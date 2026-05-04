'오버페이' 논란 끝낸 최원준... kt 타선 질주 이끄는 선봉장

kt 위즈

주루에서도 좋은 활약을 보이고 있는 최원준최원준의 진가는 1루 출루 후에 바로 드러났다. 최원준은 후속 타자인 김현수-장성우 타석 때 2루와 3루를 연달아 훔치며 KIA 배터리를 흔들었다.최원준은 4월 17일 키움 전 이후 이날까지 8연속 도루에 성공하며 kt의 뛰는 야구를 주도하고 있다. 최원준이 빠른 발로 네일을 흔들자 2사 1-3루에서 타석에 들어선 외국인 거포 힐리어드가 7구 승부 끝에 역전 3점포를 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이후 흐름을 잡은 KT는 6-4 승리를 지키며 2위 LG 트윈스와의 격차를 1.5경기로 벌렸다.올시즌 최원준의 활약은 특정 경기에만 국한되지 않고 고른 활약을 보이고 있다. 특히 올시즌 강력한 우승 후보이자 지난해 챔피언인 LG 트윈스를 상대로 유독 강한 면모를 보이며 기존의 천적 관계를 무너뜨리고 있다. 시즌 LG 투수들을 상대로 타율 0.364를 기록 중인 최원준을 앞세운 kt는 팀 간 상대 전적에서도 4승 1패로 우세를 보이고 있다.