심판도 퇴근하고 조명도 꺼졌지만 경기는 계속된다

당신에게 한 게임 야구 경기로 영화를 찍으라면 어떤 경기를 찍을 건가. 나라면 가장 극적인 순간, 그러니까 한 시즌, 나아가 한 구단과 팬들의 결정적 순간을 녹여낼 수 있는 경기를 고르려 할 테다. 한국 야구영화 <퍼펙트 게임>은 최동원과 선동열, 류현진과 박찬호 이전까지 한국 프로야구 역사상 최고라고 불렸던 전설적 투수의 맞대결을 담았다. 자존심을 건 두 선수의 역투가 이어지고 점점 고조되는 분위기와 연출이 관객을 실제 경기만큼, 아니 그보다도 더 긴장케 한다.
<슈퍼스타 감사용>은 조금은 길을 틀어 간다. 오로지 최고에게만 최고의 순간이 있는 게 아니란 걸 내보인다. 압도적 꼴찌팀의 패전처리 투수, 감사용의 특별한 순간을 담아낸다. 당대 최고의 투수 박철순과의 맞대결, 그것도 박철순의 20연승을 앞두고 총력전을 벌이려는 강팀 OB 베어스를 상대로 한 등판이다. 프로 통산 1승도 없었던 감사용이 20연승을 향해 질주하는 박철순과 만나 벌이는 승부는 앞의 최고들의 것과는 또 다른 감상을 일으킨다.
물론 두 작품이 완전히 다르지는 않다. <슈퍼스타 감사용>이 최고가 아닌 주변부 선수들의 모습을 더 많이 보이는 건 사실이다. 삼미 슈퍼스타즈부터가 출중한 선수를 찾기 어려운 약팀이고, 감사용은 그중에서도 별 볼 일 없는 투수였다. 실제 통산 성적이 1승 15패이니 더 말해 무엇할까. 그러나 영화는 세상에 얼마 알려지지 않았던 그를 주인공 삼아 루저들에게 주어진 치열했던 한 경기의 이야기로 찍어냈다.