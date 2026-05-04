'오버페이' 논란 끝낸 최원준... kt 타선 질주 이끄는 선봉장

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kt 최원준의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트
지난해 심각한 타격 침묵으로 인해 KIA 외야 경쟁에서 밀리고 시즌 중 NC 다이노스로 트레이드되기도 했던 최원준은 최종 타율 0.242 OPS(출루율+장타율) 0.621 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) -0.82로 부진했지만 올시즌 완전히 달라진 면모를 보이고 있다.
4월 중순까지 2할대 중반에 머물던 타율을 3할 2푼대까지 끌어올렸고, OPS 역시 0.858을 기록하며 달라진 타격 생산력을 보이고 있다. 무엇보다 볼넷을 얻어내는 비율(12.2%)이 비약적으로 상승하며 리그오프로서 출루 능력을 극대화한 점이 특히 고무적이다.
이러한 반등의 배경에는 소속팀 이강철 감독의 전폭적인 믿음이 있었다. 이 감독은 스프링캠프 때부터 최원준을 붙박이 리드오프로 기용하며 심리적 안정감을 심어줬다. 최원준에 대해 타순을 짤 때 고민을 덜어주는 선수라며 극찬을 한 이 감독은 올시즌 팀의 선두 질주에, 이른바 최원준 효과도 있다는 것을 분명히 했다.