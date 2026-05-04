'김혜정-백하나' 복식조 대역전 드라마... 한국 여자 배드민턴 우버컵 4년 만에 우승 쾌거

신화=연합뉴스

2026 BWF 우버 컵(여자 팀 세계선수권대회) 결승 복식 결과

(5월 3일 오후 8시 10분, 호르센스 - 덴마크)

★ 김혜정-백하나 2-1 (16-21, 21-10, 21-13) 장 슈셴-지아 이판

결승 스코어 ★ 한국 3-1 중국

◇ 2026 BWF 우버 컵 우승 기록

1단식 ★ 안세영(1위) 2-0 (21-10, 21-13) 왕 즈이(2위)

1복식 ★ 이소희-정나은(랭킹 없음) 0-2 (15-21, 12-21) 류 성수-탄 닝(1위)

2단식 ★ 김가은(17위) 2-0 (21-19, 21-15) 천 위 페이(4위)

2복식 ★ 김혜정-백하나(170위) 2-1 (16-21, 21-10, 21-13) 장 슈셴-지아 이판(4위)

'세계 최강' 안세영안세영과 김가은이 각각 왕 즈이와 천 위 페이를 2-0으로 이긴 것이 결정적인 우승 밑거름이 된 것은 사실이지만 두 번째 복식 경기에 나선 '김혜정-백하나' 조의 짜릿한 역전승 결말은 여자복식 170위가 4위 상대조를 이긴 것이어서 더 놀라운 우승 드라마로 남았다.박주봉 감독이 이끌고 있는 한국 여자 배드민턴 대표팀이 우리 시각으로 3일(일) 오후 8시 10분 덴마크 호르센스에서 벌어진 2026 BWF(세계 배드민턴연맹) 우버 컵(세계 여자 배드민턴 팀 선수권대회) 중국과의 결승 두 번째 복식 경기에서 '김혜정-백하나'조(170위)가 '장 슈셴-지아 이판'조(4위)를 상대로 85분 만에 2-1(16-21, 21-10, 21-13) 역전승을 거두고 팀 스코어 3-1로 우승을 차지했다. 2022년 태국 방콕에서 열린 이 대회에서 중국을 3-2로 이기고 우승한 지 4년 만에 거둔 쾌거다.가장 확실한 승리 카드 안세영(1위)이 첫 번째 단식 경기에서 왕 즈이(2위)를 2-0(21-10, 21-13)으로 비교적 쉽게 이긴 것부터 한국 여자대표팀의 우승길이 활짝 열리기 시작했다. 바로 다음 복식 경기에서 '이소희-정나은'조(랭킹 없음)가 여자복식 세계랭킹 1위 '류 성수-탄 닝'조에게 0-2(15-21, 12-21)로 완패한 것이 그 다음 이어진 두 번째 단식 결과로 홀가분하게 날아간 것 같았다.단식 랭킹 17위 김가은이 4위의 베테랑 천 위 페이를 2-0(21-19, 21-15)으로 이긴 것이다. 첫 번째 게임 패배 위기에서 포기하지 않고 따라붙어 21-19로 뒤집기까지 성공시킨 김가은의 끈기가 반짝반짝 빛나는 결과였다.그리고 이어진 두 번째 복식 경기에서 '김혜정-백하나' 조의 출발이 좋지 않았다. 16-21로 첫 번째 게임을 '장 슈셴-지아 이판' 조에게 내준 것이다. 하지만 두 번째 게임부터 바짝 정신을 차린 '김혜정-백하나' 조는 엄청난 활동량을 자랑하며 믿기 힘든 대역전 드라마를 한 줄 한 줄 써내려가기 시작했다.순발력이 뛰어난 김혜정의 백핸드 리시브 포인트로 17-10까지 달아난 순간에 역전 우승 가능성이 보이기 시작했다. 백하나도 날카로운 포핸드 크로스 포인트를 꽂아넣으며 19-10까지 달아났으니 두 번째 게임은 더 볼 일이 없었다. 김혜정의 과감한 포핸드가 상대 두 선수 사이로 빠져나가며 21-10 두 번째 게임 포인트가 찍혀 나왔다.이번 대회를 대비하여 준비시킨 복식조라 할 수 있는 '김혜정-백하나' 조가 170위 vs. 4위의 랭킹 차이를 뒤집고 큰 일을 낸 셈이다. 첫 번째 복식조의 이소희와 두 번째 복식조의 백하나가 주로 호흡을 맞춰 BWF 월드 투어를 뛰고 있었지만 이번 중국과의 결승을 예상하고 박주봉 감독이 준비시킨 히든 카드가 보기 좋게 맞아 떨어진 셈이다.'김혜정-백하나' 조는 마지막 세 번째 게임에 접어들어서도 자신감을 잃지 않고 중국 조의 실수를 연달아 이끌어내며 앞서나갔다. 백하나의 절묘한 서브 포인트로 7-2를 만든 것도 모자라 김혜정의 언더 클리어가 코트 반대편 끝줄 위에 정확하게 떨어져 9-2까지 달아난 것이다.바로 다음 포인트 상황에서는 65개의 랠리 끝에 김혜정의 포핸드 클리어가 묘하게 포인트로 이어지며 10-2가 되었다. '장 슈셴-지아 이판' 두 선수의 호흡이 안 맞아 벌어진 점수차는 변명의 여지가 없었다.9연속 포인트 기세를 이어가며 우리 선수들이 12-2까지 달아났으니 중국 팀 분위기는 점점 더 가라앉기 시작했다. 그리고 104회의 긴 랠리 끝에 백하나의 포핸드 포인트가 14-4로 점수 차를 더 크게 만들었으니 관중석에서 뜨겁게 응원하고 있던 우리 여자대표팀 선수들의 목소리가 더 커졌다.이후에도 중국 지아 이판의 실수가 계속 이어져 마지막 단식 준비를 위해 몸을 풀고 있던 심유진까지 응원단에 합세할 정도로 우리 여자대표팀은 여유가 생겼다. 그만큼 지아 이판의 포핸드 실수(16-5), 백핸드 푸시 실수(17-7), 포핸드 스트로크 실수(18-7)가 돌이킬 수 없는 우승 갈림길을 만든 셈이다.챔피언십 포인트를 만들기까지 김혜정의 활약이 또 반짝반짝 빛났다. 기막히게 방향을 바꿔 떨어뜨린 포핸드 크로스 헤어핀 포인트(19-7)는 물론 놀라운 반사신경으로 만든 리턴 포인트(20-9) 순간이 압권이었다.그리고 이번 대회를 마무리하는 백하나의 포핸드 스트로크 마침표는 우리 선수단 모두를 강강술래 세리머니 팀으로 만들었고, 모두 모여 양손으로 호랑이 발톱을 만들어 보이는 우승 포즈까지 멋지게 보여줬다.