세계대전과 파시즘 사이, 살아남기 위한 여성 화가의 선택

자기 목숨보다 사랑했던 사람이 둘이나 있었기에 재수가 좋았던 여성, 그러나 그 두 사람을 동시에 사랑했기에 재수가 없었던 여성. 아르데코의 여왕이라 불린 화가 '타마라 드 렘피카'는 자신을 이렇게 회고한다. 귀족 출신의 남편 '타데우스 렘피키'를 사랑했고, 동시에 파리의 길거리에서 예술적 영감을 불어 넣어준 여인 '라파엘라'를 사랑했기에, 끝내 그 누구의 사랑도 얻을 수 없었던 여성. 그렇게 한때 유럽 사교계를 사로잡은 도발적인 예술가였던 그녀는 이제 초라하게 늙어가는 모습으로 무대에 처음 등장해 지난날을 돌아본다.
<렘피카>는 국내 관객에게도 익숙한 <하데스타운>으로 2019년 토니어워즈 최우수 뮤지컬 연출상을 수상, '여성 최초 단독 수상'이라는 타이틀까지 거머쥐며 스타 연출가 반열에 오른 레이첼 채브킨이 2024년 내놓은 신작이다. 아시아권에서는 국내 제작사가 처음으로 <렘피카> 제작 의지를 밝혔고, 그렇게 2026년 한국 공연은 국내 초연인 동시에 아시아 초연이라는 상징성도 갖게 되었다.
여기에 화제성을 더한 건 단연 출연진이다. 굵직한 시상식에서 여우주연상을 세 차례나 수상한 김선영·정선아에 더해 박혜나가 주인공 렘피카 역을 맡고, 차지연·린아·손승연(라파엘라 역), 김호영·조형균(마리네티 역), 김우형·김민철(렘피키 역), 최정원·김혜미(수지 역) 등 단독 주연을 맡기에도 손색없는 배우들이 대거 출연한다. 공연은 6월 20일까지 서울 강남구 코엑스아티움 우리은행홀에서 진행된다.