"아프지만 무지하게 재밌다"... 78년의 응어리 풀어낸 '내 이름은'

고창남

발언하는 양윤호 감독양윤호 감독과 정지영 감독의 끈끈한 선후배 의리도 화제를 모았다. 사실 양윤호 감독은 이 영화의 원작 시나리오 공모 당시 심사위원장이었다. 직접 연출하고 싶을 만큼 탐냈던 작품이었지만, 거장 정지영 감독이 메가폰을 잡게 되자 기꺼이 자리를 양보했다.양 감독은 "원 시나리오의 90% 이상을 감독님이 직접 바꾸셨는데, 제가 본 것보다 훨씬 재미있고 훌륭해졌다"며 "제주 출신이 아닌 거장의 시선으로 4·3을 바라보니 부연 설명 없이도 역사의 맥락이 선명하게 다가왔다"고 극찬했다. 이에 정 감독은 "양보해 준 후배가 고마워 더 잘 만들어야겠다는 책임감이 컸다"고 화답했다.객석의 반응은 뜨거웠다. 경기도 파주에서 온 한 관객은 "이 영화는 단순히 제주의 비극이 아니라 국가 폭력과 인간성 훼손에 관한 현재진행형의 이야기"라며 "중·고등학생들이 반드시 봐야 할 미래의 지침서"라고 강조했다. 실제로 현장에는 부모의 손을 잡고 온 학생 관객들이 많았다.두 아들과 함께 온 한 제주 출신 관객은 "평소 아이들에게 4·3을 설명하기 참 막막했는데, 영화를 본 아이들이 먼저 '재밌다'고 말해줘서 너무 고마웠다"며 눈시울을 붉혔다. 이에 정지영 감독은 "제주 교육청에서는 이미 단체 관람이 시작됐다"며 "중앙 정부와 전국의 학교에서도 이 흐름이 이어지길 바란다"고 밝혔다.GV를 마무리하며 한 관객은 "재미있다고 말하기엔 마음이 너무 아프지만, 재미 이상의 감동과 예술적 아름다움을 느꼈다"는 평을 남겼다. 78년 전, 제주 땅을 붉게 물들였던 비극은 이제 스크린 위에서 우리 시대의 폭력을 성찰하는 거울이 되어 돌아왔다.양윤호 감독은 "지금이 극장에서 이 영화를 볼 수 있는 '마지막 불꽃' 같은 시기"라며 서울제주도민들의 적극적인 홍보를 부탁했다.정지영 감독이 빚어내고 고두심이 보증한 <내 이름은>은 단순히 한 지역의 역사를 기록한 영화가 아니다. 그것은 여전히 비문(碑文) 없이 누워있는 희생자들을 위로하고, 국가라는 이름의 폭력 앞에 선 모든 인간을 향한 뜨거운 연대의 메시지다.