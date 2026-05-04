용인FC, 홈에서 성남에 1-2로 아쉽게 져

용인시민신문

큰사진보기 ▲용인FC 최영준 선수는 고참부터 더 좋은 모습을 보여 반등을 만들어내겠다고 밝혔다. 용인시민신문

용인FC 최영준 선수가 성남FC와 홈경기 패배 후 아쉬움을 토로하며 쓴 소감을 내놓았다.



최영준은 경기 후 "지난 경기 첫 승 뒤 연승을 이어가지 못해 아쉽고, 홈에서 좋은 성적을 보여주지 못해 마음이 무겁다"고 밝혔다.



최고참인 최영준 선수는 부진의 원인에 대해 "창단 팀이다 보니 기본적인 기준이 잡히지 않은 상태에서 팀을 만들어가는 과정에서 나오는 어려움인 것 같다"며 "하나하나 쌓이면서 단단해져야 더 좋은 팀으로 거듭날 것 같다"고 밝혔다.



김해전 임채민 선수에 이어 김한서 선수마저 성남과 경기에서 퇴장당하며 용인은 경기 운용에 빨간불이 켜졌다.



잇따른 퇴장에 대해 최영준 선수는 "선수들의 의욕이 커 냉정함을 잃은 부분이 있다"면서도 "누군가에게는 기회가 되고 건강한 경쟁 체제가 만들어질 수도 있다"고 말했다.



팬들을 향해서는 "지고 있는 상황에서도 계속 응원해 주셔서 너무 죄송하고 감사하다"며 "고참부터 먼저 좋은 모습을 보여 빨리 반등하겠다"고 각오를 전했다.







☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 용인FC 최영준 선수는 고참부터 더 좋은 모습을 보여 반등을 만들어내겠다고 밝혔다.용인FC 최영준 선수가 성남FC와 홈경기 패배 후 아쉬움을 토로하며 쓴 소감을 내놓았다.최영준은 경기 후 "지난 경기 첫 승 뒤 연승을 이어가지 못해 아쉽고, 홈에서 좋은 성적을 보여주지 못해 마음이 무겁다"고 밝혔다.최고참인 최영준 선수는 부진의 원인에 대해 "창단 팀이다 보니 기본적인 기준이 잡히지 않은 상태에서 팀을 만들어가는 과정에서 나오는 어려움인 것 같다"며 "하나하나 쌓이면서 단단해져야 더 좋은 팀으로 거듭날 것 같다"고 밝혔다.김해전 임채민 선수에 이어 김한서 선수마저 성남과 경기에서 퇴장당하며 용인은 경기 운용에 빨간불이 켜졌다.잇따른 퇴장에 대해 최영준 선수는 "선수들의 의욕이 커 냉정함을 잃은 부분이 있다"면서도 "누군가에게는 기회가 되고 건강한 경쟁 체제가 만들어질 수도 있다"고 말했다.팬들을 향해서는 "지고 있는 상황에서도 계속 응원해 주셔서 너무 죄송하고 감사하다"며 "고참부터 먼저 좋은 모습을 보여 빨리 반등하겠다"고 각오를 전했다. 용인시민신문 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 용인시민신문 (yongin21) 내방 구독하기 자치와 참여시대의 동반자 용인시민신문입니다. 이 기자의 최신기사 해묵은 용인 육군 항공대 이전 논란, 이번엔 마침표?

용인FC 수비수 곽윤호가 헤딩으로 볼을 처리하고 있다.용인은 전반전 초반 센터라인부터 성남을 압박하며 골문을 노렸다. 그러나 전반 초중반 성남이 볼 점유율을 높이며 위협적인 슈팅을 허용하면서부터 경기 흐름이 성남으로 넘어갔다.용인은 두 차례 실점 위기 상황을 맞았지만 골키퍼 황성민의 선방으로 실점을 허용하지는 않았다. 전반 중반 이후 두 팀은 이렇다 할 찬스를 잡지 못하고 전반전을 0-0으로 마쳤다.후반 들어서자 균형이 무너졌다. 후반 6분 성남 이준상이 골 에어리어 왼쪽에서 올린 크로스를 패널티 박스로 침투하던 수비수 유주안이 슈팅으로 연결하며 선취 득점에 성공했다. 0-1로 뒤지던 용인은 3분 뒤 성남의 크로스를 차단하던 과정에서 김한서의 자책골이 나오면서 추가 실점했다.후반 초반 불의의 일격을 당한 용인은 공격 숫자를 늘리며 분위기 반전을 시도했다. 후반 14분 중앙 센터라인에서 최영준이 올려준 볼을 받은 이승준이 20미터가량 질주한 뒤 골 에어리어 왼쪽에서 성남 골키퍼 다리 사이로 만회골을 넣었다.이승준의 시즌 2호골이 터지자 최윤겸 감독은 최치웅과 김보섭에 이어 차승현을 투입하며 승부수를 띄웠다. 그러나 후반 29분 김한서가 골 에어리어 앞 중앙에서 태클을 시도하다 퇴장을 당했다.용인은 수적 열세 속에서도 동점골을 넣기 위해 상대 골문을 노렸다. 추가시간 5분 성남 문전에서 석현준이 페널티킥을 얻어냈다. 동점 기회를 맞은 용인은 가브리엘이 키커로 나섰다. 그러나 가브리엘이 찬 공을 성남 골키퍼 이광연이 막아내며 1-2로 경기를 마쳤다.용인FC 최윤겸 감독은 경기 후 열린 기자회견에서 "전반전에 수비 혼선이 오면서 주도권을 빼앗긴 것이 경기력에 영향을 줬고, 후반전에는 상대 공격수를 막기 위해 이승준을 내려쓰는 전술을 택했지만 초반 실점으로 이어지며 잘 맞지 않았다"며 "이유야 어쨌든 감독으로서 패착"이라고 자책했다.최 감독은 "김한서 선수 퇴장에 이어 김한길 선수가 햄스트링에 이상이 생겨 걱정된다"며 "컨디션이 좋은 젊은 선수들이 잇따라 이탈하는 상황이 스쿼드 운용에 어려움을 주고 있다"고 토로했다.성남에 패한 용인은 1승 3무 5패 승점 6점으로 경남에 이어 리그 15위를 기록하고 있다.한편, 용인FC는 5월 10일 오후 4시30분 안산 와스타디움에서 10라운드 안산 원정 경기를 치른다.