'49일 만에 승리→5위 도약' 대구FC, 최성용 감독 데뷔전서 엿보인 '긍정적 포인트'

한국프로축구연맹

대구in뱅크파크에서 3일 오후 열린 대구FC와 경남FC의 경기에서 대구FC의 세징야 선수가 득점하자 최성용 감독이 기뻐하는 모습.무려 49일 만에 승점 3점을 따냈다. 대구가 새로운 사령탑 체제 첫 출발에서 웃은 가운데 긍정적인 포인트가 여럿 발견됐다.최성용 감독이 이끄는 대구FC는 3일 오후 2시 대구IM뱅크파크에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 10라운드에서 배성재 감독의 경남FC에 2-0 승리를 거뒀다. 이로써 대구는 4승 2무 3패 승점 14점 5위에, 2승 2무 5패 승점 8점 13위에 자리했다.승점 3점을 반드시 획득할 필요성이 있었던 양 팀이었다. 지난 시즌 다이렉트 강등 이후 김병수 감독이 지휘봉을 이어 잡았지만, 9경기 만에 사령탑에서 내려왔다. 개막전에서 화성·전남·충남 아산을 차례로 격파하며 웃었으나 이후 5경기 무승(2무 3패)에 시달리면서 고개를 숙였다. 결국 직전 천안전 패배 이후 김 감독은 경질되는 엔딩을 맞았다.경남 역시 분위기가 심상치 않았다. 올해 새롭게 지휘봉을 잡은 배 감독이 입성했으나 개막 후 7경기서 단 1승에 그치면서 고개를 숙이고 있었다. 직전 라운드서 신생팀 파주에 2-3으로 짜릿한 역전 승리를 거뒀지만, 경기력 측면에서는 합격점을 주기에 상당한 어려움이 있었다. 이런 상황 속 양 팀은 결과와 경기력을 모두 잡아야 하는 '과제'가 있었다.사령탑들은 각오를 굳게 다졌다. 대구 최 감독은 "선수들의 태도와 경기력에서 변화된 모습을 조금씩 보여주는 것이 중요하다. 팬들이 그 변화를 느끼게 해야 한다"라고 답했다. 이어 경남 배 감독은 "팀 분위기는 좋다. 지난 경기에서 어려운 승부 끝에 이겼다는 점이 선수들에게 멘탈적으로 큰 도움이 됐고, 이 흐름을 이어가는 것이 중요하다"라며 승리가 필요하다고 했다.그렇게 시작된 경기서 대구가 웃었다. 전반부터 대구가 점유율을 늘려가며 주도권을 잡은 가운데 후반 6분 김대우의 패스를 받은 김주공이 센스 있는 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 이후 공세를 이어갔고, 후반 23분에는 페널티 박스 안에서 경남 김현오가 핸드볼 파울을 범하면서 페널티킥 기회를 얻었다. 이후 키커로 나선 세징야가 깔끔하게 성공, 승부의 쐐기를 박았다.이처럼 대구가 완벽한 승리를 챙긴 가운데 가장 이목이 갔던 부분은 바로 기존 단점으로 지적받았던 점이 서서히 개선됐다는 것이다. 이번 시즌 김병수 감독 체제 아래 대구는 공수에서 극명한 장단점이 포착됐다. 공격에서는 상당한 화력을 자랑하지만, 이를 뒷받침하는 수비에서는 엄청난 약점이 노출되면서 골망이 자주 흔들린다는 거다.4-4-2 혹은 4-3-3 전형을 사용했던 이들은 후방에서 정교한 빌드업과 측면 수적 우위를 통해 공격을 전개하는 양상을 보여줬다. 또 상대가 볼을 점유하고 있으면 강한 압박을 시도하면서 소유권을 회복하고자 노력했다. 이게 잘 통하면 괜찮은 경기력을 선보였으나 이번 시즌 이 전술은 아쉽게도 간파당한 모습이 역력하게 보였다.공격에서는 8경기서 16골을 터뜨리는 파괴적인 흐름이 나왔으나 수비에서는 불안함이 지속됐다. 압박을 시도하며 생긴 뒷공간 수비는 치명적으로 다가왔고, 또 후방에서 집중력 문제가 크게 약해지면서 무려 17골(최다 실점 2위)을 내줬다. 결국 이길 경기를 잡지 못하고 비길 경기에서는 패배하는 악순환이 반복되면서 김 감독은 불명예스럽게 팀을 떠났다.이후 소방수로 선임된 최성용 감독은 2주라는 준비 기간 동안, 이런 문제점을 개선하고자 노력했다. 경기 전 그는 "볼을 소유하되 직선적인 침투와 빠른 전개, 공간 활용을 강조하고 있다. 2주 동안 수비 방법을 포함해 구조적인 변화를 줬다. 미드필드 수를 어떻게 도울지, 상대를 끌어들인 뒤 공간을 어떻게 활용할지에 집중했다"라고 밝혔다.그렇게 시작된 경기, 최 감독은 4백에서 벗어나 대구가 전통적으로 잘했던 '3백 시스템'을 꺼내는 변화를 가져갔다. 수비에는 김강산·김형진 그리고 좌측 윙백 역할을 담당했던 황인택을 중앙에 배치했다. 이는 큰 효과를 봤다. 대인·공간 수비가 훌륭한 김강산과 김형진은 상대 핵심 공격수 단레이를 효과적으로 막아냈고, 황인택 역시 수비에서 흔들리지 않았다.이에 더해 공격 시에는 황인택이 좌측면 깊게 올라가 순간적으로 수적 우위를 만들면서 윙백에 배치된 정헌택과 좋은 호흡을 선보였다. 이번 시즌 아쉬움이 있던 황재원도 살아났다. 미드필더와 우측 수비를 오가며 퍼포먼스가 잠시 저하됐던 가운데 최 감독은 그의 장점을 살리고자 직선적인 움직임을 주문했다.황재원은 잠시 주춤하기도 했으나 본인의 장점인 빌드업과 크로스, 연계 능력을 선보이면서 팀의 승리를 도왔다. 또한 후방 빌드업 과정에서는 약속된 패턴보다 빠르게 전방으로 보내면서 불필요한 위험과 부담을 줄여냈다. 공격 패턴 플레이도 상당히 인상적이었다. 측면과 중앙을 오가며 경남이 낮게 배치한 5백을 공략했고, 횡·종패스로 수비를 흔들었다.특히 후반 6분 김주공의 선제골 장면에서 류재문·세라핌·김대우로 이어지는 패스 시스템은 상당히 인상적이었다. 이와 같이, 최 감독은 공격에서는 간결함과 빠른 패턴 플레이로 2골을 만들면서 기존 장점을 유지했고, 수비에서는 약간의 변화를 가져가며 단 1개의 유효 슈팅을 내지 않는 모습으로 9경기 만에 무실점을 장식, 정식 사령탑 데뷔전에서 '합격점'을 받았다.사령탑 첫 경기서 승점 3점을 맛본 최성용 감독이지만, 방심의 끈을 놓지 않았다. 그는 "오늘 승리에 도취되지 않는다. 코칭스태프는 이미 다음 경기를 준비하고 있고, 지금과는 다른 전술적 접근이 필요할 것 같다"라고 했다.한편, 대구는 짧은 휴식 후 오는 9일 빅버드로 넘어가 이정효 감독의 수원 삼성과 리그 11라운드를 치르게 된다.