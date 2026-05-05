문동주마저 시즌 아웃, 한화의 미래 구상이 흔들린다

프로야구 한화 이글스의 '차세대 에이스'로 꼽히던 문동주가 결국 수술대에 오르게 됐다.한화 구단은 공식채널을 통하여 지난 4일 "문동주가 병원 검진 결과 우측 어깨 관절와순 손상에 따라 수술이 필요하다는 소견을 받았다"는 소식을 전했다. 문동주는 조만간 수술 및 재활 계획을 잡을 예정으로 알려졌다.문동주는 지난 2일 삼성 라이온즈와 경기에 선발 투수로 나섰지만, 아웃카운트 2개만 잡고 1회말 2사 2루에서 돌연 어깨에 이상을 호소하며 교체됐다.문동주가 오른쪽 어깨에 이상을 느낀 건 이번이 처음은 아니다. 올해 초 호주 스프링캠프에서도 오른쪽 어깨 통증으로 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 국가대표팀 차출도 불발됐다. 그나마 당시에는 검진 결과 다행히 단순 염증 소견을 받았고, 이후 회복하며 시범경기도 모두 소화하며 정상적으로 시즌을 준비해왔다.하지만 문동주는 올시즌 정규리그 6경기에서 1승 1패, 평균자책점 5.18 피안타율 .281, 이닝당 출루허용(WHIP) 1.56에 그치며 부진했다. 일시적인 부진으로 여겨졌지만, 불행하게도 어깨 통증이 재발했고 결국 수술대까지 오르게 되면서 시즌 아웃이 확정되는 최악의 상황을 맞이했다.문동주는 아무리 빨라도 내년 시즌 후반기에나 복귀가 가능할 전망이라 최대 2시즌 이상의 공백기가 불가피해졌다. 특히 투수들에게 치명적인 어깨 부상인 만큼, 수술 후에도 예전의 모습을 되찾을수 있을지는 장담할 수 없다.문동주의 부상은 한화와 한국야구 모두에게 크나큰 손실이 아닐 수 없다. 문동주는 정민철-구대성-송진우-류현진 등 한화 마운드의 토종 에이스 계보를 이어갈 기대주로 꼽혔다. 2022년 1차지명으로 한화 유니폼을 입은 이래 2023시즌 8승 8패, 평균자책점 3.72를 기록하며 신인왕을 수상했다. 지난 2025시즌에는 커리어 첫 두 자릿수 승리(11승)을 달성하며 한화가 19년 만에 한국시리즈 무대를 밟는 데 기여했다. 플레이오프에서는 시속 161.6km 패스트볼을 던지면서 KBO리그 토종투수 역대 최고 구속 신기록을 작성하기도 했다.국가대표팀에도 꾸준히 승선했다. 2022 항저우 아시안게임, 2023 아시안프로야구챔피언십(ABPC)에서 태극마크를 달고 한화를 넘어 대한민국을 대표할 차세대 에이스로 주목받았다.하지만 문동주는 데뷔 초기부터 '유리몸'으로 불릴만큼 내구성이 최대 약점으로 꼽혔던 투수다. 2022 시즌에는 옆구리와 어깨 근육, 2024 시즌에는 어깨 뼈 부상 등 길지 않은 커리어 동안 이미 수많은 잔부상에 시달렸다. 체력이 좋지 않고 기복도 심해서 데뷔 이후 한 번도 규정이닝을 소화해보지 못했을 정도다. 구위가 승부하는 '파이어볼러형' 투수였던 문동주에게, 어깨 부상은 언제든 한번 터질 수 있었던 시한폭탄이었던 셈이다.문동주까지 시즌 아웃되면서 한화 마운드는 그야말로 비상이 걸렸다. 한화는 지난 시즌 원투펀치로 활약했던 코디 폰세와 라이언 와이스가 나란히 메이저리그로 진출하며 팀을 떠났다. 여기에 새롭게 영입한 오웬 화이트와 윌켈 에르난데스는 연이은 부상으로 1군에서 제외된 상태다. 5선발 후보였던 엄상백도 지난해부터 이어진 극심한 부진으로 선발경쟁에서 밀려났고 최근 팔꿈치 부상으로 이미 시즌아웃됐다.여기에 문동주마저 빠지면서 무너진 한화 선발 로테이션에는 최고령인 노장 류현진과, 프로 1군 풀타임 시즌이 처음인 대만 출신 아시아쿼터 왕옌청 두 선수만이 남았다. 오웬 화이트의 부상 대체선수로 영입한 잭 쿠싱은, 부진으로 2군에 내려간 김서현의 공백을 메우기 위하여 마무리로 돌렸다. 정우주-박준영 등의 영건이 대체선발로 로테이션에 합류하게 될 가능성이 높다. 가뜩이나 팀평균자책점 최하위에 그치고 있는 한화는 선발진과 불펜진 모두 원점에서 새롭게 재정비해야 하는 어려운 상황에 놓였다.또한 문동주의 부상 이탈이 미친 파급효과는, 한화에게 단순히 올시즌의 성적만이 아니라 장기적인 미래 구상에도 큰 영향을 미칠 가능성이 높아졌다. 한화는 2010년대 후반부터 장기간의 혹독한 세대교체와 리빌딩을 거치면서 꾸준히 유망주들을 수집해왔다. 여기서 문동주는 노시환, 김서현 등과 더불어 한화의 10년 미래를 책임질 핵심 코어 자원으로 꼽혔다.이들의 성장세를 믿고 한화는 지난 시즌 한국시리즈에서 아쉽게도 준우승에 그친 이후에도 아낌없는 투자를 단행했다. FA 최대어 강백호를 100억에 영입하고, 4번타자 노시환은 11년 307억이라는 초장기 비FA 다년계약으로 잔류시키며 '윈나우' 기조를 이어왔다.하지만 올시즌 우승후보로 꼽혔던 한화는 각종 악재 속에 9위까지 추락했다. 시즌 초반이지만 선발과 불펜을 가리지 않고 심각한 '투수력 붕괴'로 인하여 벌써 가을야구 진출조차 장담하기 어렵다는 전망이 나온다.또한 성적 부진과 함께 한화의 선수관리와 육성도 덩달아 도마에 오르고 있다. 공교롭게도 올시즌 문동주-김서현-황준서-정우주 등 한화가 그동안 공들여 키워온 영건 투수들이 한꺼번에 부상과 부진에 시달리고 있다.문동주의 어깨 통증, 김서현의 제구와 멘탈 문제, 정우주와 잭 쿠싱의 불펜 혹사 등은 이미 이전부터 불안한 '전조'가 있었거나 많은 전문가들이 진작부터 개선이 필요하다고 지적한 문제점들이었다. 결국 코칭스태프와 구단도 안이한 대처로 사태가 이렇게까지 악화되는 것을 막지 못한 데 대한 책임을 피할 수 없다는 비판이 나오는 이유다.현재 한화가 가뜩이나 하위권으로 추락한 상황에서, 남은 시즌 동안 성적에 대한 조급증으로 무리한 경기운영이 반복되거나, 그로 인하여 또다른 추가 부상자가 발생하기라도 한다면 상황은 더욱 어려워질 수밖에 없다. 문동주의 부상 이탈이 남긴 충격은, 지금의 한화가 과연 올바른 방향으로 가고 있는지 돌아보게 만드는 중요한 '경고'가 되어야 할 필요가 있다.