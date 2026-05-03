검사 아버지의 명예회복... 숭고한 가치 일깨워준 드라마의 마지막회는?

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SBS '신이랑 법률사무소'권력을 손에 쥔 악과 홀로 맞서 싸운 신이랑은 아버지와의 빙의를 통해 조직폭력배를 제압하는 데 성공했다. 두 부자가 해야 할 일은 대형 로펌 양병일 회장의 실체를 세상에 드러내는 것이었다. 이를 위해 이랑은 동료 한나현(이솜 분), 매형 봉수(전석호 분)와 함께 치밀한 작전을 펼쳐 녹음기를 되찾았다.이어 이랑은 기자회견을 통해 양 회장과 현직 대법원장이 과거 아버지의 죽음에 공모하고 사건을 조작하려 했다는 사실이 담긴 육성 녹음을 공개했다. 결국 양 회장은 법의 심판을 받는 범죄자로 전락했고, 영원히 묻힐 것 같았던 진실은 마침내 세상 밖으로 드러났다.모든 것을 제자리로 되돌린 신기중은 가족들에게 미처 전하지 못했던 진심을 털어놓았다. 아내와 아들, 딸과 사위에게 고마움을 전한 뒤, 그는 비로소 평온한 모습으로 승천했다. 한편 앙숙에서 진정한 동반자로 거듭난 이랑과 나현은 눈 내리는 겨울날 입맞춤으로 서로의 마음을 확인했고 이렇게 <신이랑 법률사무소>는 긴 여정에 마침표를 찍었다.