성격에 맞게 선수 운영과 경기 준비를 조금은 다르게 가져가고 있다."

- 구단의 창단 과정이 궁금하다.

"아이웨이는 현재 비영리 법인 형태로 운영되고 있다. 사실 이 팀은 한국외대 글로벌스포츠산업학부 학생들이 모여 시작된 축구 학회였다. 처음에는 축구를 좋아하는 학부생들이 모이면서 시작되었지만, 시간이 지나면서 팀을 체계적으로 운영하고자 하는 욕심이 들었다.

초기에는 선수 관리, 대회 참가, 홍보 활동에 집중했지만 점점 범위가 넓어지면서 현재는 스폰서십 유치, 유소년 행사 등 다양한 활동도 적극적으로 하고 있다.

2024년 비영리 법인으로 전환된 것은 단순히 구단의 형태만 바뀐 것이 아니라고 생각한다. 아마추어 축구단도 충분히 체계적이고 지속 가능한 방식으로 운영될 수 있다는 가능성을 보여준 사례라고 생각한다.

처음에는 축구를 사랑한 학생들의 모임이었다면, 지금은 스포츠 산업의 한 분야를 발전시키는 구단으로 성장하고 있다."

- 프로팀 못지않게 다양한 부서로 팀이 구성된다고 들었다.

"아이웨이는 잠시 운영되었다가 사라지는 구단이 아니다. 그렇기에 경기만 잘하는 것이 아니라 구단을 운영하는 능력도 갖춰야 한다는 비전 아래에서 다양한 부서를 조직하여 체계적으로 운영하고 있다.

현재 우리 구단은 김태현 단장을 중심으로 경영본부, 기술본부, 미래전략실로 구성되어 있다. 경영본부는 구단이 외부와 연결되는 데 힘을 쓰고 있다. 세부적으로는 SNS 홍보를 진행하는 홍보·PR팀, 실무 행정을 담당하는 행정지원팀, 스폰서십 및 브랜딩 관련 업무를 담당하는 마케팅팀이 운영되고 있다.

기술본부는 현장 운영에 집중하는 부서로, 선수운영팀과 스포츠과학팀이 각각 선수 명단 및 출전 관리, 부상 관리 등을 맡고 있다. 미래전략실은 우리 팀이 앞으로 어떤 방향으로 성장할지 고민하는 부서라고 볼 수 있다. 구단의 단기적인 운영을 넘어 우리가 곧 개최하는 HYFF 같은 유소년 대회 기획, 지역사회 연계 등 장기적인 발전 방향을 설계하는 역할을 담당하고 있다."

- 대학 리그뿐만 아니라 K7리그에도 참여한다고 들었다. K7은 어떤 리그인지?

"우리 팀이 다른 대학 축구 팀과 조금 다른 점이 있다면 대학생 대회뿐만 아니라 K7리그에도 참여한다는 것이다. 앞서 언급했듯이 현재 우리는 경기광주축구협회 소속으로 K7리그에 참가하고 있다.

이 리그는 아마추어 리그이지만 정식 리그 체계 안에서 운영되기 때문에 상책임감과 경쟁 강도가 상당하다. 단순한 친선경기가 아니라 매 경기 결과가 기록되고, 팀의 조직력과 운영 능력까지 함께 평가받는 무대다.

아이웨는 대학생 축구와 지역 아마추어 축구를 함께 경혐하면서, 대학생 기반 아마추어 구단이 어디까지 성장할 수 있는지를 보여주고 싶다."

"아마추어도 충분히 브랜드 될 수 있어"
지난해 성황리에 개최된 유소년 영어 축구 페스티벌(HYFF) .
지난해 성황리에 개최된 유소년 영어 축구 페스티벌(HYFF).아이웨이아마추어축구단

- 아마추어 리그에서는 흔히 볼 수 없는 스폰서십도 진행한다고 들었다.

"스포츠 산업을 전공하고 있는 학생으로서 학교에서 배운 내용을 현장에 직접 적용하면서 다양한 스폰서십을 유치했다. 특히 대학생 기반 아마추어 축구단이 킷 스폰서를 보유한 것은 K7리그에서 처음 있는 사례로 알고 있다.

하지만 우리는 스폰서십을 단순한 후원의 개념으로 보지 않는다. 구단과 파트너의 가치를 함께 키우는 데 최선을 다하고 있다. 아마추어 구단도 충분히 브랜드가 될 수 있다. 우리의 경기력, 선수들의 이야기, SNS 콘텐츠 및 지역사회 활동이 함께 쌓이면 하나의 매력적인 스포츠 콘텐츠가 될 수 있다고 확신한다."

- 요즘 재밌는 대회를 준비하고 있다고 들었다.

"유소년을 대상으로 '한국외대 글로벌스포츠산업학부와 함께하는 영어 축구 페스티벌(HYFF)' 대회를 준비하고 있다. 이 대회는 아이들이 축구를 통해 즐겁게 뛰면서 영어를 자연스럽게 경험할 수 있도록 만든 행사로, 우리 구단만의 색깔을 가장 잘 활용할 수 있는 행사라고 말하고 싶다.

축구는 어린 세대에게 가장 쉽게 다가갈 수 있는 교육적 도구다. 아이들은 경기장에서 뛰면서 팀워크, 배려, 도전과 소통하는 법을 자연스럽게 배운다. 여기에 영어를 더하면 단순한 체육 활동을 넘어 더 넓은 세상과 연결되는 특별한 경험이 될 수 있다고 본다.

지난해에도 성황리에 행사를 마무리했고, 올해도 대회가 개최되는 5월 30일을 위해 모두가 열심으로 준비하고 있다. HYFF를 통해 우리 팀이 단순히 경기만 뛰는 팀이 아니라 스포츠를 통해 지역사회와 미래 세대에 긍정적 영향을 주는 구단이란 것을 보여주고 싶다."

- 학생으로서의 일도 바쁠 텐데, 시즌 중에는 많이 힘들 것 같다.

"힘들지 않다면 거짓말이다. 학생으로서 수업과 과제도 해야 하고 동시에 아이웨이의 감독으로서 훈련과 경기, 선수단 관리, 대회 운영까지 신경 써야 한다. 지금 준비 중인 HYFF 역시 단순히 일정만 짜는 일이 아니라 참가팀 모집, 경기장 확보, 예산 관리 등 여러 요소가 포함된 행사다. 특히 아이들이 참가하는 행사이기 때문에 안전과 관련된 요소를 끊임없이 점검하고 있다. 학부모가 안심하고 자녀를 참가시킬 수 있는 그런 대회를 만들 것이다.

하지만 이 모든 과정이 우리에게는 큰 배움이라고 생각한다. 학교에서 배운 것들이 실제 현장에서 적용되는 장면을 목격했을 때만큼 보람된 순간도 없다. 물론 이 모든 일을 결코 혼자서 할 수 있는 것은 아니다. 앞서 언급한 많은 부서원이 각자의 역할을 수행하며 함께 팀을 만들어가고 있다.

힘든 순간도 많았지만, 계속 성장하는 팀의 모습을 보면서 이 어려움을 충분히 감수할 가치가 있다고 느낀다(웃음)."

- 그렇다면 아이웨이의 최종 목표와 개인적인 목표는 무엇인지.

"아마추어팀은 쉽게 만들어질 수 있지만, 오래 유지되기는 어렵다는 단점이 있다. 우리는 단순히 경기만 뛰는 팀이 아니라 선수들이 소속원으로서 자부심을 느끼고, 스폰서와 지역사회가 함께하며 유소년 스포츠 이벤트 등을 통해 사회적인 가치를 생산하는 특별한 구단의 정체성을 지속적으로 유지할 것이다. 장기적으로는 대학 기반 아마추어 구단이 어떻게 성장할 수 있는지 잘 보여주는 모델이 되었으면 좋겠다.

개인적으로는 스포츠를 통해 사람과 브랜드, 지역사회를 연결하는 일에 최선을 다하고 싶다. 감독으로서 선수들을 이끄는 경험, 대회를 준비하는 경험, 구단을 운영하는 경험이 앞으로 내가 스포츠 산업에서 성장하는 데 중요한 기반이 될 것이라고 확신한다."

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K7 아이웨이 한국외국어대학교 글로벌스포츠산업학부 GSI

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