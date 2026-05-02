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한화 김서현, 왜 무너졌나… 반복된 악순환의 실체

한화 김서현, 왜 무너졌나… 반복된 악순환의 실체

완성되지 않은 재능, 여전히 남아 있는 가능성

김종수(oetet)
26.05.02 19:12최종업데이트26.05.02 19:12
한두번도 아닌 잦은 감정 노출에 김서현을 지켜보는 팬들도 피로감을 느낀다는 의견이 적지않다.
한두번도 아닌 잦은 감정 노출에 김서현을 지켜보는 팬들도 피로감을 느낀다는 의견이 적지않다.한화 이글스

프로야구 한화 이글스의 마무리 투수 '와일드 씽' 김서현(22, 우투우타)은 현재 2군에서 재정비중이다. '믿음의 야구'를 표방하는 김경문 감독의 성향을 고려했을 때 한참 시즌이 진행되고있는 와중에 끊임없이 신뢰를 보내던 김서현을 2군으로 내려보낸 것은 다소 의외다.

이유는 단순하다. 더 이상 어떻게하지 못할만큼 부진했기 때문이다. 올시즌 기준 8이닝 평균자책점 9.00은 마무리투수는 커녕 추격조로도 쓰기 힘든 성적이다. 무엇보다 탈삼진 5개를 잡을 동안 볼넷을 14개나 허용했을 정도로 제구 문제가 심각하다. 중요한 순간 등판했음을 감안하면 그로인해 팀이 역전패 당하거나 추격의 동력을 잃은 경기가 한둘이 아니다.

올 시즌 내내 이어진 극심한 기복과 불안정한 제구가 누적된 결과다. 구위만 놓고 보면 리그 최상급 자원으로 평가받지만, 경기 운영과 멘탈 관리에서의 한계가 발목을 잡았다. 구단은 더 늦기 전에 근본적인 재정비가 필요하다고 판단했고, 이는 단순한 컨디션 조정이 아닌 '리셋'에 가까운 조치로 해석된다.

이번 결정은 팬들 사이에서도 뜨거운 논쟁을 불러일으켰다. "예견된 수순"이라는 반응과 "시간이 더 필요했다"는 의견이 엇갈리는 가운데, 기술적 문제부터 심리적 요인까지 다양한 분석이 이어지고 있다.

윤석민이 짚은 핵심은 '제구와 사고방식'

이번 사안을 바라보는 데 있어 가장 주목받는 인물은 해설위원으로도 활동 중인 윤석민이다. 현역 시절 국가대표 우완 에이스로 활약했던 그는 김서현의 문제를 단순히 '제구 난조'로 축소하지 않았다. 오히려 제구와 멘탈, 그리고 투구 접근법 전반의 문제라고 진단했다.

윤석민은 "맞더라도 스트라이크존 안에 던질 수 있어야 한다"는 점을 강조했다. 이는 단순한 공격적 투구 주문이 아니라, 현재 김서현이 빠져 있는 악순환의 고리를 끊기 위한 조언이다. 실제로 김서현은 볼넷을 의식해 코너워크를 시도하다가 오히려 공이 빠지고, 불리한 카운트에 몰린 뒤 승부구가 읽히며 장타를 허용하는 패턴을 반복해왔다.

팬들 역시 이 지점에 공감하고 있다. 커뮤니티에서는 "구위형 투수인데도 유인구 위주의 소극적인 투구를 한다"는 지적이 잇따른다. 빠른 공으로 타자를 압도해야 할 유형임에도 불구하고, '맞지 않으려는 투구'에 집착하면서 자신의 강점을 스스로 희석시키고 있다는 평가다.

또한 윤석민은 투구 폼 자체에 대해서도 냉정한 평가를 내렸다. 현재의 메커니즘으로는 안정적인 제구를 기대하기 어렵다는 것이다. 이는 단순한 감각 문제를 넘어 구조적인 문제로, 결국 2군에서의 충분한 시간과 반복 훈련 없이는 해결되기 어렵다는 의미다.

김서현은 좀 더 담대해지고 뻔뻔해질 필요가 있다는 지적이다.
김서현은 좀 더 담대해지고 뻔뻔해질 필요가 있다는 지적이다.한화 이글스

끊어지지 않는 악순환

김서현의 부진을 설명하는 또 하나의 키워드는 '일관성 부족'이다. 팬들은 경기마다 달라지는 투구 폼을 가장 큰 문제로 꼽는다. 릴리스 포인트와 하체 사용이 일정하지 않다 보니, 같은 구종이라도 날마다 궤적과 제구가 크게 흔들린다는 분석이다.

이 같은 불안정성은 곧 경기력으로 이어진다. 중요한 순간마다 실투가 나오고, 이는 곧 실점으로 연결된다. 문제는 여기서 끝나지 않는다. 실점 이후 급격히 무너지는 멘탈이 또 다른 실투를 낳으며, 악순환이 반복된다.

일부 팬들은 이러한 흐름을 두고 '입스 가능성'까지 언급하고 있다. 심리적 압박 속에서 자신의 투구를 신뢰하지 못하게 되고, 결국 장점이던 구속과 구위마저 제대로 발휘되지 않는 상태에 빠진다는 것이다.

경기 중 감정 표현 역시 논쟁거리다. 마운드 위에서 눈물을 보이는 장면이 여러 차례 포착되면서, 팬들 사이에서는 "감정 기복도 관리해야 할 요소다"는 지적이 나온다.

물론 젊은 선수에게 나타날 수 있는 자연스러운 모습이라는 옹호도 존재하지만, 프로 무대에서는 결과와 함께 감정 통제 역시 중요한 평가 요소라는 점에서 냉정한 시선이 공존한다. 상황에 따라 표정이 확 바뀌거나 눈물을 흘리는 등의 모습이 한두번에 그쳤다면 모르지만 꽤 여러번 반복됐기 때문이다.

결국 기술, 폼, 멘탈 등이 서로 영향을 주고받으며 하나의 문제로 얽혀 있는 상황이다. 이 때문에 단기적인 조정으로는 해결이 어렵고, 구조적인 접근이 필요하다는 데 의견이 모인다.

김서현은 어디까지나 '구위형' 투수다. 지나치게 코너워크를 신경쓰기보다는 자신의 공을 믿고 자신감있게 승부하는게 먼저다.
김서현은 어디까지나 '구위형' 투수다. 지나치게 코너워크를 신경쓰기보다는 자신의 공을 믿고 자신감있게 승부하는게 먼저다.한화 이글스

희소한 재능이 만든 기대와 압박

일각에서는 "결국 성적이 안 좋아 2군에 내려간 선수일 뿐인데 왜 이렇게까지 관심이 집중되느냐?"는 반응도 나온다. 그러나 이는 김서현이 가진 '희소한 재능' 때문이라는 해석이 지배적이다.
150km 중후반의 강속구를 꾸준히 던질 수 있는 국내 투수는 극히 드물다. 이 같은 능력은 단순한 유망주를 넘어, 리그 판도를 바꿀 수 있는 잠재력으로 평가받는다.

팬들이 쉽게 기대를 거두지 못하는 이유도 여기에 있다. 기본적인 재능이 워낙 뛰어나기 때문에, 완성형으로 발전했을 때의 파급력이 크다는 의미다.

또한 윤석민이 과거 박세웅 등 여러 투수들의 문제점을 정확히 짚어낸 사례가 재조명되면서, 그의 이번 분석 역시 신뢰를 얻고 있다. 일부 팬들은 "이 정도 분석 능력이라면 지도자로서도 충분히 경쟁력이 있다"는 반응을 보이고 있다.

김서현의 2군행은 단순한 강등이 아니다. 오히려 선수 커리어의 방향을 결정지을 중요한 전환점에 가깝다. 지금까지 드러난 문제는 명확하다. 구위는 이미 리그 정상급이지만, 이를 뒷받침할 제구와 일관된 폼, 그리고 흔들리지 않는 멘탈이 부족하다.

결국 답은 기본으로 돌아가는 것이다. 스트라이크를 던질 수 있는 투수, 자신의 강점을 믿고 승부할 수 있는 투수로 다시 서는 것. 시간이 걸리더라도 이 과정을 제대로 거친다면, 김서현은 다시 1군 무대에서 충분히 위협적인 존재로 돌아올 수 있다.

팬들의 관심이 식지 않는 이유도 여기에 있다. 아직 '끝난 선수'가 아니라, '완성되지 않은 선수'이기 때문이다. 그리고 더 발전할 가능성이 크다는 점에서, 그의 다음 등판은 여전히 많은 이들의 시선을 끌 전망이다.

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김서현 멘탈 투구폼 2군행

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