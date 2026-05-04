2년 만에 열린 '럭비 리그'서 한국전력 우승... '장기 기증' 윤태일 추모도

2년 만에 부활한 럭비 리그 대회에서 한국전력공사가 우승을 차지했다. 6라운드를 치르는 동안 단 한 번의 패배도 허용하지 않은 한국전력은 지난해 전국체육대회에서의 아쉬운 역전 패배를 딛고 우승, 여전한 전국 최강임을 입증했다.
3일 인천광역시 남동아시아드럭비경기장에서 열린 2026 전국 럭비 실업리그 6라운드 최종전에서 한국전력이 OK 읏맨 럭비단을 53 대 18로 꺾으며 우승을 차지했다. 주요 실업팀이 모두 참가한 가운데 2년 만에 개최된 리그 대회에서 공격과 수비 모든 면에서의 탄탄함을 과시한 한국전력은 현대글로비스·포스코이앤씨를 모두 누르고 우승을 거뒀다.
한편 6라운드 최종전에 앞서 불의의 사고를 당했지만, 장기기증을 통해 네 명에게 새 희망을 주고 세상을 떠난 아시안 게임 메달리스트 고 윤태일 선수를 기리는 시간도 주어졌다. OK 읏맨 럭비단의 주도로 캠페인을 벌여 모금된 성금이 유가족에게 전달되었는데, 130여 명이 모금에 참여해 그의 뜻을 기렸다.
'베테랑' 황인조 빛났다... 한국전력, 전승 우승