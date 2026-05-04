심판도 퇴근하고 조명도 꺼졌지만 경기는 계속된다

▲마지막 야구 경기포스터 필름다빈

야구, 그리고 경기를 넘어 바라보는 것



경기가 길어지며 조명 없는 운동장이 어두움에 덮인다. 땅볼도 뜬공도 보이지 않는 지경이 되자 각자 그라운드 가까이 차를 끌어와 라이트로 조명을 대신한다. 연장을 버티지 못하고 심판까지 퇴근했는데 경기는 이어진다. 승부는 승부니까. 기록지를 작성하는 게 낙인 어느 팬이랄까, 무튼 왜 경기장에 나오는 지 알 수 없는 그가 심판 역할을 대신한다. <마지막 야구 경기>는 두 팀의 승부를 그리지만 승부보다는 경기 그 자체에 집중한다. 이들은 왜 야구를 하는 것일까, 야구는 이들에게 어떤 의미일까를 생각하게 한다. 더는 할 수 없게 된, 그래서 마지막이 된 야구경기, 가족들조차 즐기지 않는 이 경기를 지속하는 이유가 무언지를 그저 가만히 보여준다.



99분의 러닝타임 동안 주말 오후 한 경기가 담겼다. 마운드에서 공을 던지는 동안 저 멀리 해가 진다. 바람이 불고 계절이 변화하는 모습 또한 담겨 있다. 경기장 곁에서 피자를 파는 푸드트럭 주인은 제 일을 싫어하고 차를 몰고 멀리 떠나려 한다. 그 사실을 다른 이들은 알았을까. 매일 야구만 하다 처음으로 이야기를 주고 받는 선수들도 있다. 끝나고 맥주 한 잔 같이 하겠지만 경기가 끝났다고, 이기고 졌다고, 다시는 경기를 하지 못하게 되었다고 울고불고 하지도 않을 것 같다. 가만히 앉아 그때 참 좋았는데, 그런 이야기를 선선히 나눌 것만 같다.



그저 어느 사회인야구 동호회에 따라가 하루를 같이 보내고 돌아온 인상이다. 중요하지 않은 경기지만, 꽤 열심히 했다고 말할 수 있는 그런 경기가 누구에게나 있을 테다. 그 기억들이 좋아서 자꾸만 찾게 되는 그런 경기가 누구에게나 한 번쯤은 있었기를 바래본다. 돌아보면 나 또한 그랬다.

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