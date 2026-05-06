적금 깨고 빚 지고... '험지' 경북에서 싸움 이어가는 후보들

바보라고들 했다. 노무현 전 대통령이 2000년 부산 북·강서을 선거구에 출마하기로 결정했을 때 말이다. 종로구 의원이던 이명박 전 대통령이 선거법 위반으로 직을 상실해 생긴 보궐선거에서 당선돼 의원으로 복귀한 지 2년 만이었다. 충분히 다시 당선을 노려볼 수 있었던 그 자리를 던지고서 노무현은 택한 곳은 험지 부산이었다.
1988년 청문회 스타로 일약 전국구 스타가 됐던 그가 구태여 당선을 넘보기 어려운 부산으로 향할 이유는 없었다. 그는 그곳에서 싸우고 낙선했다. 직전 총선보다 득표율이 5%p 가량 오르기는 했으나 역부족인 패배였다. 그러나 바로 이때 얻은 자산이 2년 뒤 대선에서 가히 신드롬이라 해도 좋을 '노풍'의 배경이 됐다.
정치에 관심을 둔 이라면 많이 들어보았을 얘기다. 노무현 전 대통령이 부산으로 향한 결정적 이유가 '지역주의 타파'라는 것, 해당 선거가 지역주의 조장과 타파의 싸움이었단 것 말이다. 그러나 정말로 중요한 건 그 다음이겠다. 부산 북·강서을 선거구에선 이후에도 민주당계가 단 한 번도 승리하지 못했다. 북구와 강서구을로 나뉜 지난 총선에서도 두 곳 모두 국민의힘 후보가 당선됐다. 바보 노무현의 도전은 그를 대통령으로 이끌었을지 몰라도, 그가 맞서 싸웠던 지역주의는 20년이 더 되도록 공고하기만 하다.