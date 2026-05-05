세계대전과 파시즘 사이, 살아남기 위한 여성 화가의 선택

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뮤지컬 <렘피카> 공연 사진지난 4월 19일 관람한 <렘피카>에서 주인공 렘피카는 끊임없이 좌절한다. 자신을 지켜줄 것 같았던 주변 세계가 무너지고, 관계가 어긋나는 일이 반복된다. 렘피카는 귀족 렘피키의 아내로 러시아에서 안온한 삶을 누리지만, 이내 볼셰비키 혁명으로 남편 렘피키가 투옥되는 사태를 겪는다. 렘피카는 인간성을 짓밟히는 수모를 감당한 끝에 남편을 구출하는 데 성공하고, 곧 파리로 망명한다.렘피카 부부는 이전의 관습에서 벗어나 산업사회 파리에 적응하기 위해 고군분투하고, 그 과정에서 크고 작은 갈등이 겪는다. 훗날 렘피카의 뮤즈이자 연인이 되는 라파엘라를 만나는 것도 이쯤인데, 마침 불행인지 다행인지 부부 관계도 회복된다. 남편 렘피키가 렘피카에게 안정적인 사랑을 선물한다면, 연인 라파엘라는 렘피카에게 예술적 영감을 선사한다. 렘피키가 채워줄 수 없는 것을 라파엘라가 채워주고, 그 반대도 마찬가지다.렘피카는 둘을 향한 사랑 중 그 어느 것도 포기하지 못했기에, 지나치게 사랑한 나머지 사랑에 실패하는 역설을 경험한다. 혁명의 격랑을 겪었던 그녀는 곧 세계대전과 파시즘의 소용돌이 한가운데 놓이게 된다. 세상은 마음대로 흘러가지 않는다. 사랑도 쉽지 않다. 반복되는 좌절은 캔버스 위에 응집된다. 렘피카의 삶을 그려내던 무대는 이제 하나의 캔버스가 되어 렘피카의 그림들을 소환한다.렘피카가 그림에 남기고자 한 건, 어떤 경우에도 사라져선 안 될 인간성인 듯하다. 인간성이 너무나도 쉽게 말살되는 시대, 특히 렘피카와 그녀가 사랑했던 인물들은 인간성의 말살을 직접 경험한 존재다. 그렇기에 렘피카는 자신이 통제할 수 있는 그림을 통해 잃어버린 인간성을 되찾고, 실패한 사랑을 극복하고, 쉽게 바뀌지 않는 세상을 역동적으로 바꾼다.그래서 렘피카가 떠난 자리에도 그림은 짙게 남는다. 공연이 시작되기 전에는 스포츠카를 모는 렘피카 자신을 그린 <초록색 부가티를 탄 타마라>(1929), 1막이 끝난 뒤에는 라파엘라의 관능적인 몸을 담아낸 <아름다운 라파엘라>(1927)가 무대를 가득 채운다. 그때그때 등장하는 그림들은 렘피카가 처한 상황과 감정을 강조하므로, 막이 내려간 후에도 여전히 남아있는 그림들을 놓쳐선 안 된다.