버티면 죽음뿐... 학교 옥상에서 대마 키우는 여고생 3인방

꿈도 희망도 없는 낙후된 시골마을이다. 청년은 얼마 되지 않고 나이든 이들만 한 가득이다. 한두 다리만 건너면 모두가 서로를 알 법한 이 작은 마을에는 재밌는 것도, 그럴 듯한 것도 얼마 되지 않는다. 청년들은 하나 같이 마을 바깥으로 떠날 생각만 한다. 이 마을에서 나고 자란 어른들조차 그들을 잡으려 들지 않는다. 마을에 희망이 없단 걸 알아서다.
가진 건 청춘뿐인 젊은이들의 이야기다. 시골마을 역사 앞에 모여든 청춘들이 쓰게 뱉는 랩 가사가 뼈아프다. 자고로 예술이란 문명의 세례를 받아야 하는 것이 아닌가. 폭발하는 열정으로 읍내에 모여든 힙합 마니아들이지만 기껏 해봐야 서넛이 고작이다. 이들이 선 배경으로 보이는 역사는 이 마을이 그나마 읍내의 번화가란 사실보다도 모여든 이들이 마침내 떠나갈 운명임을 보여주는 듯하다. 영화 <올 그린스> 속 청춘들의 상황이 꼭 이러하다.
코야마 다카시는 제 고향이기도 한 일본 이바라키현 도카이무라를 배경으로 영화를 찍어냈다. 고등학교에 다니는 세 명의 소녀 보쿠 히데미(미나미 사라 분), 야구치 미루쿠(데구치 나쓰키 분), 이와쿠마 마코(요시다 미즈키 분)를 주인공으로, 희망 없는 마을에서 역전을 꿈꾸는 이야기를 다뤘다.