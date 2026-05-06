적금 깨고 빚 지고... '험지' 경북에서 싸움 이어가는 후보들

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큰사진보기 ▲빨간 나라를 보았니포스터 트리플픽쳐스

가장 참혹한 땅에 의인이 있다



어느 특정 정당을 추켜세우는 이야기가 아니다. 영화가 작게 다루고는 있으나 아주 외면하지 않는 건 오늘의 민주당이 지역주의에 저항하지 않고 의로운 이들을 거의 버려두고 있는 광경이기도 하다. 요컨대 민주당의 분투가 아니다. 지역주의에 맞서 스스로를 던지는 이들이 민주당의 옷을 입고 있을 뿐이다. 때로 균형을 잃고 가끔 초점이 흐려지기도 하지만 홍주현 감독의 영화는 빨간 나라가 아닌 대한민국 경상도를, 우리의 마땅한 민주주의 공화국을 지켜내려는 이들의 외로운 싸움을 담아내고 있다. 그게 어딘가.



누구도 돌보지 않는 땅은 폐허가 된다. 제가 사는 땅을, 제 이웃과 형제가 사는 곳을 폐허로 버려둘 수 없는 이들이 이 영화 안에 있다. 수시로 땅을, 밭을 탓하고 싶어지겠으나 끝끝내 스스로를 낮추며 무릎 꿇고 절하는 이들이 이 다큐 앞에 제 속내를 털어낸다. 나는 그를 들을 책임이 우리 모두에게 있다고 여긴다. 민주당이고 국민의힘이고, 좌고 우고, 무당파고 중도고 간에 우리 모두는 이들에게 빚을 지고 있는 때문이다. 우리 공화국, 그를 지탱하는 민주주의와 다원주의의 질서 가운데 중한 것이 이들의 수고로써 겨우 지켜질 수도 있는 까닭이다.



또한 나는 감독이 영화의 말미에 비춘 것처럼 '파란 나라를 보았니'도 반드시 제작해야 한다고 여긴다.

빨간나라를보았니 트리플픽쳐스 홍주현 김현권 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 계엄 위해 필요했던 '빨갱이', 이렇게 만들어졌다

스틸컷<빨간 나라를 보았니>는 어떤 영화인가. 반대편에 선 이들은 이를 두고 프로파간다라고, 노골적으로 편향된 작품이라 말할 수도 있겠다. 나는 얼마쯤 그것이 사실이라고 여긴다. 영화 속에서 민주당 후보와 당원들은 진심이 절절이 묻어나는 의로운 이들인 반면, 반대편에 선 이들은 하나 같이 뻔뻔하거나 포악하게 그려지는 때문이다. 그리고 이들이 경주하는 장, 그러니까 경북의 투표권자들은 너무나 무지하며 무관심하게만 그려진다.영화가 그저 가벼운 대사로 치고 지나가는 '우리당이 우리를 버렸다고 생각해요'와 같은 말은 그저 그처럼 스리슬쩍 사라져선 안 되는 것이 아닌가. 또 반대편에도 지역을 위하는, 진짜 정치를 하려 하는 이가 아주 없을까. 적어도 그를 찾아보려는 노력을 해보기는 하였는가.그러나 이 영화가 담고 있는 이야기는 이에 대한 비판보다 유효하고 긴요하다. 낙향한 농사꾼, 또 작은 학원을 운영하며 살아가던 임미애와 김현권을 정치판으로 불러온 건 영화가 따로 언급하지 않는 열린우리당이다. 이제는 지역주의를 끝내야 한다고, 정책정당이 정치 일선에서 싸워나가야 한다며 등장했던 이 정당의 해체를 노무현 전 대통령은 얼마나 가슴 아파 하였던가. 그 처참한 파당의 결말을 뒤로 하고 경북은 더욱 공고해진 빨간 세력의 아성이 되어 버렸다. 그것이 한국이 민주주의를, 공동체의 통합을 해한단 걸 알기에 어떤 이들은 기꺼이 패배하는 싸움에 나선다. 제가 썩어 거름이 되길 기대하며.