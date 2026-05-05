계엄 위해 필요했던 '빨갱이', 이렇게 만들어졌다

엣나인필름

스틸컷더욱 중요한 문제는 사북 넘어 한국사회에 있었다. 때는 1980년 4월이었다. 박정희 전 대통령이 김재규의 총탄에 맞아 죽은 뒤 장기간 계엄령이 지속됐고, 12월 12일 군사반란이 성공해 실권이 전두환 당시 보안사령관에게 돌아갔으나 민주화에 대한 기대가 크게 일던 복잡한 시기였다. 혹자는 이 시기를 서울의 봄이라 말했다. 시민사회가 국회를 압박해 대통령 직선제 개헌안이 국회서 가결되리란 분석이 힘을 얻었다. 그렇게 되면 한국은 민주화, 군이 아닌 시민이 권력의 주체로 복귀하는 것이다.사북에서 파업 광부에 대한 강경진압을 요구한 군과 경찰에 대해 당시 도지사가 대화와 타협 방침을 고수한 건 이 같은 상황에서 나온 결과였다. 덕분에 정부와 파업 주체인 광부들 사이에 합의가 이뤄졌다. 광부들은 자진 해산했다. 약속이 이행되길 기대하며 업무로 돌아간 광부들은, 그 뒤 비극이 자리할 걸 전혀 알지 못하였다. 시민사회가 서울의 봄이 박살나고 신군부가 민주화의 열망을 짓밟을 걸 알지 못했듯이.훗날 진실화해위가 밝힌 사실은 이렇다. 경찰은 파업에 직간접적으로 관련된 광부들을 수백 명이나 잡아들였다. 광부 뿐 아니라 그 가족들도 파업에 관련이 있다는 판단이 들면 마구잡이로 체포했다. 체포 과정에서의 폭력이 아무렇지 않게 이뤄졌다. 구치소에서부터는 더했다. 수많은 피해자들이 불법 구금된 상태에서 고문을 당했다. 물고문과 각목구타, 당시 유행했던 온갖 기발한 가혹행위가 이뤄졌다. 50명 가까운 여성들에겐 성고문까지 이뤄졌다. 체포돼 고문당한 이가 모두 200여 명에 달했다. 고문당한 이들 중 다수가 이미 짜여진 각본에 따라 제 죄를 인정했다. 이들 중 상당수는 파업에서 별다른 역할을 하지 않은 이들이었다. 그저 지나가다 사진에 찍히거나 해도 체포, 구금, 고문의 대상이 됐다. 재판정에 서는 족족 유죄판결이 떨어졌다. 체포된 200명 중 31명이 육군 제1군사령부 계엄보통군법회의에서 계엄 포고령 위반 등으로 유죄 판결을 받았다.<사북 1980>은 지난 사북의 비극을 조명한다. 정선군 사북읍, 이제는 내국인카지노 강원랜드가 선 그 자리에 20여 년 전까지 건재했던 석탄광산이 있었음을 기억한다. 영화는 46년을 건너 1980년의 봄, 푸른 새싹이 화사하게 돋았던 그 시절로 거슬러 오른다.