빈곤층 소년의 이야기를 연극으로 만든 중산층 작가, 대변자 될 수 있나

빈곤과 가정폭력의 굴레에 얽매인 소년 '데클란'. 데클란은 마음이 답답할 때면 솔즈베리 언덕에 올라 그림을 그리곤 한다. 그러던 어느 날, 자신만의 비밀스런 장소였던 솔즈베리 언덕에 한 중년 여성이 나타난다. 한때 촉망받는 극작가였지만 슬럼프에 빠져 허우적거리는 '리비'다. 리비는 데클란의 그림에 숨겨진 예술적 재능을 발견하고, 그에게 이야기를 들려줄 것을 청한다.
5월 2일 관람한 연극 <마우스피스>는 빈곤층 소년 데클란과 중산층 중년 여성 리비 사이에서 벌어진 일들을 다룬 2인극이다. 데클란은 자신만의 공간을 침범한 리비를 처음에는 불쾌하게 여기지만, 그 누구도 들으려 하지 않았던 자신의 이야기를 원하는 리비에게 점차 마음을 연다.
목소리의 크기는 권력을 반영한다. 많이 가진 자가 목소리가 크고, 적게 가진 자는 목소리가 작다. 누군가는 지나치게 많이 가진 탓에 목소리를 독점하고, 다른 누군가는 너무나 적게 가진 탓에 목소리를 잃어버린다. 리비는 적당한 목소리를 가진 중산층 여성인 데 더해 연극이라는 수단을 통해 보다 큰 목소리를 낼 수 있다. 반면 데클란은 목소리를 잃어버린 인물인데, 리비는 데클란의 이야기를 연극으로 만들고자 시도함으로써 자신의 목소리를 데클란에게 빌려준다.