'4출루' 구본혁, 쌍둥이 내야의 '슈퍼 유틸리티'

연합뉴스

LG 트윈스 구본혁 선수.감독들은 시즌을 앞두고 공수에서 가장 뛰어난 선수들을 골라 주전 내야진을 구성한다. 하지만 144경기의 장기 레이스를 소화하다 보면 부상이나 슬럼프, 체력 저하 등 많은 변수가 발생하기 때문에 4명의 주전 내야수가 시즌 전체를 풀타임으로 소화하는 경우는 극히 드물다. 따라서 각 구단들은 적재적소에 투입할 수 있는 여러 포지션 소화가 가능한 유틸리티 내야수를 반드시 1군 엔트리에 포함 시킨다.올 시즌 선두를 달리고 있는 kt는 시즌 전 황재균이 은퇴했고 허경민, 류현인 등 주전급 내야수들이 차례로 부상을 당하면서 힘들게 내야진을 운영하고 있다. 그나마 루키 이강민이 주전 유격수로 자리를 잡은 것이 kt 내야진의 수확인데 이강민에게 주전 자리를 내준 권동진은 시즌 유격수와 3루수를 오가는 유틸리티 내야수로 활약하면서 17경기에서 타율 .313 3타점8득점으로 쏠쏠한 성적을 올리고 있다.박찬호(두산)의 이적으로 내야가 약해진 KIA 타이거즈는 오선우의 부진과 윤도현의 부상이 겹치면서 내야진 운영에 어려움을 겪고 있다. 하지만 작년 71경기에서 타율 .202(94타수19안타)로 부진했던 7년 차 멀티 내야수 박민이 올 시즌 유틸리티 내야수로 KIA내야의 새로운 활력소로 떠오르고 있다. 박민은 올 시즌 2루수와 유격수, 3루수를 오가며 타율 .281(32타수9안타) 1홈런4타점3득점을 기록하고 있다.작년 두산의 주전 유격수로 활약했던 이유찬은 지난 겨울 두산이 FA 유격수 박찬호를 영입하면서 주전 경쟁에서 밀려났다. 하지만 이유찬은 여러 포지션을 소화할 수 있는 능력을 살려 올 시즌 두산의 유틸리티 플레이어로 좋은 활약을 이어가고 있다. 이유찬은 올 시즌 2루수와 3루수, 유격수로 모두 출전했을 뿐 아니라 좌익수로도 4경기에서 30이닝을 소화했고 지난 18일 KIA전에서는 끝내기 안타를 때리기도 했다.시즌 초반 한화 이글스 타선의 큰 고민 중 하나는 작년 '토종 홈런왕(32개)'에 등극했던 노시환이 1홈런에 그치고 있다는 점이다. 노시환은 극심한 부진에 빠졌던 지난 13일 1군 엔트리에서 제외되기도 했는데 그 때 노시환의 공백을 메운 선수가 바로 프로 12년 차 유틸리티 내야수 이도윤이었다. 이도윤은 올 시즌 주로 유격수와 3루수를 오가며 21경기에서 타율 .271 4타점6득점을 기록하고 있다.동국대 시절 주전 유격수이자 1번타자로 활약한 구본혁은 2017년 대만 유니버시아드 대표팀에 선발될 정도로 좋은 기량을 뽐내다가 2019년 신인 드래프트에서 2차6라운드로 LG의 지명을 받고 프로 생활을 시작했다. 물론 2라운드 전체 55순위가 높은 순번은 아니지만 그 때나 지금이나 KBO리그 구단들은 대졸보다 고졸 선수들을 선호했고 구본혁은 그 해 드래프트 대졸 내야수 중 가장 먼저 지명된 선수였다.하지만 LG에는 국가대표 유격수로 한창 전성기를 달리던 오지환이 있었고 구본혁은 입단 후 3년 동안 백업 내야수로 1군에서 305경기에 출전했지만 3년 연속 1할 타율에 머물렀다. 2021 시즌이 끝나고 상무에 입대한 구본혁은 2022년 타율 .336를 기록했고 2023년에는 퓨처스 올스타에 선발되면서 군대에서 의미 있는 시간을 보냈고 2024년 133경기에서 타율 .257 2홈런43타점48득점을 기록했다.2025년은 LG의 똘똘한 유틸리티 플레이어 구본혁의 이름을 야구팬들에게 널리 알렸던 시즌이었다. 3루수로 68경기, 유격수로 57경기, 2루수로 35경기에 출전하며 내야수로 864.1이닝을 소화한 구본혁은 좌익수로도 4경기에 출전하며 LG는 물론 10개 구단 최고의 '슈퍼 유틸리티'로 맹활약했다. 구본혁은 수비뿐 아니라 타격에서도 타율 .286 98안타1홈런38타점41득점10도루로 데뷔 후 최고의 성적을 올렸다.올 시즌 연봉이 2억3000만원으로 인상된 구본혁은 올해도 2루수와 3루수, 유격수를 오가며 LG가 치른 27경기 중 26경기에 출전해 단 하나의 실책도 없이 타율 .268 4타점3득점을 기록하고 있다. 특히 구본혁은 4월30일 kt와의 경기에서 8회 이날 경기의 결승타가 된 우전 적시타를 포함해 유격수와 2루수를 오가면서 2안타2볼넷으로 4출루 경기를 만들면서 LG의 3연패를 끊어내는 일등공신이 됐다.LG는 지난 겨울 오지환의 '좌익수 전향설'로 야구팬들 사이에서 논쟁이 됐다. 물론 이재원과 문성주, 송찬의 등 LG에 넘치는 좌익수 자원들과 유격수에 강한 애착을 보인 오지환의 의지로 좌익수 전향설은 금방 일단락됐다. 하지만 만약 오지환이 올 시즌 외야수로 변신했다면 LG의 새 유격수는 구본혁의 차지가 됐을 확률이 높다. 그만큼 LG 내야에서 '슈퍼 유틸리티' 구본혁의 입지가 커졌다는 뜻이다.