5년 만에 완결된 '유미의 세포들', 빌런 없이 성공한 비결

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티빙 오리지널 드라마 '유미의 세포들3'티빙
최종 7~8회 이야기의 핵심은 유미를 향한 순록의 진심과 이를 받아들이는 유미의 변화였다. 앞선 5~6회에서 "아무래도 제가, 작가님 좋아하는 것 같아요"라는 순록의 고백을 받았던 유미는 이를 한 차례 거절했다. 후배 제니(전소영 분)와의 관계 문제를 비롯해 더 이상 감정의 혼란을 겪고 싶지 않았기 때문이다.
하지만 유미에게 마음을 빼앗긴 지 오래인 순록은 결코 포기하지 않았다. "아무리 생각해도 저는, 작가님이 좋아요"라는 말로 두 번째 고백을 시도했고, 결국 철옹성 같았던 유미와 수많은 세포들은 이내 마음을 움직이기 시작했다.
'작가님'에서 '누나'로 바뀐 호칭, '출판사 반경 1km 이내 스킨십 금지'라는 원칙을 내세웠던 순록이었지만, 이는 오래가지 못했다. 연애 첫날 작업실에서 스스로 약속을 깨뜨릴 만큼 그의 감정은 거침없었다. 그렇게 두 사람은 세포들의 응원 속에 결혼에 골인하며 기분 좋은 결말을 완성했다.
빌런도, 막장도 없는 따뜻한 로맨스