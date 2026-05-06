한국 대중음악의 다양성을 증명한 무대

염동교

2026 한대음 페스티벌'한대음' 2026 수상자들의 양일 릴레이 콘서트, '2026 한대음 페스티벌'이 5월 1일과 2일 무신사개러지에서 열렸다. 작금 한국 대중 음악계를 대변하는 음악가들의 실력과 개성을 읽었던 흥미로운 시간이었다. 각양각색 예술가가 수놓은 한대음 페스티벌 2일 차를 돌아봤다.2025년 괴물 신인의 등장으로 끊임없이 소환되었던 우희준은 2026 한대음 "올해의 신인"으로 경력 초기 방점을 찍었다. 큼직한 콘트라 베이스를 든 채 개방적인 퍼포먼스를 펼친 그는 화제의 앨범 < 넓은 집 >의 표제곡 '넓은 집'으로 피날레를 장식했다. 손희준의 과감한 기타와 순진무구하면서도 그 안에 세상과 사회를 향한 뼈가 서린듯한 우희준의 목소리가 마찰을 일으키며 묘한 기류를 전달했다.정규 1집 <이터널 그레이(Eternal Grey)>의 2021년 제18회 시상식 "최우수 재즈&크로스오버-크로스오버 음반" 후보 지명을 통해 한대음과 인연을 맺었던 그레이 바이 실버는 <나무의 시간(Time Of Tree)>(2025)의 2026년 한대음 "최우수 글로벌 컨템퍼러리 음반" 선정으로 결실을 보았다. 김태현의 대금이 주는 한국적 미와 이한율 음성에 실린 몽환이 결합한 이들의 음악은 프로그레시브 록과 재즈와 닮은 듯 다른 그들만의 세계에 빠져들게 했다.10분이 넘는 구성에도 안이함을 찾기 힘들었던 '매미(Cicada)'와 고대 유적을 찾아 떠나는 일련의 여정을 이미지화했던 '앤시언트 트리(Ancient Tree)'는 그레이 바이 실버의 독자성을 여실히 드러냈다. 주 작곡가 겸 피아니스트 이한빈의 트랙별 설명에서 예술을 향한 진중함이 묻어나왔다.