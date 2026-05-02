'득점권 3안타 폭발' 카메론, '2번이 체질'인가

두산이 키움을 상대로 엄청난 화력전을 펼치며 3연승을 내달렸다.김원형 감독이 이끄는 두산 베어스는 1일 서울 고척 스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 홈런 2방을 포함해 장단 15안타를 터트리며 16-6으로 대승을 거뒀다. 지난 29일 삼성 라이온즈전부터 최근 3경기 연속 승리를 따낸 두산은 이날 kt 위즈와 LG 트윈스에게 각각 3-4, 1-5로 패한 KIA 타이거즈, NC 다이노스와 함께 공동 5위로 올라섰다(13승1무15패).두산은 선발 최민석이 4이닝5실점(4자책)으로 부진했지만 5명의 불펜투수가 5이닝을 1실점으로 막았고 두 번째 투수 김명신이 시즌 첫 승을 따냈다. 타선에서는 김기연이 6회 결승 적시타를 포함해 3안타3타점3득점, 박준순도 3안타2타점2득점으로 맹활약했고 득점권에서 유난히 약했던 이 선수가 득점권에서만 3안타를 작렬했다. 3월31일 이후 한 달 만에 3할 고지를 밟은 외국인 타자 다즈 카메론이 그 주인공이다.2016년과 2017년 거포 닉 에반스를 외국인 타자로 활용했던 두산은 2018년 군 복무 중인 정수빈의 공백을 메우기 위해 스위치히터 외야수 지미 파레디스를 영입했다. 하지만 호타준족 외야수라던 파레디스는 21경기에서 타율 .138 1홈런4타점7득점의 초라한 성적을 남기고 조기 퇴출 됐고 파레디스의 대체 선수로 영입한 스캇 반슬라이크 역시 타율 .128로 부진한 끝에 한국시리즈 엔트리에 포함되지 못했다.2019년부터 2022년까지 4년 동안 활약한 호세 페르난데스는 타율 .328 723안타57홈런351타점316득점을 기록했지만 2022년 단일시즌 최다 병살타의 불명예 기록(34개)을 세우고 재계약에 실패했다. 두산은 2023 시즌을 앞두고 내·외야를 모두 소화할 수 있는 호세 로하스(시라큐스 메츠)를 영입했다. 로하스는 2023년 122경기에 출전했지만 타율 .253 19홈런65타점은 팀과 팬들을 만족 시키기 힘든 성적이었다.두산은 2024 시즌을 앞두고 2022년 kt에서 활약하다 부상으로 퇴출됐던 헨리 라모스(레오네스 데 유카탄)를 영입했고 라모스는 80경기에서 타율 .305 10홈런48타점의 준수한 활약을 해줬다. 하지만 스포츠 선수에게 실력만큼 중요한 것이 워크에식(직업 윤리)이었고 라모스는 이 부분을 갖추지 못했다. 결국 두산은 후반기 라모스을 내보내고 캐나다 출신 외야수 제러드 영(뉴욕 메츠)을 대체 선수로 영입했다.입단 당시 크게 주목 받지 못했던 제러드는 38경기에서 타율 .326 10홈런39타점29득점4도루로 맹활약하며 두산의 외국인 타자 고민을 해결해주는 듯 했다. 하지만 kt와의 와일드카드 결정전에서 7타수1안타로 부진한 제러드는 시즌이 끝난 후 두산과의 재계약 협상이 원활하게 이뤄지지 않았다. 결국 두산과의 재계약이 무산된 제라드는 2024년 12월 메츠와 1년 계약을 맺으며 빅리그로 복귀했다.제라드와의 재계약에 실패한 두산은 2024년 콜로라도 로키스에서 123경기에 출전했던 '현역 빅리거' 제이크 케이브(아길라 데 베라크루즈)를 영입했다. 7년의 메이저리그 경력을 자랑하는 케이브는 작년 136경기에 출전해 타율 .299 16홈런87타점72득점17도루의 성적과 함께 몸을 사라지 않는 허슬 플레이로 많은 사랑을 받았다. 하지만 두산은 빅리그 출신 호타준족 외야수 케이브에게도 만족하지 못했다.페르난데스 이후 3년 연속 외국인 타자와 재계약을 하지 않은 두산은 김원형 감독이 새로 부임한 올 시즌 어떤 외국인 타자를 데려올 지 팬들의 관심이 집중됐다. 그리고 작년 12월 두산은 새 외국인 타자와의 계약 소식을 알렸다. 두산이 100만 달러에 영입한 새 외국인 타자는 바로 메이저리그 골드글러브 3회 수상과 2001년 아메리칸리그 올스타에 선정됐던 외야수 마이크 카메론의 아들 다즈 카메론이었다.아버지와 같은 호타준족 스타일의 우투우타 외야수 카메론은 빅리그에서 17년 동안 1955경기에 출전할 정도로 꾸준한 활약을 했던 아버지와 달리 5년 동안 3개 팀에서 160경기에 출전했던 '저니맨'에 가까웠다. 오클랜드 어슬레틱스에서 활약했던 2024년 66경기에서 5홈런15타점22득점5도루를 기록했지만 타율은 .200(170타수34안타)에 불과했을 정도로 한 번도 풀타임 빅리거로 활약한 시즌이 없었다.카메론은 두산 유니폼을 입고 활약한 올 시즌 4월까지 28경기에 출전해 타율 .287 5홈런14타점15득점3도루의 준수한 활약을 선보였다. 하지만 문제는 득점권에서의 치명적인 약점이었다. 실제로 카메론은 4월까지 득점권 타율 .160(25타수4안타)으로 득점권에 주자만 나가면 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 이에 몇몇 팬들은 카메론을 득점권에 설 일이 상대적으로 적은 1번에 배치해야 한다고 주장하기도 했다.최근 5경기 연속 2번 타순에 배치되고 있는 카메론은 1일 키움전에서 득점권에 3번이나 타석에 섰고 3번 모두 안타를 치며 시즌 초반 그를 괴롭혔던 '득점권 악몽'에서 탈출했다. 3회 두 번째 타석에서 역전 3점 홈런을 터트린 카메론은 6회에도 1사2,3루에서 우중간의 빚 맞은 안타로 또 하나의 적시타를 기록했다. 카메론은 10-5로 앞선 7회초 무사 1,2루에서 또 한 번 좌전 적시타를 때려내며 두산의 대승을 이끌었다.1일 경기에서 안타 3개와 볼넷 2개, 타점 5개,득점 3개를 추가한 카메론은 시즌 타율을 .306로,득점권 타율은 순식간에 .250(28타수7안타)으로 끌어 올렸다. 8개에 불과한 사사구에 비해 삼진(28개)이 다소 많은 편이지만 6개의 홈런과 함께 .577의 장타율을 기록하고 있어 '강한 2번타자'로서 충분히 자신의 역할을 해주고 있다. 득점권에서의 폭발과 함께 카메론이 드디어 자신에게 어울리는 타순을 찾은 듯 하다.