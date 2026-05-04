'임대 복귀→실력으로 찾은 기회' 수원FC 정민기, 더비전서 증명한 선방 '클래스'

임대 복귀 후 벤치를 지켰으나 묵묵하게 기회를 기다렸다. 그렇게 찾아온 천금 같은 기회에서 환상적인 세이브 실력을 선보였고, 수원 더비 승리 주역으로 떠오른 정민기다.박건하 감독이 이끄는 수원FC는 3일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 10라운드에서 이정효 감독의 수원 삼성에 3-1로 승리했다. 이로써 수원FC는 5승 2무 2패 승점 17점 4위로 도약했고, 수원 삼성은 7승 1무 2패 승점 22점으로 2위를 유지했다.3년 만에 성사된 수원 '더비'였다. 2023시즌 이들은 1부에서 맞대결을 마지막으로 만나지 못했다. 2024년에는 수원 삼성이 2부로 추락했고, 수원FC는 생존했기 때문. 하지만, 지난 시즌 수원 삼성은 승격에 실패했고, 수원FC가 승강 플레이오프에서 패배하면서 이들은 2부에서 만나게 됐다. 이와 같이, 도시의 자존심도 걸려있었으나 순위 싸움에서도 이들은 물러설 수 없었다.2위에 자리하고 있었던 수원 삼성은 선두 부산 아이파크가 앞서 열린 경기에서 김민혁의 선제 결승 골에 힘입어 김해에 1-0 승리를 챙기며 격차를 다시 3점 차로 벌렸다. 선두 탈환을 위해 반드시 승리가 필요했던 것. 수원FC 역시 급한 상황이었다. 시즌 개막 후 4연승을 질주했으나 최근 4경기서 2무 2패로 급격한 부진에 빠졌다. 분위기를 뒤바꿀 필요성이 있다는 뜻.양 팀 사령탑은 승점 3점 각오를 굳게 다졌다. 수원FC 박건하 감독은 "수원 더비 말고도 우리가 잘 준비해야 할 상황이라 최선을 다해서 열심히 잘 준비했다"라고 답했다. 수원 삼성 이정효 감독 역시 "수원(FC)은 항상 이겨야 하는 팀이다. 많은 골은 필요 없고, 한 골이면 된다는 것도 강조했다. 수비 등 보완할 부분들을 수정했다"라고 답했다.그렇게 시작된 경기 수원 삼성이 전반 17분 헤이스카 코너킥 상황에서 올린 크로스를 고승범이 강력한 오른발 슈팅으로 선제골을 만들었다. 이후 수원FC도 재정비에 나섰고, 반격에 성공했다. 후반 3분 만에 프리조의 패스를 받아 하정우가 동점을 만들었으며 후반 24분에는 최기윤이 환상적인 왼발 슈팅으로 역전 골을 완성했다.수원 삼성도 부랴부랴 반격에 나섰으나 수원FC가 승부의 쐐기를 박았다. 후반 36분 하정우가 고승범의 견제를 완벽하게 이겨내고 역습을 진행, 오른발 슈팅으로 김준홍의 선방 범위를 뚫어내며 승부의 쐐기를 박았다.수원FC가 수원 삼성을 완벽하게 제압한 가운데 멀티 골을 터뜨린 하정우와 역전 득점을 기록한 최기윤, 중원에서 미친 패스 실력을 선보인 프리조의 활약도 눈부셨으나 이 선수의 수훈이 없었다면, 짜릿한 역전 승리를 거두기는 어려웠을 것이다. 바로 최후방을 묵묵하게 지킨 정민기다. 1996년생인 그는 안양·전북을 거쳐 2024년 여름 이적시장 수원FC 유니폼을 입었다.전북 이적 후 김정훈과의 주전 경쟁에서 어려움을 겪었던 그는 이승우의 전주성 입성과 맞물려 트레이드 형식으로 수원에 입성했지만, 기대 이하의 퍼포먼스를 선보였다. 공식전 출전은 단 1회에 그쳤고, 지난 시즌에는 J리그 명문 산프레체 히로시마로 이적하며 반등을 마련하고자 했으나 8경기 출격에 그쳤다.물론 리그 컵에서 주전으로 나서 인상적인 선방 능력을 선보이며 히로시마를 챔피언으로 이끈 점은 긍정적이었지만, 리그에서는 단 1경기도 나서지 못하면서 수원으로 복귀해야만 했다. 설상가상 팀은 2부로 강등됐고, 강력한 경쟁자인 양한빈까지 추가되면서 개막 후 벤치를 지키는 시간이 길어졌다. 하지만, 최근 상황이 급변하기 시작했다.주전으로 나섰던 양한빈이 아쉬운 퍼포먼스를 선보이며 7경기서 무려 11골을 내주는 아쉬운 선방 능력을 보여줬고, 결국 박건하 감독은 묵묵히 기회를 기다리던 정민기에게 기회를 줬다. 예상치 못한 상황 속 빠르게 찾아온 출격 찬스. 그는 긴장할 법도 했으나 흔들리지 않았고, 직전 김포전에서 선발로 나서 무려 5번의 유효 슈팅을 막아내며 포효했다.이번 수원 더비에서도 모습을 드러낸 정민기는 여전한 클래스를 선보였다. 전반 17분 고승범의 선제골을 막아내지 못했으나 이후에는 절대 흔들리지 않았다. 전반 20분에는 바로 앞에서 일류첸코가 날린 헤더를 미친 반사신경으로 막아냈고, 이어 4분 뒤에는 강현묵과 마주한 1대1 상황에서도 침착한 선방 능력을 선보이며 추가 실점을 봉쇄했다.또 전반 24분에는 고승범의 왼발 슈팅 역시 안정적으로 봉쇄하면서 계속된 위기 상황을 넘기는 데 성공했다. 수원FC는 이런 정민기의 선방 덕분에 다시금 흐름을 되찾을 수 있었고, 후방에서 안정감을 통해 후반에 내리 3골을 터뜨리며 짜릿한 역전극을 완성할 수 있었다.풀타임으로 경기장을 누빈 정민기는 선방 6회·골킥 성공 5회·중거리 패스 성공률 100%·공중볼 처리 성공률 100%를 선보이며 펄펄 날았다.이런 정민기의 활약에 박건하 감독도 활짝 웃었다. 그는 "다행히 한 골만 실점해 후반전에 뒤집었고, 더 실점했다면 쉽지 않았을 것이다. 정민기가 오늘 하정우 이상으로 큰 역할을 했다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.한편, 수원FC는 짧은 휴식 후 오는 9일(토) 화성FC와 리그 11라운드를 치르게 된다.