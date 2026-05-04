2년 만에 열린 '럭비 리그'서 한국전력 우승... '장기 기증' 윤태일 추모도

박장식

지난 3일 열린 2026 전국 럭비 실업리그 최종전에서 승리를 거둔 한국전력공사 선수들이 물을 뿌리며 전승우승을 축하하고 있다.2024년까지 진행되었던 럭비 슈퍼리그가 2025년 갑작스럽게 폐지된 데다, 수도권 경기장에서 열리는 대회마저 사라지면서 실업 선수들이 나설 권위 있는 무대가 사라졌다는 지적이 나왔다. 이에 올해 다시 전국 럭비 실업리그가 출범하면서 다시금 국내 리그대회의 명맥을 이었다.지난 3월 28일 경북 경산에서의 1라운드 개막을 시작으로 본격적인 리그 일정에 돌입했던 한국 럭비. 한국전력은 첫 경기에서부터 지난해 전국체육대회 결승전에서 뼈아픈 패배를 내줬던 포스코이앤씨를 만났다. 전반 두 번의 트라이를 내주며 17대 6으로 끌려갔던 한국전력은 후반전 극적인 역전에 성공, 35대 17로 승리를 거두며 첫 승을 가져갔다.한국전력은 이어 펼쳐진 현대글로비스와의 경기에서 24대 7로 승리했고, 3차전에서는 OK 읏맨을 43대 16으로 꺾으며 경산에서 펼쳐진 세 번의 라운드를 승리로 장식하며 인천으로 올라왔다. 현대글로비스는 OK 읏맨·포스코이앤씨를 꺾으며 2위에 올랐고, OK 읏맨 럭비단은 전패에 그쳤다.4월부터 인천으로 자리를 옮겨 펼친 실업 리그에서 한국전력은 포스코이앤씨를 29대 15로 꺾은 데 이어, 5라운드 현대글로비스를 상대로 36대 33의 스코어로 킥 한 개 차이의 신승을 거두며 우승을 확정지었다. 6라운드에서는 '1승 도전'에 나섰던 OK 읏맨을 상대로 압도하는 경기를 펼치며 전승 우승의 기쁨을 누렸다.치열했던 2·3위 싸움에선 현대글로비스가 웃었다. 현대글로비스는 인천에서 치른 포스코이앤씨와의 결전에서 24대 21로 신승을 거두며 상대 전적 2승을 가져가며 2위 자리에 올랐다. 전패 수렁에 빠진 OK 읏맨 럭비단은 여전히 강팀의 벽이 높음을 실감했다.이번 대회 최우수선수에는 베테랑 황인조가 올랐다. 황인조는 이번 실업 리그 기간 포워드 포지션에서 활약, 여러 차례 트라이를 찍어내며 자신이 '국가대표 포워드'임을 알렸다.