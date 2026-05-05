수녀원 세탁소에서 벌어진 끔찍한 일... 목격자의 선택이 부른 파장

▲작업 중인 빌
석탄 배달 작업 중인 빌그린나래 미디어(주) 배급 스틸 컷
빌 페롱(킬리언 머피 분)은 다섯 딸을 둔 가장이고 석탄 배달업자이다. 그는 이른 새벽 일터에 나가 밤에야 집에 돌아올 정도 힘들게 일한다. 그럼에도 크리스마스에 딸들에게 변변한 선물 하나 마련해 줄 만한 돈도 없이 근근이 생활한다.
어느 날 빌은 수녀원에 석탄 배달을 갔다가 석탄 창고에 갇혀 있던 한 소녀를 만난 뒤 외면하기 힘든 복잡한 선택의 기로에 선다. 빌은 자신이 어린 시절 겪은 일들을 계속 떠올리며 도움을 호소하는 소녀와 자신의 정체성 사이에서 극심한 내적 갈등을 겪는다.
그는 자세히 알 수는 없지만 수녀원에 들어간 소녀들이 그곳에서 인권 유린을 당하는 중임을 감지하였다. 하지만 그 사실을 사람들에게 말하면 그는 당장 직장을 잃게 되고 딸들은 학교조차 다니지 못할 위험이 있었다. 빌의 고민하는 모습을 본 아내 아일린은 "사람이 살아가려면 모르는 척해야 하는 일도 있는 거"라면서 "우리가 가진 걸 지켜야지"라고 말한다.
이 같은 아내의 발언이 이기적이고 냉혹하게 들릴지 모르겠다. 하지만 이는 대다수 평범한 사람들의 현실적 선택이다. 실제로 수녀원의 부조리를 폭로하고 소녀를 구출한 뒤 그 가족은 온전할까? 아일린은 남편의 고민을 이해하지만, 사랑하는 가족을 지키려면 어쩔 수 없다고 하는 거다.
이 같은 영화의 서사 구조가 언뜻 이해하기 어려울 수 있다. 혹자는 '당장 경찰에 신고하고 언론에 제보하면 될 일을 왜 그렇게 주저하는 걸까'라고 의문을 품을지도 모른다. 영화의 배경인 1980년대 아일랜드의 사회적 상황을 잘 모르기 때문이다.
영화에서는 수녀원에서 소녀들에게 이른 새벽부터 힘든 세탁 일을 시키는 장면이 나온다. 그들은 자유롭게 바깥에 나갈 수도 없다. 이는 실제로 아일랜드 막달레나 세탁소에서 벌어진 일이다. 아일랜드는 적어도 1980년대까지는 서유럽에서도 매우 보수적인 가톨릭 국가였다.
19세기 중반 닥친 감자 대기근으로 수백만 명이 해외로 이주했고, 1960~1970년대에는 재정 정책 실패, 낮은 산업 기반, 오일쇼크 등으로 경제적 빈곤이 심한 편이었다. 이 때문에 교육과 복지, 도덕 규범은 가톨릭 교회에 의존하다시피 하였다.