부담감 털어낸 김승섭, 12G 만에 전북 데뷔골 폭발... 팀은 3연승 '질주'

드디어 터졌다. 전북 입단 후 계속된 부진으로 고개를 숙였던 김승섭이 득점을 기록하며 팀을 승리로 이끌었다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 5일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 12라운드에서 이정규 감독의 광주FC에 4-0 대승을 거뒀다. 이로써 6승 3무 3패 승점 21점 2위에, 광주는 1승 3무 8패 승점 6점 최하위에 머물렀다.최근 분위기 반전에 성공했던 전북이었다. 이번 시즌 정정용 감독 부임 후 6라운드까지 3승 2무 1패라는 호성적을 거뒀지만, 이후 서울(패)·강원(무)·인천(패)에 발목이 잡히면서 자존심을 구겼다. 하지만, 포항전 3-2 극적 역전 승리 이후 직전 라운드에서는 기세가 좋았던 코스타 감독의 제주SK도 격파하면서 2연승과 함께 순위를 2위까지 끌어올리는 데 성공했다.반면, 원정을 떠나온 광주는 승점 1점이라도 무조건 필요한 상황이었다. 올해 이정규 신임 감독 부임 후 4경기 무패(1승 3무)라는 나쁘지 않은 출발을 선보였으나 그게 마지막이었다. 서울전 5-0 대패 이후 광주·부천·울산·포항·안양·대전에 연이어 무릎을 꿇으며 무려 7연패 늪에 빠지게 됐다. 승리도 필요하지만, 무승부를 통해서라도 흐름을 끊을 필요성이 있었다는 뜻.분위기를 이어가고 싶은 전북 정 감독은 "오늘 경기는 공격적으로 풀어가려고 한다"라고 다득점 승리를 겨냥했고, 이에 반해 광주 이 감독은 "오늘 내려서 압박할 거다"라며 조심스러운 경기 운영을 할 거라고 답했다. 그렇게 시작된 경기, 예상대로 전북이 점유율을 높이면서 공격을 시도했고, 결국 전반 42분 오베르단이 헤더로 선제골을 터뜨렸다.후반에도 전북이 몰아쳤고, 후반 5분 김승섭이 추가 득점을 기록하며 승기를 일찌감치 잡았다. 이후 기세를 이어간 이들은 후반 42분 교체 투입된 티아고가 노련한 드리블 이후 오른발 슈팅으로 팀의 3번째 골을 터뜨리면서 쐐기를 박았다. 종료 직전에도 이승우가 페널티킥을 획득, 이후 직접 키커로 나서 깔끔하게 성공하면서 승점 3점을 가져왔다.경기 전 정 감독이 공언한 대로 전북이 과감한 공격력을 통해 최하위 광주를 제압하고 3연승을 질주하는 데 성공했다. 어린이날을 맞아 모두가 웃을 수 있는 경기력과 결과를 낸 가운데 전북에는 승리보다 기쁜 소식이 들려왔다. 바로 침묵하던 김승섭이 드디어 공격 포인트를 쌓은 것이다. 이번 시즌을 앞두고 전주성 공격진은 다수 개편되는 운명을 맞았다.지난 시즌 더블을 이끌었던 송민규(서울)·전진우(옥스퍼드)가 이탈했고, 측면에서 다양함을 창출할 수 있는 권창훈(제주)도 출전 기회를 찾아 전북을 떠났다. 스쿼드에는 갓 전역한 이동준을 비롯해 츄마시·이승우가 있었으나 측면 공격 보강은 반드시 필수였다. 이런 상황 속 전북은 지난해 김천·제주에서 9골 3도움이라는 파괴력을 선보인 김승섭을 품는 결론을 내렸다.기대감은 상당했다. 대전과 슈퍼컵서 공격 포인트를 올리지 못했으나 빠르게 전북에 녹아들었고, 우승에 도움을 주며 팬들에 눈도장을 찍는 듯했다. 하지만, 리그 개막 이후 김승섭은 침묵의 시간을 길게 보내야만 했다. 9라운드까지 선발로 나서며 활발하게 활동했으나 공격 포인트를 올리지 못하면서 비판을 피할 수 없었고, 결국 10라운드부터는 후보로 내려가게 됐다.공격 포인트를 올리지 못하고 있었지만, 김승섭의 컨디션은 나쁘지 않아 보였다. 공격·수비 상황 시 정 감독이 요구하는 바를 명확하게 수행하고 있었기 때문. 공격 시, 측면으로 넓게 벌려 풀백과 연계에 집중한다. 이는 상대 측면 수비를 끌어당김과 동시에 벌어진 공간으로 침투하는 풀백·미드필더에 기회를 제공하기 위함이다. 이는 세부 지표로도 확실하게 나타났다.경기 당 평균 키패스 성공 0.92개(전체 32위)·공격 진영 패스 성공 6.75개(전체 52위)로 괜찮은 스탯을 선보이고 있었다. 수비 상황에서도 존재감은 뚜렷하다. 성실한 활동량으로 측면 깊게 내려와 도움을 주며, 평균 볼 획득 3.67개, 태클 성공(0.5개·전체 78위)으로 훌륭한 지표를 형성하고 있었다.또 공격을 확인하는 지표인 경기 평균 슈팅은 1.75개로 전체 선수 중 21위에 해당했으며, 유효 슈팅도 평균 0.83개(전체 14위)로 가는 방향성도 인상적이었다. 다만 공격 포인트를 올리지 못하면서 심적 부담감이 커져만 가고 있던 상황. 결과적으로 이런 영향력을 증명하기 위해서 '골'이 필요했는데, 드디어 이번 광주전에서 터졌다.4-2-3-1의 좌측 윙어로 무려 3경기 만에 선발로 출격했던 김승섭은 경기 초반부터 무조건 '공격 포인트'를 올리겠다는 일념 하나로 경기장을 누비기 시작했다. 왕성한 활동량을 바탕으로 경기장을 누볐고, 계속된 슈팅으로 골문을 두드리기도 했다. 또 전반 중반에는 시저스 이후 날카로운 크로스로 김영빈의 헤더를 도왔지만, 아쉽게도 도움을 올리지 못했다.아쉬움이 깊어지던 상황 속, 후반 시작과 함께 드디어 고대하던 데뷔골이 터졌다. 후반 5분 좌측면에서 볼을 잡은 김승섭이 계속 안쪽으로 파고들었고, 오른발 슈팅을 날렸다. 이후 볼이 광주 수비수 맞고 굴절되며 골문으로 향했고, 이는 팀의 2번째 득점이자 본인의 전북 데뷔골로 기록됐다.이후에도 김승섭은 후반 중반 코너킥 상황에서 정확한 헤더로 상대 크로스를 막아내면서 본인이 맡은 임무를 100% 확실하게 수행했다. 그는 풀타임으로 경기장을 누비며 패스 성공률 98%·팀 내 최다 키패스 성공(2회)·공격 진영 패스 성공률 100%·전진 패스 성공률 100%·중거리 패스 성공률 100%·공중 경합 성공률 100%를 기록하며 펄펄 날았다.애제자가 득점에 성공한 가운데 정정용 감독도 활짝 웃었다. 그는 "골은 예상을 했고, 다만 조금 늦었다. 오늘 첫 득점을 해서 어깨에 짐을 내려놓아야 한다. 집중해서 다음 경기에서도 골을 넣을 수 있도록 같이 잘 준비하겠다. 축하한다는 말 전하고 싶다"라고 축하 메세지를 보냈다.한편, 전북은 휴식 후 오는 10일(일) 아워네이션으로 이동해 FC안양과 리그 13라운드를 치르게 된다.