한화 김서현, 왜 무너졌나… 반복된 악순환의 실체

한화 이글스

한두번도 아닌 잦은 감정 노출에 김서현을 지켜보는 팬들도 피로감을 느낀다는 의견이 적지않다.프로야구 한화 이글스의 마무리 투수 '와일드 씽' 김서현(22, 우투우타)은 현재 2군에서 재정비중이다. '믿음의 야구'를 표방하는 김경문 감독의 성향을 고려했을 때 한참 시즌이 진행되고있는 와중에 끊임없이 신뢰를 보내던 김서현을 2군으로 내려보낸 것은 다소 의외다.이유는 단순하다. 더 이상 어떻게하지 못할만큼 부진했기 때문이다. 올시즌 기준 8이닝 평균자책점 9.00은 마무리투수는 커녕 추격조로도 쓰기 힘든 성적이다. 무엇보다 탈삼진 5개를 잡을 동안 볼넷을 14개나 허용했을 정도로 제구 문제가 심각하다. 중요한 순간 등판했음을 감안하면 그로인해 팀이 역전패 당하거나 추격의 동력을 잃은 경기가 한둘이 아니다.올 시즌 내내 이어진 극심한 기복과 불안정한 제구가 누적된 결과다. 구위만 놓고 보면 리그 최상급 자원으로 평가받지만, 경기 운영과 멘탈 관리에서의 한계가 발목을 잡았다. 구단은 더 늦기 전에 근본적인 재정비가 필요하다고 판단했고, 이는 단순한 컨디션 조정이 아닌 '리셋'에 가까운 조치로 해석된다.이번 결정은 팬들 사이에서도 뜨거운 논쟁을 불러일으켰다. "예견된 수순"이라는 반응과 "시간이 더 필요했다"는 의견이 엇갈리는 가운데, 기술적 문제부터 심리적 요인까지 다양한 분석이 이어지고 있다.이번 사안을 바라보는 데 있어 가장 주목받는 인물은 해설위원으로도 활동 중인 윤석민이다. 현역 시절 국가대표 우완 에이스로 활약했던 그는 김서현의 문제를 단순히 '제구 난조'로 축소하지 않았다. 오히려 제구와 멘탈, 그리고 투구 접근법 전반의 문제라고 진단했다.윤석민은 "맞더라도 스트라이크존 안에 던질 수 있어야 한다"는 점을 강조했다. 이는 단순한 공격적 투구 주문이 아니라, 현재 김서현이 빠져 있는 악순환의 고리를 끊기 위한 조언이다. 실제로 김서현은 볼넷을 의식해 코너워크를 시도하다가 오히려 공이 빠지고, 불리한 카운트에 몰린 뒤 승부구가 읽히며 장타를 허용하는 패턴을 반복해왔다.팬들 역시 이 지점에 공감하고 있다. 커뮤니티에서는 "구위형 투수인데도 유인구 위주의 소극적인 투구를 한다"는 지적이 잇따른다. 빠른 공으로 타자를 압도해야 할 유형임에도 불구하고, '맞지 않으려는 투구'에 집착하면서 자신의 강점을 스스로 희석시키고 있다는 평가다.또한 윤석민은 투구 폼 자체에 대해서도 냉정한 평가를 내렸다. 현재의 메커니즘으로는 안정적인 제구를 기대하기 어렵다는 것이다. 이는 단순한 감각 문제를 넘어 구조적인 문제로, 결국 2군에서의 충분한 시간과 반복 훈련 없이는 해결되기 어렵다는 의미다.