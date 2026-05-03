김대원 슈퍼 결승골 '강원 FC'... 인천 유나이티드 한 수 지도

심재철

19분, 인천 유나이티드 FC 이청용(맨 오른쪽)이 단독 드리블 기회를 잡았지만 강원 FC 수비수들이 빠른 속도로 커버 플레이를 펼치고 있다.5월의 첫 K리그1 일정이 열리는 날 묘하게도 여섯 게임 모두 어웨이 팀들(강원 FC, 김천 상무, 포항 스틸러스, 전북 현대, 부천 FC 1995, 대전하나 시티즌)이 다 이기는 놀라운 일이 벌이졌다. 그 중에서 윤정환 감독의 전-현 소속 팀 맞대결로 관심을 모은 경기에서 윤 감독의 이전 소속 팀 강원 FC가 활짝 웃었다. 김대원의 짜릿한 결승골 순간만으로도 별다른 설명이 필요 없는 경기였다.정경호 감독이 이끌고 있는 강원 FC가 5월 2일(토) 오후 4시 30분 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2026 K리그1 인천 유나이티드 FC와의 경기에서 김대원의 결승골에 힘입어 1-0으로 짜릿한 승리를 거두고, 최근 29일 동안 시즌 4승 모두를 클린 시트(9득점 0실점)로 찍어내는 놀라운 집중력을 자랑했다.어웨이 팀 강원 FC는 수비수 강투지, 송준석 두 선수가 징계로 결장하는 게임이었기 때문에 상대적으로 어려운 상황이었지만, 빠르고 강한 압박 축구로 홈 팀 인천 유나이티드를 압도했다.게임 시작 후 19분만에 인천 유나이티드가 이동률의 왼발 스루패스로 이청용의 단독 드리블 득점 기회를 만들었지만 강원 FC 수비수 다섯 명이 놀라운 수비 전환 속도를 자랑하며 슛 기회조차 내주지 않았다.