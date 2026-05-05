영화인들은 왜 영진위에 화가 났나?

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지난 4월 14일 서울 인디그라운드에서 열린 최휘영 문체부 장관과 영화단체 인사들의 간담회문화체육관광부
소통 문제에서는 한상준 영진위원장과 최휘영 문체부 장관이 비교됐다. "문체부 장관이 만난 영화인 횟수하고 위원장님이 만난 영화인 횟수 이렇게 비교해 보시면 아실 거다. 이렇게 만나지도 않고 현장의 목소리에 귀 기울이지도 않는다"는 직설적인 비판을 면전에서 제기했다.
영화인연대 공동대표인 이동하 한국영화프로듀서조합 대표는 '영진위원장보다 문체부 장관을 훨씬 더 많이 만났던 것 같다. 영화인들의 소리를 듣기 위한 자리 등을 문체부는 마련하고 있는데, 영진위는 그렇지 않다'고 지적했다.
홀드백(극장 개봉 이후 온라인동영상서비스, IPTV 등등으로 넘어가기까지의 순차적 상영 방식)을 법제화 하려는 것에 대한 논란이 큰 상태에서 위원장의 처신에 대한 강한 유감 표명이 나왔다. 상영관의 입장이 주로 반영된 국회 토론회에 참석해 '좋은 의견 많이 들었고 공부 많이 해야 되겠습니다'라고 한 게 영화계의 방향과 맞냐는 것이었다.
한상준 영진위원장은 "장관님께서 말씀하시는 거를 올바르게 가기 위해서 절차를 통해 기존에 있는 시스템을 밟아간다는 것이고 홀드백 문제 등 현안은 문화체육관광부하고 늘 함께 협의해서 가는 것이 저희는 절차에 맞고 그게 후유증이라든가 문제가 제일 적다"면서 신중한 입장을 보였다.
그러나 영화인연대는 국회 가서 문제 제기할 때 현장에 위원장님이나 위원이나 혹은 본부장이 같이 있었으면 우리 이런 이야기 안 한다며 영진위의 소극적인 태도를 거듭 질타했다.