버티면 죽음뿐... 학교 옥상에서 대마 키우는 여고생 3인방

▲올 그린스포스터 와이드 릴리즈

누가 미래를 이토록 망가뜨렸나



불법적인 수단이 아니고서야 희망을 볼 수 없는 처지에 내몰린 청춘들의 이야기다. 그나마 멀쩡해 봬는 학교 선생님은 아이들에게 제가 나고 자란 고향을 떠나라고 조언한다. 어른들조차 청년을 붙들 수 없는 땅, 그런 땅이라면 방사능 누출에 의해 오염된 저주받은 땅과 다르지 않은 것이다. 그런 땅을 만든 것은 아이들이 아니다. 어른들이다. 도카이무라에 원전 관련 시설을 유치하고 그를 제대로 관리하지 못해 사람과 가정과 환경을 파괴한 이들과 기업이다. 그러나 그 피해는 아이들에게 돌아간다. 사고 당시엔 태어나지조차 않았던 이들이 피해를 입는 것이다.



어디 도카이무라만의 이야기일까. 모든 쇠락하는 지역엔 그 땅에 살았던 어른들, 책임 있는 정부와 기관, 공동체의 실패가 자리한다. 오로지 오늘만 바라보며 뒷세대를 생각하지 않았던 이들의 죄악이 뒤따르는 이들의 희망을 앗아간다. 앞선 세대의 규칙을 어기고 조언을 무시해야 저의 생존을 도모할 수 있는 상황이 영화 내내 지속된다는 건 그래서 의미심장하다. 그러나 그러고도 끝내 온전한 승리를 도모하기 어렵단 건 이 체제가 지닌 부조리함일 수가 있겠다.



영화를 보는 내내 한국의 상황을 돌아보게 된다. 영화의 제목이기도 한 '올 그린스'의 녹색 빛깔이 대마초와 관리되지 않아 마구 자라는 잡초들의 색깔처럼 느껴지는 건 우연한 일이 아니다. 누구도 돌볼 여력이 없는 방치된 국토가 저기 일본보다도 여기 한국에 더욱 많다. 초고령사회에 접어드는 속도가 일본보다 두 배나 빨랐고, 저출산 또한 훨씬 심각한 수준인 한국의 지방도시와 마을들은 이미 파탄의 지경에 내몰려 있다. 지역 거점인 광역시들마저 수십 년 뒤를 장담하기 어려운 상황 속에서도 한국은 그에 대한 근본적인 대안을 제대로 내어놓지 못한 채 진통만을 거듭하는 형국이다.



<올 그린스>는 일본의 현실 속에서 더는 고분고분해선 안 되는 젊은이들의 모습을 그려낸다. 한국의 흔한 청춘영화들이 그리는 무기력과 박탈감으로부터 한 걸음 나아가서 문제의 책임을 넌지시 겨냥하고 현실에 저항하려는 의지를 내비친다.



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