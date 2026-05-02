'코리안 킬러' 판, 한국계가 막아설수 있을까?

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돔 마르 판(사진 왼쪽)과 코디 스틸의 계체량 현장, 페이스 오프UFC 제공
ROAD TO UFC 시즌4 라이트급(70.3kg) 토너먼트를 제패한 '스트리트 부다' 돔 마르 판(26, 호주)이 마침내 UFC 데뷔전을 치른다.
2일 호주 웨스턴오스트레일리아 퍼스 RAC 아레나서 있을 UFC Fight Night 275 '델라 마달레나 vs 프라치스' 언더카드 라이트급 매치업이 그 무대다. 아시아 최고 유망주들이 격돌하는 이 무대에서 정상에 오른 그는 단숨에 UFC 계약을 따내며 차세대 기대주로 떠올랐다.
특히 그의 우승 과정은 한국 팬들에게 강한 인상을 남겼다. 판은 토너먼트에서 '천재 1호' 박재현, '프로그맨' 김상욱 등 한국 파이터들을 연이어 꺾으며 결승까지 진출했고, 결국 정상에 오르며 '코리안 킬러'라는 별칭까지 얻었다.
단순한 승리가 아닌 경기력에서도 압도적인 성장세를 보여줬다는 점에서 더욱 주목받는다. 타격의 정교함과 압박 능력, 그리고 경기 운영 능력까지 눈에 띄게 발전했다는 평가다.
판은 우승 직후 인터뷰에서 "이 토너먼트를 통해 완전히 다른 파이터가 됐다. 이제는 누구와 붙어도 이길 자신이 있다"고 강조했다. 그만큼 자신감과 상승세가 절정에 오른 상태다.
ROAD TO UFC는 UFC가 아시아·태평양 시장 확대를 위해 만든 프로젝트로, 단순한 유망주 선발전을 넘어 '검증된 신예'를 배출하는 시스템으로 자리 잡고 있다. 이 무대를 통과한 선수들은 대부분 UFC에서도 경쟁력을 입증해왔다. 그런 점에서 판의 데뷔전은 첫 경기 이상의 의미를 가진다. 그의 실력이 글로벌 무대에서도 통할지를 가늠할 중요한 시험대이기 때문이다.
흥미로운 점은 그의 데뷔전 상대 역시 '한국과 연결된 인물'이라는 사실이다. 한국 선수들을 연파하며 올라온 판이 다시 한국계 파이터를 만나게 되면서, 자연스럽게 특유의 스토리가 이어지고 있다.