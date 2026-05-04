'타임슬립' 장르물, '시그널' 전에 '나인' 있었다

지난 2003년 모델 출신의 신예 스타 소지섭과 1세대 걸그룹 핑클의 막내 성유리가 주연을 맡은 SBS 드라마 <천년지애>가 시청률 30%를 돌파하며 많은 사랑을 받았다. 당시 배우로 변신한 지 얼마 되지 않은 성유리의 다소 어설픈 연기가 논란이 되기도 했지만 방영 당시 성유리의 시그니처 대사였던 "나는 남부여의 공주, 부여주다"는 그녀의 연기력 논란과 별개로 엄청난 화제 속에 크게 유행하기도 했다.
<천년지애> 이후 한 동안 뜸했던 '타입슬립' 소재의 드라마는 2010년대 이후 본격적으로 유행하기 시작했다. 특히 그 중에는 <선재 업고 튀어>와 <내 남편과 결혼해줘>, <폭군의 셰프>, <어게인 마이 라이프>, <열녀박씨 계약결혼뎐>처럼 시청자들에게 큰 사랑을 받았던 드라마도 적지 않았다. 이제 시청자들은 더 이상 '타임슬립'과 관련된 드라마라고 해서 이해하기 어려울 거라고 미리 겁을 먹지 않는다.
김병욱 감독과 함께 <순풍 산부인과>, <거침없이 하이킥> 등 레전드 시트콤의 각본에 참여했던 송재정 작가는 2012년 타임슬립 드라마 <인현왕후의 남자>를 통해 정극 드라마 작가로 자리 잡았다. 송재정 작가는 2013년에도 <인현왕후의 남자> 제작진과 의기투합해 또 한 번 시간 여행을 소재로 하는 드라마를 집필했다. 이진욱과 조윤희가 주연을 맡은 tvN 드라마 <나인: 아홉 번의 시간 여행>(이하 <나인>)이다.