계엄 위해 필요했던 '빨갱이', 이렇게 만들어졌다

국가가 너무나 비겁하다. 보는 내내 그 생각이 들었다. 지난해 개봉해 현재까지 전국 각지를 돌며 공동체상영을 이어가고 있는 <사북 1980> 이야기다. 1980년 강원도 정선군 사북읍에서 운영되던 민영탄광 동원탄좌에서 일어난 비극, 사북항쟁과 그 뒤의 이야기를 다룬 다큐멘터리다. 아는 이는 알지만 여전히 모르는 이가 많은 사건이다. 그러나 이대로 잊혀선 안 되는 사건이기도 하다. 다큐는 1980년 봄, 한 달 여의 시차를 두고 일어난 사북항쟁과 광주민주화항쟁의 여러 면모가 꼭 닮아 있다는 점에서 오늘의 공화국이 사북항쟁의 의의를 더욱 폭넓게 인정해야 한다고 말한다. 나는 그에 깊이 동의한다.
2005년 참여정부에서 1기 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)가 출범했다. 대한민국 정부 수립 이후 이뤄진 모든 국가폭력으로부터 피해를 입고 숨죽여 왔던 억울함을 풀기 위한 첫 국가단위의 발걸음이었다. 항일독립운동 및 해외동포사 정리, 한국전쟁 전후의 수많은 민간인 학살사건, 군부독재 세력과 그 부역자들에 의해 이뤄진 국가폭력 등을 조사대 위에 올려 들여다보았다. 권력이 짓밟고, 역사가 돌아보지 않았으며, 민중 또한 관심 두지 못했던 수많은 사건들이 이로부터 바로잡혔다. 활동을 시작한 지 3년 만인 2008년에 이르러서 진실화해위는 1980년 사북에 닿았다. 동원탄좌 광부와 그 가족들이 겪어낸 오랜 비극을 이제야 바로잡을 수 있게 된 것이다.
광산 노동자들이 주도한 파업이 있었다고 했다. 열악한 처우를 개선하고 어용노조를 해체하란 요구는 어디서나 흔히 볼 법한 내용이다. 그러나 그저 그뿐이었던 건 아니다. 당시 격렬히 일어난 파업 가운데서 진압을 위해 나갔던 경찰관이 목숨을 잃기까지 했다. 무리한 진압작전이었으나 파업 광부가 저지른 폭력의 결과였음을 부정할 수는 없겠다.