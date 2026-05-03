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검사 아버지의 명예회복... 숭고한 가치 일깨워준 드라마의 마지막회는?

검사 아버지의 명예회복... 숭고한 가치 일깨워준 드라마의 마지막회는?

<신이랑 법률사무소> 빙의+밥정극 통했다... 차기 시즌 성사될까?

김상화(steelydan)
26.05.03 16:11최종업데이트26.05.03 16:11
SBS '신이랑 법률사무소'
SBS '신이랑 법률사무소'SBS

"귀신 보는 변호사" 신이랑이 마침내 거대 악을 무찌르는 데 성공했다. SBS 금토드라마 <신이랑 법률사무소>가 지난 2일 최종회를 끝으로 대단원의 막을 내렸다. 총 16부작으로 구성된 <신이랑 법률사무소>는 변호사를 내세운 법정 드라마에 '빙의'라는 소재를 접목한 색다른 시도로 방영 기간 내내 꾸준한 인기 속에 시청자들을 사로잡았다.

특히 억울한 누명을 쓴 채 세상을 떠난 검사 아버지와 진실을 밝히려는 변호사 아들이 그려낸 마지막 이야기는 종영 직전까지 팽팽한 긴장감을 유지했고, 결국 "정의는 승리한다"는 고전적인 메시지를 다시 한번 설득력 있게 그려냈다.

법정극 특유의 '통쾌함' 외에도 빙의가 만들어낸 '코미디', 그리고 '가족애'라는 세 가지 요소를 적절히 배합한 <신이랑 법률사무소>는 '권선징악'을 내세운 SBS 금토드라마의 성공 법칙을 다시 한번 증명하는 동시에, 시즌제 드라마로서의 가능성도 내비치는 소기의 성과를 거두었다.

22년만에 밝혀진 감춰진 진실
SBS '신이랑 법률사무소'
SBS '신이랑 법률사무소'SBS

<신이랑 법률사무소>의 마지막 마지막 이야기는 22년 전 사건의 실체를 파헤치는 과정에 집중됐다. 신이랑(유연석 분)은 비리 검사라는 오명을 쓴 아버지 신기중(최원영 분)을 끝까지 믿지 못했던 과거를 극복해 나갔고, 이 과정은 단순한 재미를 넘어 감동과 눈물을 함께 선사했다.

과거 신기중은 비리 검사라는 누명을 쓴 채 의문의 죽음을 맞았지만, 아들 이랑의 노력과 간절한 믿음 덕분에 잃어버렸던 기억을 되찾았다. 이후 그는 자신뿐만 아니라 교사 윤대명의 억울한 죽음 내막까지 담고 있는 결정적인 증거를 찾아 나섰다. 오랜 기간 법조계를 지배해 온 대형 로펌 회장의 민낯은 낡은 녹음기 하나에 고스란히 담겨 있었다.

이를 통해 부친을 눈엣가시로 여긴 권력 집단에 의해 범죄가 자행되었고, 이를 은폐하려 했던 추악한 행적이 하나둘씩 드러났다. 아버지를 무척 아꼈던 선배 검사 양병일(최광일 분)이 자신의 성공을 위해 살인까지 사주하는 이중적인 태도를 보였다는 사실 또한 밝혀졌다.

부자의 공조 수사... 정의 구현의 마지막 퍼즐
SBS '신이랑 법률사무소'
SBS '신이랑 법률사무소'SBS

권력을 손에 쥔 악과 홀로 맞서 싸운 신이랑은 아버지와의 빙의를 통해 조직폭력배를 제압하는 데 성공했다. 두 부자가 해야 할 일은 대형 로펌 양병일 회장의 실체를 세상에 드러내는 것이었다. 이를 위해 이랑은 동료 한나현(이솜 분), 매형 봉수(전석호 분)와 함께 치밀한 작전을 펼쳐 녹음기를 되찾았다.

이어 이랑은 기자회견을 통해 양 회장과 현직 대법원장이 과거 아버지의 죽음에 공모하고 사건을 조작하려 했다는 사실이 담긴 육성 녹음을 공개했다. 결국 양 회장은 법의 심판을 받는 범죄자로 전락했고, 영원히 묻힐 것 같았던 진실은 마침내 세상 밖으로 드러났다.

모든 것을 제자리로 되돌린 신기중은 가족들에게 미처 전하지 못했던 진심을 털어놓았다. 아내와 아들, 딸과 사위에게 고마움을 전한 뒤, 그는 비로소 평온한 모습으로 승천했다. 한편 앙숙에서 진정한 동반자로 거듭난 이랑과 나현은 눈 내리는 겨울날 입맞춤으로 서로의 마음을 확인했고 이렇게 <신이랑 법률사무소>는 긴 여정에 마침표를 찍었다.

정의에 대한 집요한 질문... 시즌2 성사될까?
SBS '신이랑 법률사무소'
SBS '신이랑 법률사무소'SBS

<신이랑 법률사무소>는 매회 귀신에 빙의된 유연석의 코믹한 연기를 통해 자칫 무거워질 수 있는 극의 분위기를 유쾌하게 풀어내는 데 성공했다. 특히 "귀신의 도움으로 진실을 파헤친다"는 비현실적 설정은 정의를 감추려는 악과 맞선다는 주제와 결합되며 오히려 강한 설득력을 얻었다.

지난 1일 방송된 15회에서 아들의 몸에 빙의한 기중이 검도 실력으로 조직폭력배를 제압하는 장면은 시각적 쾌감은 물론, 오랫동안 단절됐던 부자의 인연이 정의 구현의 원동력으로 승화됐음을 상징적으로 보여준 인상적인 대목이었다.

귀신이 된 아버지를 중심으로 전개된 15~16회의 구성은 어느 정도 예측 가능한 전개였지만, 정의를 갈망하는 시청자들의 공감을 이끌어내며 위로와 카타르시스를 동시에 선사했다. 방영 중반 MBC <21세기 대군부인>이라는 강력한 경쟁작 등장으로 인해 한때 흔들리기도 했지만, <신이랑 법률사무소>는 막판 뒷심을 발휘하며 다시 한번 시청자들을 끌어모았다.

SBS '신이랑 법률사무소'
SBS '신이랑 법률사무소'SBS

이 드라마가 남긴 중요한 성과는 "정의란 무엇인가"라는 질문에 대한 소신 있는 대답이었다. 법과 제도가 진실을 외면하거나 왜곡하는 순간, 이를 어떻게 바로잡을 수 있는지에 대한 고민을 다양한 에피소드를 통해 설득력 있게 제시했다. 귀신과의 빙의라는 초현실적 판타지를 도구 삼긴 했지만 별 볼 일 없는 평범한 변호사가 지닌 집요한 신념과 선택이 결국 해답을 찾는 열쇠가 되었다.

22년의 긴 세월을 지나 명예를 회복한 아버지의 모습에서 <신이랑 법률사무소>는 진실이 지닌 소중함과 숭고한 가치를 다시금 일깨워 줬다. 차기 시즌 제작에 관해 아직 정해진 바 없지만 '귀신 보는 변호사'라는 설정이 하나의 세계관으로 확장 가능성을 충분히 입증한 만큼 시즌2를 향한 시청자들의 기대는 이제 당연한 수순으로 읽힌다. <신이랑 법률사무소>가 풀어야 할 가장 큰 숙제는 어쩌면 '새 시즌 돌입 여부'일지도 모른다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
신이랑법률사무소

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