"부끄러운 줄 알아야..." 영진위에 불신 표한 영화인연대

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4월 30일 오전 전주에서 열린 영진위-영화인연대 간담회.성하훈
"열심히 해결해야 하는데. 해결하신 거 하나도 없잖아요. 부끄러운 줄 아셔야 합니다. 앞으로 이렇게 하시라고 얘기해 드리고 싶지 않고, 그만두시는 게 제일 좋은 방법입니다."
4월 30일 오전 전주에서 열린 영화진흥위원회(영진위)와 영화산업 위기극복 영화인연대(영화인연대)의 간담회는 예정된 시간을 넘겨 1시간 30분 동안 진행됐다.
영진위의 무능을 더 이상 두고 볼 수 없다는 영화인들의 뜻이 표출되면서 영화인연대-영진위 사이의 긴장이 높아지는 모습이다. 일부 영화인들은 한상준 영진위원장의 퇴진을 강하게 요구하기도 했다.
이날 간담회는 최근 영화인연대의 공식질의에 대한 영진위의 답변을 듣기 위해 마련됐다.
영화인연대에서는 공동대표인 이동하 한국영화프로듀서조합 대표와 백재호 한국독립영화협회 대표를 비롯해 권영락 한국영화제작가협회(제협) 운영위원, 이하영 한국영화프로듀서조합 운영위원, 김조광수 영화제 정책포럼 대표, 최낙용 한국예술영화관협회 대표, 정하린 한국영화감독조합 이사, 박영완 전북독립영화협회 대표, 장은경 미디액트 사무국장 등 10인이 참석했다. 영화진흥위원회에서는 한상준 위원장을 필두로 본부장들이 자리했다.
앞서 영화인연대는 지난 4월 24일 '정책 실종·소통 단절의 영화진흥위원회, 그 참담한 무능에 책임을 묻습니다'라는 제목으로 영진위와 영진위원들에게 공개질의서를 보냈다.
공개질의서에는 ▲영화발전기금의 근간인 영화관 입장권 부과금이 폐지됐다가 다시 살아나는 과정에서 한상준 위원장과 영진위원들이 영화계를 대변하는 그 어떤 목소리도 내지 않았다는 점 ▲문화예술계 최초의 성희롱·성폭력 예방교육 및 피해자 지원 기구인 한국영화성평등센터 '든든'의 파행을 겪고 있는 상황 ▲2024년 서울독립영화제 일방적인 예산 전액 삭감 문제 등에 제 역할을 못한 문제 등에 대한 우려가 담겼다.
아울러 ▲영화계의 대표 거버넌스로 영화진흥위원들이 활동하고 있는가? ▲영진위가 파악하고 있는 영화산업 및 영화계의 핵심 요구와 지향은 무엇인가 ▲영진위가 주무부처의 정책 생산 과정에서 철저히 소외된 것으로 영화인연대는 판단하는데, 사실과 다르다면 근거를 밝혀달라 ▲현재의 위원회 체제 아래에서 영화계의 합의나 충분한 소통 없이 진행되는 결정들이 정당하다고 보는지 ▲영진위가 제 기능을 발휘하는데 현 9인 위원들이 전문성을 갖춘 인사라고 스스로 판단하는가 등 5개 항을 질의했다.
한상준 영진위원장 "열심히 하고 있다"