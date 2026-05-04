빈곤층 소년의 이야기를 연극으로 만든 중산층 작가, 대변자 될 수 있나

연극열전

연극 <마우스피스> 공연 사진가히 예술의 사회적 역할이라 할 만하다. 데클란처럼 빈곤과 폭력에 시달리는 인물뿐 아니라 여성, 장애인, 소수자의 생생한 목소리를 담아낸 연극은 그 자체로 의미가 있다. 최근에는 연극의 이런 시도들이 국내에서도 활발하게 이루어지고 있으며, 특히 다운증후군 여성의 사랑을 다룬 연극 <젤리피쉬>는 그 의미를 인정받아 지난 1월 동아연극상 작품상을 수상하기도 했다(<젤리피쉬>에는 당사자주의를 표방하며 장애 당사자가 출연하기도 했다).그리하여 때로는 연극이 진실을 더 잘 포착해 담아낼 수도 있는 법이다. 셰익스피어의 <햄릿>에서 왕위를 찬탈한 클로디어스 왕의 악행을 고발하기 위해 햄릿이 유랑극단 배우들을 통해 연극을 선보였듯이 말이다. 여기서 셰익스피어는 연극이 시대를 비추는 거울이자, 진실의 표상이라고 선언한다. 리비가 데클란을 통해 만들고자 하는 연극, 데클란이 기대하는 연극이 바로 이것이다. 리비는 데클란의 대변자(mouthpiece)가 된다.데클란의 이야기는 그대로 리비의 극본에 옮겨진다. 문제는 '결말'이다. 데클란의 삶에는 결말이 없지만, 연극에는 결말이 있어야 한다. 데클란은 결말을 알지 못하기에, 리비가 결말을 대신해서 쓴다. 리비가 쓴 결말은 비극으로 귀결된다. 당연히 데클란은 그런 결말을 원하지 않는다.데클란과 리비는 결말을 둘러싸고 대립한다. 대립은 크게 두 가지 지점에서 이루어진다. 첫째는 이야기가 누구의 것인지를 둘러싼 대립이다. 데클란은 자신이 이야기를 빌려준 것이므로 연극의 이야기가 자신의 것이라고 생각하지만, 리비는 극본이 된 이상 이 이야기는 자신의 것이라고 확신한다.둘째, 결말의 현실성을 두고 대립한다. 데클란과 리비 모두 이 이야기가 충분히 현실적이라는 데 동의하지만, 결말에서만큼은 서로의 동의가 엇갈린다. 리비는 비극적 결말이 빈곤에 허덕인 존재에게 충분히 일어날 수 있는 일이라고 단언하지만, 데클란은 비극은 리비가 쓴대로 쉽고 단편적인 방식으로 일어나지 않는다고 받아친다.대변자가 되어주었다는 이유만으로 그가 누군가의 이야기를 소유할 수 있는가, <마우스피스>는 묻는다. 나아가 데클란이 지적한 이야기의 현실성에 대해 고민하게 한다. 철학자 테오도어 아도르노가 반세기 전에 내놓은 경고는 데클란에게 힘을 실어주는 듯하다. 고통받는 사람들에게 목소리를 빌려주는 것이 고통 받는 사람들의 진실을 지워서는 안 된다고, 아도르노는 강하게 경고했다.