12년 만에 복귀 선언한 배우의 인터뷰가 불편했던 까닭

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영화 <그녀가 돌아온 날> 스틸(주) 영화제작전원사, 콘텐츠판다
12년 만에 공백을 깨고 독립영화 개봉을 앞둔 배우 정수(송선미)는 30분 간격으로 세 번의 인터뷰를 하게 된다. 비슷한 질문이 연이어 나온다. 복귀한 이유 같은 공식적인 질문에서 시작해 영화나 배우를 향한 찬사와 혹평이 번갈아 나오고, 이혼에 관한 불편한 질문이 이어진다. 마지막에는 '젊은 세대, 혹은 후배에게 해주고 싶은 말'이라는 상투적인 질문으로 마무리된다. 정해진 시간 동안 인터뷰가 끝나면 정수는 담배를 피우고 숨을 고른다.
같은 패턴을 반복하던 중 정수는 미묘한 차이를 두고 답을 바꾸게 되는데, 인터뷰어의 성향 및 태도, 호감에 따라 달라진다. 음료는 커피에서 시작해 맥주로 바뀌고, 음식을 함께 먹자고 권유하기도 한다. 간단한 음주에 응하는 사람, 거절하는 사람에 따라 답변이 달라진다. 상대방과 친밀도가 상승하면 사적인 이야기를 꺼내고 약간의 스킨십도 더한다.
첫 인터뷰는 낯설고 경직되어 어떻게 끝났는지 모르겠지만 세 번째가 되니 베테랑이 되어간다. 솔직한 답 같지만 모범 답안으로 체면치레한다. 다소 뻔한 말 같아도 깊은 진심이 튀어나오기도 한다.
몇 번의 테이크를 반복하는 영화 촬영처럼 인터뷰는 연기의 일환이다. 마지막 인터뷰가 끝나고, 정수는 실수했다고 생각했는지 한 기자에게 답변 삭제를 요청한다. 기자가 당황스러운 태도를 보이자 권리를 운운하며 자신의 의견을 존중해 달라고 주장하고, 끝내는 초고를 보내 달라고까지 말한다.
낮 시간은 인터뷰와 홍보로 보내고 밤에는 연기 수업으로 마무리된다. 연기 강사(조윤희)는 인터뷰를 대본으로 재현해 보라고 권한다. 얼마의 연습 시간이 흐른 후 파트너(박미소)와 본격적인 액팅에 이른다. 자연스럽게 같은 질문이 오고 가지만 곤욕스러운 순간에 이르자 정수는 생각나지 않는 듯 대답을 흐리거나 대본을 다시 보며 뜸 들인다.
조각난 기억을 맞추어가는 과정에서 석연치 않는 무언가가 번뜩이며 튀어 오른다. 각성이 일어난 찰나, 누구에게도 말하고 싶지 않은 혼자만의 비밀을 간직하기로 한다. 진실 여부는 중요하지 않고 믿는다. 얼마나 진실한 태도로 답변했냐가 중요하다고 믿을 뿐이다.
반복된 사유, 성찰의 맛