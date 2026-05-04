언더독 소노 vs. 슈퍼팀 KCC, 사상 최초 5-6위 챔프전 승자는

프로농구 고양 소노와 부산 KCC가 프로농구 사상 최초로 '정규리그 5·6위팀간의 챔피언결정전'에서 맞붙게 됐다. 두 팀은 5일부터 7전 4선승제로 '2025-2026 KBL 챔프전'에 돌입한다.소노는 창단 3년 만이자 첫 봄농구 진출 만에 첫 챔프전 우승이라는 대기록에 도전한다. KCC는 통산 일곱번째 우승과 함께 정규리그 6위 최초의 정상을 노린다. 누가 이겨도 KBL에는 새로운 역사가 탄생하게 된다. 비슷하면서도 전혀 다른 컬러를 지닌 두 팀의 사연은 흥미로운 이야깃거리를 쏟아내고 있다.소노는 KBL 역사상 가장 드라마틱한 언더독 서사를 지닌 팀이다. 소노는 2023년 KBL에서 각종 사건사고로 구단 자체가 제명당하는 초유의 사태를 일으킨 고양 데이원의 선수단과 연고지를 인수해 창단했다.첫 두 시즌간 8위에 그쳤던 소노는 올 시즌에도 중반까지 중하위권을 맴돌았으나, 정규리그 막바지 10연승으로 돌풍을 일으키며 5위까지 급상승하며 창단 첫 플레이오프 진출에 성공했다. 소노의 에이스 이정현은 생애 첫 정규리그 최우수선수(MVP)에 선정됐고, 필리핀 국가대표 출신 아시아 쿼터 케빈 켐바오는 신인왕을 수상했다.소노의 진정한 드라마는 플레이오프부터였다. 사실 소노를 우승후보로까지 예상한 이들은 거의 없었다. 6강 PO를 앞두고서는 상대팀인 SK가 정규리그 막판 고의패배 의혹을 일으키며 일부러 순위를 바꿔 상대적으로 전력이 약한 소노를 선택했다는 논란이 일어나기도 했다.결과적으로 이는 플레이오프를 앞두고 소노 선수단의 승부욕과 투쟁심에 불을 붙이는 계기가 됐다. 소노는 6강에서는 지난해 준우승팀이자 올시즌 정규리그 4위 SK, 4강 PO에서는 지난해 챔피언이자 올시즌 정규리그 우승팀인 창원 LG를 연이어 업셋하는 이변을 일으켰다.그것도 두 팀을 모두 3연승으로 잡으면서 첫 봄농구 무대에서 6전 전승, 승률 100%를 기록 중이다. 정규리그 5위팀이 챔피언결정전 진출에 성공한 것은 2023-2024시즌 우승팀 KCC 이후 2년 만이다.소노의 농구스타일은 강한 압박수비(템포 푸쉬)로 상대의 슛 시도를 저지하고 빠른 공수전환에 이은 3점슛과 돌파로 마무리하는 공격농구다. 정규리그에서 3점 슛 성공률 최하위(29.5%, 평균 9.8개)에 그쳤던 소노는 플레이오프 6경기에서 평균 12개의 3점 슛을 39.1%의 적중률로 성공하며 양궁 농구의 절정을 보여주고 있다.선봉장인 이정현과 켐바오가 버틴 백코트진의 파괴력은 리그 최고 수준이다. 두 선수의 강점은 슛감이 좋지않거나 상대 집중견제로 부진하다가도 후반 승부처에서는 어떻게든 활로를 만들어낸다는 점이다. 특히 이정현은 PO 6경기에서 평균 18점· 3.2리바운드·4.1어시스트·1.5스틸을 기록하며 큰 경기에서도 MVP다운 꾸준함을 이어가고 있다. 챔프전 상대인 KCC와의 올시즌 정규리그 맞대결에서도 6경기 평균 22.2점으로 가장 강한 면모를 보였다.여기에 네이던 나이트가 정규시즌 후반부부터 약점이던 감정기복 문제를 줄이고 점차 각성하면서, 이제는 리그 최고의 외국인 선수 자밀 워니(SK)-아셈 마레이(LG)와도 대등한 매치업이 가능할 정도로 성장했다. 나이트는 플레이오프에서는 본인의 공격 욕심보다는 수비와 리바운드 등 이타적인 궃은 일에 집중하다가 승부처에 득점을 넣어주면서 팀 승리에 크게 기여하고 있다.또한 플레이오프들어 벤치멤버들의 지원 사격이 강화된 것도 소노 상승세의 원동력이다. 4강전의 숨은 히어로인 이재도를 비롯하여 임동섭, 강지훈, 이근준 등 수비력과 3점능력을 갖춘 선수들이 경기가 안풀릴때면 언제든 투입되어 빅3의 부담을 덜어주고 있다.반면 부산 KCC는 언더독을 가장한 '슈퍼팀'으로 꼽힌다. 주축 선수들의 부상으로 정규시즌에서는 6위에 그쳤지만, 주전들이 건강하게 복귀한 플레이오프에서는 3위 원주 DB(3연승)와 2위 안양 정관장(3승 1패)를 연파하며 2023-24시즌의 기적 재현을 노리고 있다.허웅-허훈-최준용-송교창-숀 롱은 베스트 5 전원이 정규리그(국내-외국인) 혹은 챔피언결정전 MVP 경험이 있는 선수로 구성되어있으며, 이런 초호화 라인업은 KBL 역사상 KCC가 유일무이하다. 대부분 챔프전 자체가 처음인 소노 선수들과 달리, KCC는 챔피언결정전과 우승경험에서 압도적으로 앞선다.KCC에서도 가장 페이스가 좋은 선수는 단연 최준용이다. '봄초이'로 불리우는 최준용은 정규리그서 부상으로 많은 경기를 소화하지 못한 아쉬움을 만회하듯, PO 7경기에 모두 출전하여 평균 34분52초 동안. 20.3점·8.6리바운드·2.9어시스트·1스틸을 기록중이다. 외국인 에이스 숀 롱(평균 22.3득점 12.0리바운드)에 이어 팀내에서 두번째로 좋은 기록이다.최준용은 SK에서 뛰었던 2017-2018시즌, 2021-2022시즌, KCC 이적 첫 시즌이었던 2023-2024시즌까지, 자신이 출전했던 챔피언결정전에서 모두 우승하며 양팀 선수들을 합쳐 최다 우승(3회), 챔프전 우승확률 100%를 기록하고 있는 우승보증수표이기도 하다.KCC의 최대강점은 최준용-송교창의 2미터 장신 빅윙듀오를 활용한 높이와 미스매치에 있다. 2023-24시즌 우승에 이어 올해 플레이오프에서도 두 선수가 건강하게 정상출전했을 때 KCC의 포워드진을 제대로 막아낸 팀은 아직 나오지 않았다. 여기에 올시즌 리그 3점슛 1위 허웅, 어시스트 1위 허훈 형제가 버틴 외곽도 물샐틈이 없어서 한두명만 막는다고 이길수 있는 팀이 아니라는게 KCC의 무서운 점이다. 다만 소노에 비하여 베스트 5 의존도가 높고 벤치가 약하다는 것 정도가 유일한 불안요소로 꼽힌다.'흙수저' 손창환 소노 감독과 '금수저' 이상민 KCC 감독, 각기 다른 배경과 역사를 지녔지만 나란히 첫 우승에 도전하는 두 감독의 지략대결도 관심을 끈다.손창환 감독은 프로 선수경력이 4년에 불과하고 오랫동안 프런트에서 활동하다가 올시즌을 앞두고 처음 지휘봉을 잡은 '무명출신 초보감독'이다. 하지만 손 감독은 전력분석코치 출신다운 날카로운 상황판단과 전술적 역량을 증명하며 전례없는 소노 돌풍을 이끌고 있다. 이정현은 지난 챔피언전 미디어데이에서 "내 마음속의 MVP는 감독님"이라고 할만큼 남다른 존경심을 드러내기도 했다.이상민 감독은 KCC의 레전드이자 프로농구 역사상 손꼽히는 최고의 스타플레이어 출신이다. 하지만 선수시절에 비하면 지도자로서는 많은 부침을 겪었다. 삼성 감독 시절 초라한 성적을 남기고 물러났던 이 감독은, 올시즌 친정팀 KCC 의 지휘봉을 잡으며 스타군단을 이끌고 명에회복의 기회를 잡았다. 이상민 감독이 올해 KCC를 정상으로 이끌면, KBL 역사상 '한 팀에서만 선수-코치-감독으로 모두 우승을 차지한 첫번째 인물'로 이름을 올리게 된다.손창환 감독은 미디어데이서 "소노의 농구가 팬들에게 감동을 줄 수 있도록 노력해왔다. 이전까지는 '벌침'을 쐈다면, 이번엔 우리 소노 팬들과 함께 꿈을 쏘고 싶다"는 출사표를 던졌다. 이상민 감독은 "2년 전 5위의 기적을 썼듯이 올해도 6위로 다시 한 번 '0%의 기적'을 만들고 싶다"며 응수했다.전문가들은 대체로 KCC의 우위를 예상하고 있다. 정규리그 5위팀인 소노는 이번 챔피언결정전에서 홈어드밴티지를 확보하게 되어 1, 2차전을 먼저 고양에서 치르게 된다. 챔프전은 보통 이틀 간격으로 경기가 열렸지만 올해는 부산에서 열리는 3, 4차전이 경기장 대관 일정으로 인해 휴식일 없이 연전(9-10일)으로 치르게 된 것은 양팀 선수단에게 체력적인 변수가 될 수 있다.