대반전 이뤄낸 '2관왕' 양현준, 생애 첫 월드컵까지 꿈꾼다

연합뉴스

셀틱의 양현준유럽 진출 이후 최고의 시즌을 보내고 있는 양현준이, 소속팀인 스코틀랜드 프로축구 셀틱 FC에서 개인 수상 2관왕의 영예를 안았다.셀틱은 지난 4일(이하 한국 시간) 스코틀랜드 글래스고에서 열린 '2026년 셀틱 올해의 선수' 시상식에서 양현준에게 '올해의 영플레이어상'과 '올해의 골'을 수상했다고 발표했다.'셀틱 올해의 선수상' 시상식은 2003년부터 시작됐다. 셀틱은 그동안 기성용, 차두리, 오현규 등 한국인 선수들을 비롯하여 많은 아시아 선수들이 거쳐갔지만, 올해의 영플레이어상을 수상한 아시아 리거는 양현준이 사상 최초다.양현준이 영플레이어상을 수상한 것은 커리어 두번째다. 양현준은 2021년 강원FC에서 프로 무대에 데뷔한 뒤, 2022시즌에는 본격적으로 자신의 이름을 알리며 'K리그 영플레이어상'을 수상하고 대형 유망주로 떠오른 바 있다. 양현준은 4년 만에 이번에는 유럽무대에서 다시 한번 수상의 영예를 누리며 자신의 가치를 증명했다.또한 양현준은 지난 1월 3일 라이벌 레인저스와의 2025-26 스코티시 프리미어십 21라운드 '올드펌 더비'에서 터뜨린 득점포가 셀틱 '올해의 골'에 선정되며 2관왕을 수상하는 기쁨을 누렸다. 당시 양현준은 전반 20분 오른쪽 측면에서 돌파를 시작해 수비수 4명을 감각적인 드리블로 따돌리며 원더골(리그 2호)을 터트렸다.양현준은 수상 직후 구단 공식채널을 통하여 "늘 꿈꿔왔던 순간이다. 셀틱 유니폼을 입고 뛰며 멋진 골을 넣을 수 있어 큰 영광이다"며 기쁨을 밝혔다. 이어 "이 상을 받을 수 있던 건 코치와 동료들의 도움 덕분이다. 내가 어떻게 하면 성장할 수 있고 더 좋은 마음가짐을 가질 수 있는지 가르쳐준 모든 분들에게 감사하다는 말을 전하고 싶다"라고 밝혔다.셀틱에서 3번째 시즌을 보내고 있는 양현준은, 현재까지 2025-26시즌 리그와 컵대회를 포함한 공식전 총 43경기에 출전해 9골 2도움을 기록중이다. 아직 시즌이 진행중이지만 유럽 진출 이후 2023-24시즌 1골 3도움, 2024-25시즌 6골 6도움을 뛰어넘는 커리어하이를 달성했다.양현준은 K리그1 강원FC 시절부터 탁월한 드리블과 스피드를 갖춘 윙어로 맹활약하면서 대형 유망주로 기대를 모았다. 2023년에는 셀틱으로 이적하며 유럽파의 반열에 올랐고, 지난 2년간 셀틱이 거둔 4회의 우승(리그 2회, 리그컵과 FA컵 1회)에 기여했다.하지만 양현준의 팀내 입지는 지난 2시즌간 냉온탕을 오가는 부침을 겪었다. 브랜든 로저스 전 감독 체제에서 초기에는 중용받았으나 기복심한 플레이 때문에 갈수록 주전경쟁에서 밀려나며 출전기회가 줄어들었다. 함께 셀틱에서 뛰었던 한국인 3인방 오현규(베식타시, 튀르키예)와 권혁규(카를스루어, 독일)가 출전기회를 얻기 위하여 연이어 임대나 이적을 모색하는 상황에서도 양현준만은 유일하게 셀틱에 잔류했다.2025-26시즌도 초반에는 고전하는 듯했으나 '윙백'으로 깜짝 포지션 변경 이후 대반전에 성공했다. 윌프리드 낭시 전 감독은 셀틱에 스리백을 활용한 3-4-3 포메이션을 도입하면서 양현준을 오른쪽 윙백으로 기용하기 시작했다.낭시 감독 체제는 비록 셀틱에게는 부진했던 시기였지만, 양현준에게는 오히려 전화위복이 됐다. 원래 윙어지만 수비가담과 활동량이 뛰어난 양현준은 새로운 포지션에서 매우 뛰어난 활약을 보여주며 주전으로 도약하는 데 성공했다.낭시 감독이 성적부진으로 경질되고 마틴 오닐 감독이 다시 지휘봉을 잡은 이후, 스리백 전술이 폐기되면서 양현준도 윙백에서 윙어로 다시 복귀했다. 하지만 이미 자신의 능력을 충분히 양현준은 감독교체 이후에도 주전 자리를 지켜내는 데 성공했다.양현준이 속한 셀틱은 현재 리그 종료까지 3경기만을 남겨두고 있다. 선두인 하츠 오브 미들로시언과 승점은 같지만 한 경기를 더 치른 상황에서 득실차에 밀려 2위에 위치해 있다. 오는 16일로 예정된 하츠와의 맞대결에서 승리한다면 리그 역전 우승의 가능성도 남아있다.또한 양현준이 남은 경기에서 1골 이상만 더 기록하면 유럽 진출 이후 첫 두 자릿수 득점을 기록하게 된다. 심지어 양현준은 두 자릿수 득점을 넘어 남은 시즌 동안 "15골에 도전해보고 싶다"고 할 만큼 강한 의지를 불태우고 있다.양현준이 소속팀에서 현재와 같은 꾸준한 활약을 이어간다면 생애 첫 월드컵 출전도 충분히 기대해볼 만하다.양현준은 클린스만호 시절이던 2023년 9월 8일 웨일스와의 친선 원정 경기에서 후반 41분 투입되며 국가대표 데뷔전을 치렀다. 홍명보호에서는 월드컵 3차예선 이후 한동안 발탁되지 못하다가 지난 3월 A매치 2연전 평가전에서 오랜만에 합류하기도 했다. 양현준은 현재까지 A매치 8경기에 출전했다.홍명보호는 최근 A매치에서 북중미월드컵 본선을 대비하여 꾸준히 스리백 전술을 실험하고 있다. 그동안 포백 전술에서는 손흥민, 이강인, 황희찬, 이재성 등 대표팀 내 2선 자원이 워낙 두터워서 양현준을 활용할 만한 자리가 마땅하지 않았다. 하지만 스리백 전술에서는 주 포지션인 윙어뿐 아니라 윙백 역할까지 소화 가능한 양현준의 멀티성은, 홍명보호의 전술적 선택지를 넓혀줄 유용한 카드가 될 수 있다는 평가다.현재 대표팀의 측면수비자원으로는 설영우(즈베즈다)와 이태석(빈), 김문환(대전), 이명재(대전), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 등이 유력하게 거론되고 있다. 하지만 이들중에서 대표팀에서 아직 확실하게 주전으로서의 입지를 굳혔다고 할 만한 선수는 없는 실정이다.홍명보 감독은 오는 5월 16일 월드컵에 나설 26인의 태극전사 명단을 발표할 예정이다. 최근 소속팀에서 절정의 활약을 펼치고 있는 양현준이, 기세를 몰아 북중미월드컵 최종명단 '막차'에도 탑승할 수 있을지 기대를 모으고 있다.