델라 마달레나 vs 프라치스, 퍼스에서 터질 한판 승부

UFC 제공

이번 매치업은 승자가 타이틀 도전 자격을 가져갈 가능성이 크다는 점에서 관심이 집중되고 있다.오는 5월 2일 호주 웨스턴오스트레일리아 퍼스 RAC 아레나서 있을 UFC Fight Night 275 '델라 마달레나 vs 프라치스'가 전 세계 MMA 팬들의 이목을 집중시키고 있다.이번 대회 메인이벤트는 전 UFC 웰터급 챔피언이자 현 랭킹 1위인 잭 델라 마달레나(30, 호주)와 랭킹 5위 카를로스 프라치스(33, 브라질)의 맞대결로, 단순한 랭킹 경쟁을 넘어 체급 전체의 향방을 가를 빅매치로 평가된다.이번 경기는 '정상을 경험한 파이터의 복귀'와 '정상을 향해 질주하는 신흥 강자의 도전'이라는 대비된 서사가 맞물리며 더욱 큰 의미를 갖는다. 특히 승자에게 차기 타이틀 도전권이 주어질 것으로 전망되면서, 사실상 '타이틀 엘리미네이터(eliminator)' 성격의 경기로도 받아들여지고 있다.델라 마달레나는 UFC 웰터급에서 이미 정점에 올랐던 경험을 지닌 파이터다. 뛰어난 타격 정확도와 침착한 경기 운영, 그리고 위기 상황에서도 흔들리지 않는 멘탈을 바탕으로 챔피언 자리에 올랐다. 2연패로 프로 커리어를 시작했음에도 18연승의 괴력으로 정상까지 정복해버린 집념의 파이터다.비록 직전경기에서 이슬람 마카체프의 압박형 그래플링에 고전하며 벨트를 내려놓았지만, 여전히 랭킹 1위를 유지하며 체급 내 최상위권 실력을 입증하고 있다.그는 패배 이후 인터뷰를 통해 "며칠 동안 결과를 받아들이기 어려웠다"고 밝히며, 이번 복귀전에 임하는 각오를 드러냈다. 단순한 승리가 아닌, 자신의 경쟁력이 여전히 유효하다는 것을 증명해야 하는 것이다.반면 프라치스는 최근 웰터급에서 가장 눈에 띄게 상승세를 타고있는 파이터 중 한 명이다. 강력한 타격 능력을 앞세운 그는 연승 행진을 이어가며 단숨에 톱5에 진입했다. 특히 여러 경기에서 인상적인 KO 승리를 거두며 '피니셔'로서의 이미지를 확고히 구축했다.무려 11연승을 달리다 이안 개리에게 발목이 잡히며 주춤하기도했으나 이내 2연승으로 상승세를 이어가고 있다. 상대를 탐색하기보다 초반부터 강하게 압박하며 흐름을 장악하는 파이팅 스타일은 이미 여러 강자들을 무너뜨리는 데 성공했다.그는 빠른 승리를 자신하며, 정상급 무대에서도 자신의 공격력이 통할 것이라는 확신을 내비쳤다. 결국 이번 경기는 서로 다른 궤적을 걸어온 두 파이터가 정상으로 향하는 길목에서 충돌하는 하이클래스 서바이벌 매치라고 할 수 있다.