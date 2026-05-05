영화인들은 왜 영진위에 화가 났나?

▲지난 4월 확정된 추경에서 영화 분야 예산 문화체육관광부

법률안 개정과 예산 확보 등 정부와 국회를 상대하는 대관업무 등에 영화인들이 직접 나설 만큼 답답한 현실에 대한 지적도 이어졌다. 영화인연대는 당번을 정해 요일별로 국회를 찾는 중이라고 한다. 지연스럽게 여러 기관과 단체의 대관업무를 볼 수 있게 되는데, 정작 실무 담당자가 있는 영진위가 제대로 일을 못하고 있다는 것이었다.



이동하 영화인연대 공동대표는 "영화인들이 각자 작업하는 것도 힘든데, 우리가 영진위 직원인가? 왜 우리가 이러고 있지? 영진위가 가야 되는데 우리가 이렇게 정부를 설득하려고 하고 있고 이런 얘기를 저희는 진짜 수도 없이 많이 했다"며 "현장 영화인들이 영진위 업무를 대신하고 있는" 현실을 지적했다. 정부가 바뀐 지 1년이 가까운데 영진위는 전혀 바뀌지 않았다는 것이다.



이에 대해 한상준 위원장은 "하나하나가 다 큰 문제들이라 여기에서 제가 책임감 있게 이렇습니다 라고 이야기하는 자체가 사실 상당히 부담스러운 면이 있다"면서 "지적하는 문제들이 우리가 생각하던 거 하고는 굉장한 차이가 있어 그 자체를 문제로 인식하게 하고 있다'고 말했다.



비전문가가 포함된 영진위원들이 주요 현안을 논의하는 것에 대해서도 우려가 제기됐다. 김대중 대통령 때 영화진흥공사를 영화진흥위원회로 바꾼 것은 민간 전문가들에게 책임을 맡기기 위함인데, 형식적으로만 할 뿐 제 역할을 못하고 있다는 지적이다.



한상준 위원장은 보는 시각들이 크게 차이 날 수밖에 없다는 걸 느낀다며 영진위원들이 형식적으로 하는 게 아니라고 했으나, 이전에 영진위원을 역임한 간담회 참석자로부터 "상당히 좀 관행적인 답변이고 호도하고 있다"는 비판이 제기됐다.



간담회에 참석한 권영락 한국영화제작가협회 운영위원은 '문제제기를 한 영화인들이 모두 한국영화의 인재'라는 점을 강조하면서 영진위 차원의 각성을 요구했다.



이날 영진위에 강한 유감을 나타냈던 한 영화단체 대표자는 간담회가 끝난 후 "모르는 사람은 영진위가 일을 잘하고 있는 줄 알던데, 영진위의 무능이 제대로 드러난 시간이었다"고 촌평했다.



한편 영진위와 영화인연대는 조만간 다시 만나 제기된 문제들에 대해 정책 협의를 이어가기로 한 것으로 알려졌다.



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