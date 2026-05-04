역대급 속임수 등장... 10년 만에 돌아온 <꽃보다 청춘>

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지난 2월과 3월에 진행된 채널 십오야 기습 유튜브 라이브에그이즈커밍
그동안 해외 촬영으로 진행되었던 이전 시즌과 다르게 이번엔 오직 국내 여행으로 구성되었다. 이를 위해 몇가지 조건이 내걸렸다. 하루 용돈 1인당 10만 원, 휴대폰 사용 금지, 서울과 경기도를 제외한 새로운 시+군으로 매일 이동해야 한다는 '제한' 사항 때문에 '리미티드 에디션'이란 부제가 붙은 것이다.
부랴부랴 몸만 챙겨 KTX 타고 도착한 장소는 대구였다. 그런데 수십년만의 폭설이 내리면서 세 사람은 숙소 확보부터 어려움을 겪기 시작했다. 급기야는 최우식의 속옷 미지참이 예측불허 사고로 이어지는 등 10년 만에 돌아온 <꽃보다 청춘>은 이전 시즌 대비 더욱 강력한 볼거리를 선사하며 시청자들의 기대에 부응했다.
전작 대비 크게 달라진 사항은 이제 출연진 속이기에 제작진 뿐만 아니라 시청자(채널 십오야 구독자 '구독이')까지 동참했다는 점이다. 유튜브 라이브 도중 나PD의 간곡한 부탁을 받아들인 이들은 그 누구보다 '박서준+정유미+최우식' 속이기에 가장 적극적으로 참여하며 돌발 상황의 재미를 극대화 시켰다.
뒤늦게 시청자들에게도 속았다는 출연진들의 어처구니 없는 표정이 당시 실시간으로 송출되었고 이는 약 두달 후 정식 소개될 프로그램에 대한 기대감을 키우는 요인으로 자리 잡았다. 모든 촬영이 종료된 후 3월 복귀 라이브까지 진행하는 등 불과 일주일 만에 초췌한 몰골로 돌아온 이들을 통해 시청자들은 일찌감치 큰 웃음을 터뜨릴 수 있었다.
여행 예능 향한 달라진 시선