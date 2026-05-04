이안대군이 하는 '섭정'... 실제로는 그리 만만치가 않았다

▲
<21세기 대군부인>의 한 장면. 이안대군(변우석 분)은 임금의 어머니인 윤 대비(공승연 분)와 갈등을 겪는다.MBC
<21세기 대군부인>의 섭정보다 훨씬 강력한 섭정은 흥선대원군 이하응(1821~1898)의 집정이다. 당시 왕실에는 조 대비(신정왕후, 1809~1890)라는 거물이 있었다. 어린 임금을 가운데 놓고 섭정과 대비가 양립하는 이 드라마처럼, 고종시대에는 왕을 둘러싸고 대원군과 조 대비가 공존했다.
철종이 즉위한 1849년 7월 28일(음력 6.9)부터 그가 후계자 없이 죽은 1864년 1월 16일(음 12.8)까지 조정을 장악한 세력은 왕실 외척인 안동 김씨다. 철종이 1863년 12월 8일에 죽었다고 잘못 적힌 책들도 많지만, 이는 1863년의 음력 12월 8일을 양력으로 변환하지 않은 결과다. 철종이 임금 자리에 있었던 1864년 1월 16일까지의 15년간을 왕실처럼 군림한 가문은 안동 김씨였다.
대원군은 왕실 사돈에 의한 세도정치를 타파하고 군주권을 강화하는 방향을 추구했다. 안동 김씨 세도에 맞서다가 스물한 살 나이로 요절한 효명세자(1809~1830, 순조의 아들)의 부인인 조 대비 역시 안동 김씨의 세도를 거부했다. 이 점에서, 대원군과 조 대비는 뜻을 같이했다.
하지만 뜻이 완전히 똑같지는 않았다. 대원군은 세도정치 자체를 근절해 왕실의 권위를 회복하고자 했다. 조 대비는 달랐다. 조 대비의 친정인 풍양 조씨는 순조의 재위기간 일부이자 효명세자의 대리청정 기간인 1827~1830년, 헌종 재위기의 일부인 1840~1849년에 안동 김씨를 제치고 세도를 누린 일이 있다. 조 대비 입장에서는 그 같은 가문의 영광을 회복하는 것이 중요했다.
서로의 입장이 다소 달랐던 대원군과 조 대비가 어린 고종을 둘러쌌다. 그래서 고종 즉위 후에는 섭정과 대비가 서로를 의식할 수밖에 없었다. 대원군과 조 대비는 안동 김씨와의 관계에서는 동지였지만, 두 사람 자체만 놓고 보면 경쟁자 비슷했다.
그러나 대원군과 조 대비의 입장 차이가 <21세기 대군부인>에서처럼 노골적으로 드러나는 것은 곤란했다. 그렇게 되면, 당장 손해를 입는 쪽은 대원군이었다. 조 대비 쪽에도 손실이 생기지만, 당장 아쉬운 쪽은 이하응이었다.
대원군은 고종의 친부라는 이유로 국정 운영에 참여했지만, 그의 섭정 지위가 친부라는 지위에서 자동적으로 나온 것은 아니다. 어린 아들이 임금이 되면 아버지가 당연히 섭정이 된다는 법률도 관행도 없었다. 법적 측면에서, 그의 섭정 지위는 친부 자격과 무관했다.
1852년 9월 8일(음력 7.25) 출생한 고종은 1864년 1월 21일(음력 12.13) 즉위할 당시 12세였다. 세자 수업도 받지 못한 열두 살짜리가 왕이 됐으므로 한동안은 대리인이 국정을 맡을 수밖에 없었다. 그 권한을 맡은 쪽은 조 대비다. 이런 경우에는 왕실 여성이 수렴청정을 하는 것이 이 시대의 상식이었다.
철종 사망 당일의 상황을 다룬 철종 15년 12월 8일 자 <고종실록>은 대신들이 조 대비에게 흥선군의 아들이 즉위하면 수렴청정을 하셔야 하지 않겠느냐고 말하는 장면을 보여준다. 조 대비는 내가 어떻게 그것을 하겠느냐며 일단 겸양을 표시한 뒤 준비절차 진행을 지시했다. 이렇게 조 대비의 수렴청정이 준비되는 가운데 고종이 왕위에 올랐다.
고종이 끝낸 흥선대원군의 섭정