독이 된 쿠싱의 3이닝 마무리, 현대야구 역행하는 한화 투수운영

2026년의 잭 쿠싱은 1996년의 구대성이 아니었다. 김경문 감독이 이끄는 한화 이글스가 '3이닝 마무리'라는 초강수를 두고도 충격적인 역전패를 당하며 9위까지 추락했다.3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그' 경기에서 한화는 삼성 라이온즈와 팀 간 6차전에서 6-7로 9회 끝내기 역전패를 당했다.전날 타선 폭발에 힘입어 13-3으로 대승했던 한화는, 삼성이 에이스 후라도(6이닝 3실점)을 내세운 이날 경기에서도 요나단 페라자의 1회 솔로홈런, 허인서가 5회초와 7회초 연타석 솔로 홈런을 터뜨리는 등 3홈런 8안타로 삼성 투수진을 괴롭혔다. 한화 선발투수 왕옌청은 5이닝 5피안타 1피홈런 3볼넷 2탈삼진 3실점(1자책)으로 제 몫을 해줬다.김경문 감독은 7회초 1점을 추가하여 4-3으로 다시 재역전에 성공하자 7회말부터 마무리 투수인 쿠싱을 조기등판시키는 승부수를 던졌다. 하지만 쿠싱은 첫 이닝부터 최형우에게 동점 적시타를 허용했다.한화는 8회초 삼성의 실책으로 얻은 1사 1.2루의 기회에서 대타 채은성의 적시타로 다시 균형을 깼다. 이어 2사 만루에서는 황영묵이 밀어내기 볼넷을 얻어내며 6-4로 점수차를 벌려 승기를 잡는 듯 했다.그런데 김경문 감독은 쿠싱을 8회에 이어 9회까지 계속 투입했다. 만일 이대로 한화가 승리했다면 쿠싱은 3이닝 구원승을 거둘 수 있었다. 하지만 이번에도 고비를 넘지 못했다. 9회말 들어 쿠싱은 아웃카운트 하나도 잡지 못하고 김지찬과 최형우에게 연속 안타를 맞은 데 이어, 르윈 디아즈에게 끝내기 스리런포까지 헌납하며 고개를 숙였다.마무리임에도 한 경기에서 두 번이나 리드를 지켜내지 못한 쿠싱은 이날 2이닝 동안 5피안타 1홈런 2볼넷 4실점(4자책)을 내주며 패전투수가 됐다. 10경기에서 1승 2패 1세이브를 기록한 쿠싱의 자책점은 5.79로 대폭 상승했다.쿠싱은 지난 4월 오웬 화이트의 부상 대체선수로 6주 계약을 맺고 한화에 합류했다. 한화는 당초 쿠싱을 선발로 활용할 계획이었으나, 마무리 김서현의 난조와 2군행, 필승조의 동반 부진으로 불펜이 붕괴 위기에 빠지자, 쿠싱을 임시 마무리로 낙점했다.쿠싱은 지난해 마이너리그에서 선발(6경기)보다 불펜(32경기)으로 더 많은 경기를 소화한 경험이 있기에 마무리 전환 자체가 전혀 명분 없는 결정은 아니었다. 원래 선발로 영입한 선수인 만큼 멀티이닝 소화도 가능했다. 하지만 현대야구에서는 포스트시즌 같은 특별한 경우를 제외하면 롱릴리프나 추격조도 아닌 마무리 투수에게 3이닝을 맡기는 경우는 극히 드물다.투수 보호와 분업화 개념이 정착되기 이전의 시대는 마무리 투수가 2-3이닝을 소화하는 '중무리' 기용도 흔했다. 1990년대 한화에서 활약했던 구대성은 KBO역사상 유일무이하게 마무리투수가 다승왕(18승 24세이브, 1996년)까지 차지했을 만큼 중무리의 대표적 사례로 꼽힌다. 당시만 해도 임창용, 진필중 등 각 팀의 주전 마무리 투수들은 수시로 멀티이닝과 연투까지 소화한 경험이 빈번했다. 하지만 현대야구에서는 투수 혹사 문제로 인하여 이런 식의 무리한 기용은 지양하는 추세다.한화가 이날 쿠싱에 이례적인 3이닝 마무리를 기대한 이유는 그만큼 한화 불펜진에 믿고 내보낼만한 가용자원이 없는 상태였기 때문이다. 한화는 지난 1-2일 삼성과의 시즌 4.5차전에서 선발 윌켈 에르난데스와 문동주가 연이어 부상으로 강판되는 악재가 발생하며 이틀 연속 불펜 총력전을 벌어야했다. 정우주, 조동욱, 박상원 등 필승조 투수들은 모두 이틀 연속 연투를 한 상태라서 등판이 어려웠다. 김서현은 아직도 2군에서 재정비 중이다.다행히 선발 왕옌청이 초반 호투하며 본래 퀄리티스타트 이상도 기대할만한 페이스였으나 4회 노시환의 수비실책으로 실점을 내주면서 흔들렸다. 5회까지 투구 수가 무려 98개까지 늘어나며 교체가 불가피했던 게 한화로서는 아쉬웠다.역시 전날에 이어 연투한 윤산흠이 6회 1이닝을 무사히 막아냈지만, 경기가 박빙의 접전으로 이어지면서 그 뒤를 책임질 셋업맨이 더이상 마땅치 않았다. 그나마 필승조 자원 중 유일하게 연투를 하지 않았던 우완 김종수는 지난 4월 28일 SSG 랜더스전 1이닝 3피안타 1탈삼진 3실점, 지난 1일 삼성전 0.1이닝 2피안타 1피홈런 1사구 1실점 등으로 2경기 연속 부진하며 안정감을 주지 못했다.여기에 다음날인 4일인 휴식일이라는 점도 고려하여 김경문 감독은 쿠싱의 멀티이닝 카드를 밀어붙인 것으로 보인다. 김 감독은 지난달 23일 LG전에서도 쿠싱에게 2이닝 세이브를 맡긴 적이 있었다.하지만 이날 뼈아픈 역전패를 통하여, '오늘만 사는 야구'를 하고 있는 한화의 한계가 다시 한번 드러났다. 올시즌 한화는 지난해와 달리 선발과 불펜 모두 투수력이 흔들리면서 어려운 경기를 펼치고 있다. 김경문 감독은 최근 그날 경기마다 투입할 수 있는 모든 투수를 총동원하는 총력전을 펼치고 있다.팀이 아직 30경기밖에 치르지 않은 상황에서 정우주(18경기), 박상원, 조동욱, 김종수(이상 15경기) 등 한화 주력 불펜투수들은 리그 전체에서도 손꼽힐 정도로 등판 횟수가 잦다. 그것도 보직이나 휴식일이 확실한 것도 아니고, 상황에 따라 추격조, 롱릴리프, 필승조, 마무리 등 누가 언제 어디서 투입될지도 알 수 없다.쿠싱 역시 현재 명목상의 마무리이기는 하지만, 이날 경기처럼 중반인 7회에 투입되거나, 1일 삼성전처럼 세이브 조건이 아닌 상황에서 등판하는 경우도 있었다. 당장 이날 50개 가까운 공을 던진 쿠싱은 4일 휴식일을 고려해도 5일부터 광주에서 시작되는 KIA 타이거즈와의 3연전 1, 2차전 등판은 어려울 것으로 보인다. 한화는 무리한 불펜 소모로 인한 부담이 다음 주까지 이어질 상황에 놓였다.결과적으로 한화가 이날 3이닝 마무리 카드라는 무리수를 쓰고도 대역전패를 당한 장면은, 시즌 초반부터 누적된 한화 마운드 운용의 문제점이 불러온 스노우볼에 가깝다. 당연하게도 경기수가 더 많아지고 분업화가 자리잡은 현대야구에서, 이런 식의 '내일이 없는' 마운드 운용은 장기레이스로 갈수록 독이 될 위험이 더 높아진다.이렇게 투수력은 투수력대로 소모하고 결과라도 냈다면 변명의 여지가 있겠지만, 현재 한화(12승 18패)는 최하위 키움 히어로즈(12승 19패)와 불과 반게임 차이로 이제는 꼴찌 추락을 걱정해야 할 처지다. 시즌 개막 전 우승후보라는 기대와 역행하는 성적과 분위기 속에서, 이제는 무언가 변화가 절실한 한화의 현 주소다.